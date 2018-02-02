Центробанк решил объединить Бинбанк и «ФК "Открытие"», которые были национализированы в 2017 году. Об этом в кулуарах ежегодной встречи руководства финансового регулятора с банкирами в пансионате «Бор» сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли»,— приводит ее слова RNS.

О том возможности слияния Бинбанка, «ФК "Открытие"», а также Промсвязьбанка (ПСБ) в декабре в интервью «Коммерсанту» рассказал руководитель ВТБ 24 Михаил Задорнов, который в январе возглавил банк «Открытие».

Эльвира Набиуллина тогда же признавала, что вопрос объединения обсуждается. «Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то может быть, им придется продать часть активов, — сказала она. — Для нас задача — создать эффективную бизнес-модель для этих банков».

Работа с клиентами

Для ПСБ с тех пор нашли другое применение: он будет передан правительству и на его основе будет создан банк для расчетов предприятий оборонной отрасли, чтобы другие коммерческие банки не попадали под западные санкции.

Отделение плохих активов от хороших — большая проблема. Набиуллина признает, что это сложнореализуемая идея. С одной стороны, [без проблем на балансе] банк будет сосредоточен на тех активах, которые приносят доход, будет соответствующая бизнес-модель, банк быстрее станет привлекательным для рынка, потому что будет прибыльным. С другой стороны, продолжила она, когда регулятор назначал менеджмент в санируемый банк, то предполагал, что у него будет несколько показателей эффективности. Первый — это скорость вывода банка на прибыль. Второй — это работа с проблемными активами. «Мы считаем, что это две важные задачи в санации банка, их трудно отделить. Есть и плюсы, и минусы [отделения проблемных активов], решение еще не принято», — заключила она.

Отметим, что и «ФК "Открытие"», и Бинбанк постепенно возвращаются к нормальной деятельности. Согласно отчетности, в декабре средства на счетах и депозитах компаний в «ФК Открытие» выросли на 66,3 млрд до 357 млрд, вклады физлиц — на 21,6 млрд до 413,5 млрд. У Бинбанка дела обстоят так: в декабре компании еще выводили свои средства (забрали 17,1 из почт 100 млрд), а вот граждане деньги, напротив, приносили: вклады выросли почти на 12 млрд до 495,8 млрд.

Логотип банка "Открытие"

О «ФК "Открытие"» в пятницу приходят и другие новости. Банк, как сообщает РБК, перестал платить за аренду офиса, которым владеет его бывший акционер — «Открытие Холдинг» Вадима Беляева. О прекращении арендных платежей банк сообщил 1 февраля в письме к холдингу. Банк посчитал, что в 2016-2017 гг. «переплатил» за аренду около 186 млн рублей, поэтому «приостанавливает оплату базового размера арендной платы». Банк не заплатил за аренду в январе и феврале 2018 года.

Руководство компании «Открытие холдинг» сообщило, что здание находится в залоге по кредиту банку «Траст», который, в свою очередь, (входит в периметр санации банка «ФК "Открытие"». Если банк перестанет платить за аренду, то будет допущен дефолт по этому кредиту.