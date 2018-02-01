Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» сообщил, что по итогам 2017 года ВВП России вырос на 1,4%. Росстат говорит о росте на 1,5%, а Минэкономразвития оценивало рост ВВП России за прошедший год на уровне 1,4-1,8%.

«ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году», — сказал Путин.

Также Путин похвастался, что Россия «поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место». «Обращаю внимание, что у Франции 31-е место. Если мы будем так же действовать, мы вас скоро догоним. Надеюсь», — пошутил президент и сделал прогноз, что бизнесменам через какое-то время будет комфортнее работать в России, чем во Франции. Путин добавил, что Россия поднялась в рейтинге за счет работы по снижению административной нагрузки, упрощению таможенных процедур и расширению доступа к кредитным ресурсам.

Встреча с представителями Экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата» kremlin.ru

Президент также пригласил французских предпринимателей на Петербургский экономический форум и выразил надежду, что там им удастся подписать выгодные договоры.

«Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут заключены на предстоящем в мае в Петербурге Международном экономическом форуме», — сказал президент. «Будем рады всех вас видеть, уважаемые господа, в Петербурге», — добавил он.

При этом нельзя сказать, что в российской экономике все благополучно. Так, как раз 1 февраля Резервный фонд России официально прекратил свое существование — через 10 лет после создания. Это, правда, не новость — Минфин сообщил об этом еще 10 января. Теперь у России есть только один суверенный фонд, Фонд национального благосостояния.

Интересны и другие цифры. Согласно последним данным Росстата (они оказались в распоряжении «Газеты.Ru»), по итогам третьего квартала прошлого года объем оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, за пять лет вырос на 45,7%. Если за девять месяцев в 2012 году россияне получили в общей сложности 5,3 трлн рублей, то за аналогичный период прошлого года показатель увеличился до 7,7 трлн рублей.

Рост к девяти месяцам 2016 года составил 16%. Объемы серых зарплат и доходов увеличились с 6,7 трлн рублей до 7,7 трлн рублей. При этом в третьем квартале 2017 года показатель равнялся 2,7 трлн рублей, во втором — 2,6 трлн, в первом — 2,4 трлн.

Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума kremlin.ru

Статистика показывает, что зарплаты в официальном секторе России растут гораздо медленнее, чем в теневом. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-сентябрь 2017 года к аналогичному периоду годом ранее выросла только на 6,7%. Реальная заработная плата увеличилась на 2,5%.

А реальные располагаемые доходы населения вообще упали за три квартала на 1,2% к девяти месяцам 2016 году. По итогам 2017 года снижение составило 1,7%. Прошлый год стал четвертым годом падения реальных располагаемых доходов. В 2016 году падение составило 5,9%, в 2015-м — 3,2%, 2014-м — 0,7%.