Утром 1 февраля мессенджер Telegram пропал из магазина приложений Apple Store. Пользователи, у которых Telegram уже был установлен, ничего не почувствовали, но установить приложение на телефон или планшет проблематично.

К вечеру выяснилось, что блокировка вызвана распространением «неприемлемого» контента — об этом рассказал Павел Дуров, создатель и владелец мессенджера. Владельцы iPhone смогут скачать Telegram после того, как будут установлены фильтры.

Команда Дурова, наверняка, оперативно доработает Telegram и вскоре его уже можно будет скачивать. Но сам казус показателен: в информационную эпоху средства связи, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, которые лежат в основе бизнесов и даже политических проектов, могут быть перекрыты по щелчку пальцев.