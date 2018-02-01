Топ новостей 1 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня CAS полностью или частично удовлетворил апелляции 39 российских спортсменов на решение МОК, суд вынес приговор бывшему кировскому губернатору Никите Белых, ФСБ отчиталась о предотвращении в Нижнем Новгороде теракта, который злоумышленник готовил к дню выборов.

Штаб-квартира Спортивного арбитражного суда в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля полностью или частично удовлетворил апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад из-за применения допинга на Олимпийских играх в Сочи. «В 28 случаях собранные (МОК) доказательства были сочтены недостаточными, чтобы утверждать, что указанные атлеты совершили нарушения антидопинговых правил. В отношении этих 28 атлетов апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014, восстановлены», — сказано в решении суда. Еще в 11 случаях собранные доказательства сочтены достаточными для установления нарушений антидопинговых требований. Решения МОК в данных случаях подтверждены с важным исключением: атлеты не допускаются только к очередным Олимпийским играм (Пхёнчхан-2018) вместо пожизненного отстранения от всех Олимпиад.

Был ли допинг, не было допинга - науке это, может быть, известно. А вот Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Всю мировую политику в карикатурах рисует @Sergey_Elkin https://t.co/WESsbPCoqA pic.twitter.com/sWgUgj2KZc — DW (на русском) (@dw_russian) 1 февраля 2018 г.

Международный олимпийский комитет (МОК) не считает, что решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по апелляциям российских спортсменов означает их автоматический допуск к Олимпийским играм. Решение CAS не означает, что атлеты из группы 28 будут приглашены на ОИ-2018, поскольку отсутствие санкций не дает автоматически привилегию приглашения, утверждают в МОК.

Н.Белых на оглашении приговора / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о получении взяток. Суд рассматривал дело по двум эпизодам. Белых вменяли получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их предприятиям, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», который готовил теракт в Нижнем Новгороде. Нападение планировалось 18 марта, в день голосования на выборах президента России.

Космодром "Восточный". Пуск ракеты / newsvl.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный в 05:07 мск, а через девять минут от разгонного блока «Фрегат» успешно отделились и вышли на орбиты спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и 4. Этот запуск стал третьим в истории космодрома Восточный.

Все аппараты, в том числе иностранные, доставлены. "Канопусы" сориентированы и с ними установлена связь. Всё штатно, всем спасибо https://t.co/klPPUgfG2Q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 февраля 2018 г.

Помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйег выступил с комментарием в связи с публикацией его ведомством так называемого «кремлевского списка» — перечня российских лиц и компаний, в отношении которых могут быть введены санкции. Сэйег пояснил: «Минфин включил в доклад секретное приложение, чтобы предотвратить потенциальное бегство названных там лиц и организаций из активов и не допустить раскрытия чувствительной информации».

Санкции - штука забавная. Вот только после них узнаёшь, что оказывается мы с олигархами и чиновниками одна семья и вообще в санкционном списке не Абрамович с миллиардами в Лондоне, а ещё и тётя Зина с пенсией 12 300 рублей в стеклянной банке — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 1 февраля 2018 г.

Приложение App Store / pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил причины исчезновения из App Store мессенджера Telegram и его официального альтернативного клиента Telegram X: «Apple нас предупредила о том, что наши пользователи получали доступ к неподходящему контенту, и оба приложения были удалены из App Store. Мы ожидаем, что как только мы заблокируем этот контент, приложения снова станут доступны в App Store».

Apple удалила Telegram из App Store за неприемлемый контент.



Может Дуров был в секретной части "кремлёвского списка" ?) — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) 1 февраля 2018 г.

Элла Памфилова на пресс-конференции в ЦИК / mskagency.ru

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК мог бы разрешить агитацию за игнорирование выборов — но при одном условии: «Если, например, кандидат избирается, он зарегистрировался и из своего фонда оплачивает агитацию. Есть же такая форма. Может такая форма быть. Все это должно быть легально, чтобы это были не подметные листовки, фальшивые, да еще и за моей подписью».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать в суде снятие вкладчиками денег обанкротившихся банков незадолго до отзыва лицензий у кредитных организаций. АСВ взыскивает с граждан полученные средства, чтобы затем частично вернуть вкладчикам эти деньги в вид страховки по вкладам на сумму до 1,4 млн рублей.

...Если есть деньги, зачем их отдавать в банки, когда можно сразу отдать безвозмездно государству? Тем самым упростить процесс их изъятия.. https://t.co/sY4aHoAp1M — деревня Счастливое (@willi_rusland) 1 февраля 2018 г.

Курс биткоина в ходе торгов 1 февраля опускался ниже 9,4 тысячи долларов впервые с ноября 2017 года. С начала 2018 года биткоин подешевел в 1,5 раза, с 14,3 тысячи долларов.