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01 февраля 2018, 13:38
банковский сектор кредиты Центробанк
Симон Жаворонков

Властелин кредитов

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Robert Yusupov

Центральный банк может создать единый реестр кредитных досье юридических лиц. Таким образом регулятор собирается бороться с одним из видов мошенничества, с которым столкнулся при санации банков.

Законопроект о реестре планируется внести весной, сообщил «Ведомостям» председатель комитете Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В самом ЦБ на запрос издания не ответили.

Напомним, в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что перед санацией Промсвязьбанка, о которой было объявлено 15 декабря, пропали или были уничтожены досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд рублей.

В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и т. д. Иными словами, без кредитных досье проверяющие не способны оценить, насколько обосновано было предоставление займа той или иной организации. Более того, сама вероятность повторения истории с уничтожением кредитных досье руководством крупных банков создает серьезные риски для финансового рынка.

 
Анатолий Аксаков
Совет Федерации/flickr.com

Анатолий Аксаков считает, что банки сами заинтересованы в создании такого реестра, так как они смогут получать из него информацию о заемщиках: кто где взял кредит. Сейчас относительно легко проверить кредитную историю крупных компаний, а вот информацию о средних и малых компаниях получить порой очень сложно.

При этом в разговоре с «Ведомостями» на условиях анонимности банкиры предположили, что в нововведении заинтересованы в первую очередь крупные банки. Дело в том, что, имея доступ к реестру кредитных досье, крупные банки смогут узнавать информацию обо всех хороших заемщиках и предлагать им более низкую ставку.

Также противники нововведения указывают на то, что централизованное ведение реестра хотя и поможет установить заемщиков в случае пропажи кредитных досье перед национализацией банка и увеличить конкурсную массу при отзыве лицензии, но вряд ли будет способствовать возвращению денег. Дело в том, что кредиты, информация о которых исчезает, как правило, выдаются фиктивным компаниям.

Между тем Центральный банк и сейчас вправе запрашивать всю информацию о заемщиках и, более того, представители ЦБ есть во всех крупных банках и они могут участвовать в том числе в заседаниях кредитного комитета. Правда, некоторые банкиры признают, что необходимость передачи данных о заемщике «в режиме онлайн» все-таки ограничит банки в возможностях манипулирования категориями качества кредитов и размера резервов.

 
БыстроБанк
Dmitri Bender/flickr.com

Как бы то ни было, желание ЦБ укрепить свои позиции при возможной в будущем санации крупных банков может говорить о том, что «расчистка» российского банковского сектора пока не закончена.

На днях зампред ЦБ Василий Поздышев предположил, что оздоровление банковского сектора продлится еще два года. «За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути, — отметил Поздышев в интервью. — Нам нужно года два, чтобы на рынке доминировали финансово устойчивые кредитные организации».

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