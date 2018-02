«Коммерсантъ» в материале «ОАК влетит в "Ростех" на МС-21» пишет, что Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения ОАК в состав «Ростеха».

«АСВ востребовало вклады»: с граждан взыскивают средства, снятые со счетов перед крахом банков.

«C подписями стало восемь»: это максимальное число участников президентских выборов.

«Ведомости»: «ЦБ соберет у себя данные обо всех кредитах юрлицам». Регулятор больше не хочет терять кредитные досье, как в Промсвязьбанке.

«ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты»: эта процедура проходила в неравных условиях, считают эксперты.

«Аэропорт Жуковский начинает обслуживать внутрироссийские рейсы»: успех гарантирует ему массовое привлечение новых авиакомпаний.

РБК в материале «В круге втором» отвечает на семь вопросов о новой налоговой амнистии.

«Их осталось восемь»: ЦИК завершила прием подписей.

Чему было посвящено первое послание 45-го президента США конгрессу, можно узнать в статье «Трамп рубанул углы».

«Известия» в статье «Реверсивная машина» поясняют, почему на Украине вновь хотят покупать российский газ.

«Жестокие Игры»: иностранцы неохотно едут на Олимпиаду в Пхенчхан.

«Ярошенко запретили гулять»: замминистра иностранных дел России заверил, что Москва приложит все усилия для возвращения летчика домой.

«Газета.ru»: «Санкции против России». Трамп переложил ответственность за санкции на Конгресс.

«Россия в тени: кто получает триллионы в конвертах». Скрытые оплата труда и доходы составили 7,7 трлн рублей за три квартала 2017 года.

The Economist: «Неуклюжий визит Терезы Мэй в Китай указывает, что влияние Британии слабеет» (Theresa May’s awkward Chinese visit shows Britain’s weakened clout). Попытки Британии по привлечению китайских инвесторов упираются в необходимость поддерживать приятельство с США и Европой.

Bloomberg: «В Германии обнаружились границы поддержки макроновских планов на Европу» (Germany Reaches Limit of Support for Macron's Europe Plans). Если президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал получить от нового правительства Германии поддержку своим реформистским начинаниям, то он будет разочарован.

The Wall Street Journal: «Торговый визит Мэй в Китай омрачен проблемами Brexit'а» (May’s Trade Trip to China Overshadowed by Brexit Troubles). Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправилась с визитом в Китай, чтобы продемонстрировать глобальность британских амбиций, но у нее на родине продолжается внутриправительственный раскол.

The New York Times: «Речь Трампа vs. твиты Трампа» (Trump’s Speech vs. Trump’s Tweets). Сопоставление риторики президента США Дональда Трампа в его обращении к конгрессу о положении страны и в его твитах.

The Guardian: «У BBC настоящие проблемы из-за истории с равенством зарплат, сказала Кэрри Грейси депутатам» (BBC in real trouble over equal pay, Carrie Gracie tells MPs). Кэрри Грейс, бывший редактор вещательной корпорации BBC, обвинила ее в несоблюдении собственных корпоративных принципов.

Reuters: «Северная Корея дала сдачи США, назвав администрацию Трампа "расистской"» (North Korea hits back at U.S., calls Trump administration 'racist'). Северная Корея обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она представляет собой клуб миллиардеров, которые продвигают «политику расизма», лишают прессу свободы, а граждан — здравоохранения.