Видео дня. «Кровавое суперлуние» и «голубая Луна»

31 января жители Земли получили возможность наблюдать редкое небесное явление — «кровавое суперлуние» и «голубую Луну».

Благодаря тому, что суперлуние (полнолуние одновременно с перигеем — моментом максимально возможного сближения Земли и Луны) совпало с полным лунным затмением, после выхода Луны из тени естественный спутник Земли окрасился в багряные оттенки. Последний раз подобное явление произошло 150 лет назад, а следующие «кровавые суперлуния» ждут в конце 2028 года и в начале 2037 года.

При этом поскольку полное лунное затмение 31 января оказалось вторым за месяц (предыдущее наблюдалось 2 января), астрономы называют его «Голубой Луной».

Наблюдать огромную красную Луну могли жители почти всей России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, западной части Северной Америки, Канады, стран Азии, Гавайских островов, Аляски.

NASA организовало прямую трансляцию редкого явления в интернете. Кроме того, очевидцы выложили в сеть фотографии и видеозаписи «кровавого суперлуния».

Публикация от Boston.com (@boston)Янв 31, 2018 at 1:12 PST