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01 февраля 2018, 14:57
Владимир Путин выборы Ксения Собчак
Олег Бондаренко, Игорь Бунин

Собчак как отчасти либеральный кандидат

Ксения Собчак
Ксения Собчак
Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Ксения Собчак, выдвиженец от партии «Гражданская инициатива», сдала в Центризбирком подписи, необходимые для регистрации ее в качестве кандидата в президенты на мартовских выборах. Она также раскрыла некоторые сведения о своей избирательной кампании и ее спонсорах.

Всего сдать необходимое чисто подписей смогли шесть претендентов на участие в выборах; выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин и представитель ЛДПР Владимир Жириновский, выдвигавшиеся от думских партий, уже зарегистрированы в качестве кандидатов.

Как напоминает газета «Коммерсантъ», Владимир Путин (идет на выборы как самовыдвиженец) сдал в ЦИК 315 тысяч подписей; кроме того, по 100 тысяч подписей собрали пять представителей непарламентских партий. Это: Григорий Явлинский от «Яблока», Борис Титов от Партии роста, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин от «Коммунистов России» и Сергей Бабурин, которого выдвинул «Российский общенародный союз».

 
Передача ЦИК РФ подписей в поддержку регистрации Ксении Собчак кандидатом на выборах президента России
Зыков Кирилл/АГН "Москва"

ЦИК будет проверять подписи и документы в течение 10 дней, затем примет решение о регистрации. Большинство политаналитиков убеждены, что  Собчак окажется в числе зарегистрированных.

В интервью информационному агентству РБК Собчак рассказала, что основными спонсорами ее избирательной кампании стали пять человек и что она планирует собрать на кампанию около 300 миллионов рублей. Себя телеведущая также причислила к спонсорам, сообщив, что уже вложила в кампанию 19 миллионов рублей своих собственных средств и намерена потратить на выборы еще некоторую сумму.

По словам Собчак, к настоящему моменту собрано пока лишь 140 миллионов рублей.

Ряд политологов и политтехнологов полагают, что Собчак вовсе не планирует вкладывать в выборы все, что имеет, а рассчитывает даже некоторым косвенным путем вернуть затраты впоследствии. Подобное соображение высказал в беседе с «Полит.ру», в частности, Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы». 

«Думаю, что и Собчак предполагает не вкладывать все без остатка в проект – даже больше того, она хочет еще и заработать. Она будет таким образом повышать свою "капитализацию"», – объяснил он. 

 
Ксения Собчак в приюте для бездомных во Владимире
sobchakprotivvseh.ru

В то же время эксперт придерживается той точки зрения, что результат Собчак на выборах не может быть высоким: по его оценке, речь может идти о показателях в районе полутора процентов. «Она может получить в пределах полутора процентов голосов, не более. Я с самого начала ее кампании считал, что ее "потолок" – 1,5 процента, и остаюсь убежденным сторонником той точки зрения, что этот "потолок" невысок», – считает он. 

По мнению Олега Бондаренко, директора Фонда прогрессивной политики, Ксения Собчак может претендовать на незначительное число, от полутора до трех процентов, голосов избирателей. В то же время он считает, что СМИ пристрастно освещают ее кампанию – впрочем, как и кампании других вероятных или уже зарегистрированных кандидатов.

«СМИ, конечно, пристрастны – в силу того, что, во-первых, они персонализированы, они представлены конкретными журналистами, которые имеют свои точки зрения; во-вторых, потому что СМИ имеют свойство как субъекты имущественных отношений принадлежать различным группам влияния, государственным и частным. Так что СМИ в освещении кампаний априори пристрастны.

Что касается Собчак, то я бы вообще не хотел говорить всерьез об этой фигуре в контексте президентских выборов. Она отрабатывает задачи, поставленные перед ней администрацией президента, – делает эти выборы более веселыми и интересными. И ничего кроме. 

И Собчак в этой ситуации может в лучшем случае претендовать на либеральный электорат, который в России насчитывает от 5 до 7 процентов. Но на эти 7 процентов кроме нее претендуют еще Явлинский, Титов и Навальный. Навальный, конечно, не допущен к выборам, но надо понимать, что его электорат, который на выборы в результате не пойдет, относится к тем же 5-7 процентам. Ну, так вот: надо поделить эти 7 процентов на четверых, и вы получите результат каждого из них. 

Сколько конкретно будет у Собчак – полтора или три процента – уже не столь важно. И говорить о втором месте на выборах, как некоторые говорили, просто смешно. Второе место, на мой взгляд, без вопросов занимает Грудинин: у него будет до 20 процентов голосов. На третьем месте будет, безусловно, Жириновский с чем-то до 10 процентов голосов. А начиная с четвертого места можно говорить о либералах. Но тут действительно будет ли полпроцента, полтора или два-три, большого значения уже не имеет.

И как бы Собчак ни вела свою кампанию, существенно изменить этих показателей она не сможет. Собчак – это несерьезно, ее функция – повышение явки, привлечение внимания к выборам, и все», – объяснил он в беседе с «Полит.ру»

О целях и перспективах Собчак с «Полит.ру» согласился поговорить и Игорь Бунин, президент Центра политических технологий. Он разделяет мнение, что Собчак практически наверняка зарегистрируют.

 
Ксения Собчак на Пресс-конференции Владимира Путина
Киселев Сергей/АГН "Москва"

«Скорее всего, Ксению Собчак зарегистрируют, я в этом практически не сомневаюсь. Если же говорить о ее роли на выборах, то, с моей точки зрения, она эту роль создала для себя сама. Она хотела вернуться на Олимп общественно-политической жизни: поскольку на Олимп чисто общественной жизни попасть сложно, она решила возвращаться через жизнь общественно-политическую. И, думаю, она получила разрешение Путина, с одной стороны. С другой стороны, это была все же ее собственная инициатива, не придумка администрации президента, а ее собственная идея, на которую Путин махнул рукой. Мол, хорошо, иди, избирайся.

Собчак пытается консолидировать либеральный электорат, считающий, что то предложение, которое сделала власть ему в качестве подарка (вот, мол, есть либеральный кандидат), либеральным избирателям не слишком подходят. Они рассматривают Собчак, во-первых, как фигуру, слишком связанную с властью (хотя особых доказательств этому нет). Во-вторых, они воспринимают ее как фигуру, которая, что называется, свалилась с небес, не имея фактически политического прошлого и будучи слишком слишком связанной со светской жизнью, а не с политическими факторами.

 
Ксения Собчак в Чечне
sobchakprotivvseh.ru

Собчак пытается все эти "дефекты" каким-то образом ликвидировать, и в этом ей администрация президента помогает. Но при этом была поездка Собчак в Чечню – а это достаточно активный политический подход, очень близкий к либеральным взглядам. И все же перестроить систему ценностей либералов, достаточно далеких от идеологического ядра, ей сложно.

Что же касается так называемого "вопроса о Навальном", то, думаю, она будет пытаться каким-то образом прилепиться к Навальному. Недаром же был ее поход в места отсидки Навального! Но электорат Навального будет воспринимать ее как человека, который частично лишил Навального возможности избираться. Им очень тяжело перестроиться. 

Я думаю, что в какой-то степени ей удастся достроить свой образ либерального кандидата. Но удастся это не на 100 процентов, а частично. Я думаю, что ей гарантированы 2 процента электората, а максимум у нее составляет 4 процента», – сказал Игорь Бунин.

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