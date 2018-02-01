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01 февраля 2018, 16:20
допинг МОК Олимпийские игры Россия Сочи 2014 суды
Николай Яременко

Без Кореи вместо пожизненного

Олимпийская символика на автомобиле
Олимпийская символика на автомобиле
flickr.com

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета об отстранении их от Олимпиад. Это означает, что вместо пожизненного запрета на участие в Олимпийских играх спортсмены теперь будут вынуждены пропустить только одну Олимпиаду 2018 года.

«В 28 случаях собранные (МОК) доказательства были сочтены недостаточными, чтобы утверждать, что указанные атлеты совершили нарушения антидопинговых правил. В отношении этих 28 атлетов апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014, восстановлены», – отмечается в решении суда.

По данным информационного агентства ТАСС, при удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов для 11 отменили пожизненную дисквалификацию. Кроме того,благодаря суду в Лозанне Россия вернулась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи-2014 (часть российских медалей была отобрана задним числом, в 2017 году, когда участвовавших в соревнованиях в Сочи в 2014 году спортсменов обвинили в применении допинга и дисквалифицировали).

 
Спортсмены на старте / flickr.com

Всего в Спортивный арбитраж подали апелляции 42 россиянина. Индивидуальные слушания по делам 39 из них проходили с 22 по 27 января в ускоренном режиме (как поясняли эксперты, зачастую спортсменам разных стран приходилось ждать суда месяцами, а порой и годами, тут же речь шла о нескольких днях). Апелляции еще троих граждан России – биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой – будут рассмотрены позднее. 

Прокомментировать для «Полит.ру» происшедшее согласился Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». По его оценке, решение Спортивного арбитража является важным для России. 

 
Николай Яременко

«Очень отрадно, когда представители России выигрывают в международных судах. И прекрасно, когда наши юристы, как положено, в Спортивном арбитражном суде отстаивают права российских спортсменов, когда происходит это, а не когда спортивные функционеры упражняются в словесной эквилибристике и в том, кто больнее ущипнет оппонента. Но в любом случае относительно дальнейшего возникает большой вопрос.

Мне пока не все понятно. Оправданы 28 спортсменов, но, насколько я понимаю, дорога на Олимпиаду-2018 для них уже закрыта. Потому что 28 января был дедлайн, крайний срок для того, чтобы МОК высылал приглашения для спортсменов, и физической возможности для них попасть на Олимпиаду уже не существует. Но то, что послабления даны довольно серьезные, так как пожизненная дисквалификация для 11 спортсменов заменена на пропуск одной Олимпиады, очень важно и очень хорошо. И это можно только приветствовать.

Могут ли со случившимся быть связаны какие-то надежды на изменение отношения к России и ее спортсменам в мире в целом? Не думаю, что политически, глобально что-то поменяется, да  сложно было бы связать одно с другим. Но, по крайней мере, мы увидели, что можно отстаивать свою правоту у судах и выигрывать, и это хорошо», – сказал Николай Яременко.

Говоря о том, что даже те спортсмены, которые добились рассмотрения их апелляции, пропускают Игры-2018, он отметил, что в СМИ не раз уже появлялась информация о том, что отказ от участия в Играх, возможно, будет даже финансово поощряться.  

«Да, некоторые спортсмены, в том числе и те, для кого эта Олимпиада может быть последней в жизни, Игры в Южной Корее пропускают. А некоторые, возможно, пропускают их не бесплатно.

 
Ольга Граф / omskregion.info

Скажем, наша спортсменка Ольга Граф заявила о нежелании ехать на Олимпиаду, куда не поехали ее подруги (согласно СМИ, товарищи по команде, в которой Граф выступает в эстафете). Это происходит одновременно с появлением многочисленных слухов о том, что тем, кто откажется ехать на Олимпиаду, предлагаются премиальные, равные по сумме олимпийским призовым деньгами. Ничего не утверждаю, но так как такая информация появилась одновременно, можно предположить, что кто-то на своей непоездке на Олимпиаду еще и заработает», – уточнил Николай Яременко.

Сам же МОК, как и ожидалось, отказался считать решение Спортивного арбитража автоматическим допуском к Играм для добившихся решения в свою пользу российских спортсменов. Это следует из заявления МОК, которое приводит в своем твиттере спортивный редактор BBC Дэн Роан.

В частности, МОК выражает сожаление в связи с тем, что CAS не принял во внимание доказанное существование систематических манипуляций антидопинговой системой.

Между тем российские спортсмены, которых МОК посчитал достойными участвовать в Олимпиаде-2018, уже вылетели в Южную Корею. Перед отлетом у них состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи он выразил спортсменам поддержку и заверил их, что государство сделает все, чтобы защитить спортсменов, в том числе пострадавших в создавшейся ситуации.

 
Встреча с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане / kremlin.ru

Путин также извинился перед спортсменами за то, что им пришлось пережить в связи с допинговым скандалом. Этот скандал начался после появления доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена; доклад во многом основан был на показаниях Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который рассказывал о существовании в России поддерживаемой государством допинговой системы.

«Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте. Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения. Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить. Но Россия всегда поддерживала идеи чистого спорта – чистого от допинга и от наносных явлений», – приводит слова главы государства интернет-издание «Спорт-Экспресс». 

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, участие которых в Играх все же было разрешено, по решению исполкома МОК выступят на ней не под российским флагом как сборная страны, а в качестве «Олимпийских атлетов из России» под белым олимпийским флагом.

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