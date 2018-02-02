Оппозиционный политик Дмитрий Гудков в четверг открыл штаб по наблюдению за президентскими выборами. Объявлено, что наблюдение будет вестись в рамках проекта «Объединенные демократы», в который вошли представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, ПАРНАСа, «Гражданской инициативы» и сторонники Алексея Навального.

Пока что коалиция тактическая, заключена только для организации наблюдения за президентскими выборами.

Интересно, что на открытии штаба были не только оппозиционные политики, но и представитель Центризбиркома Александр Кинев, который от лица комиссии выразил согласие обеспечивать проект и методической поддержкой, и обучением. «Мы рады, что в Москве появляется наблюдательное сообщество, большое и авторитетное, — ​сказал он. — ​Наша цель заключается в том, чтобы выборы прошли прозрачно, и у избирателей было максимальное доверие к процедуре».

Александр Кинев Wikimedia Commons

Дмитрий Гудков заявил, что перед проектом «Наблюдатели» стоит цель найти 7 тысяч человек, которые бы вели наблюдение на всех 3,5 тысячах московских участков. В настоящий момент на сайте проекта записалось уже 1,2 тысячи человек. На президентских выборах наблюдатели будут аккредитованы от разных политических сил, в том числе от «Гражданской инициативы».

«Открытая Россия» в рамках проекта будет отвечать за образовательную часть.

Сам Гудков сосредоточится на наблюдении за выборами в Москве, если к нему обратятся сторонники из других регионов, то их контакты будут переданы в штаб Алексея Навального, где будет организован аналогичный механизм.

Тренинг наблюдателей в штабе Навального 2018.navalny.com

Гудков уверен, что наблюдение на президентских выборах должно стать тренировкой перед выборами мэра Москвы, в которых он планирует принять участие.

При этом в заметной части участковых избирательных комиссий Москвы все еще есть постоянные члены, которые вступили в них в 2012 году, сразу после акций протеста 2011-2012 гг. — так что, как считается, значимых нарушений быть не должно. Но после президентских выборов будут формироваться новые участковые комиссии, так что если Гудкову удастся добиться назначения туда своих сторонников, то это действительно будет хорошим заделом для мэрских выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года.

Отметим, что буквально накануне Дмитрий Гудков презентовал в Санкт-Петербурге проект «Политический Uber». Его смысл в том, чтобы централизовано выдвинуть на муниципальных выборах 2019 года как можно больше людей и содействовать их избранию.

В связи с этим окончательно была подтверждена информация о разрыве политического союза между Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем — главой городского штаба во время муниципальной кампании в Москве. В основном именно команда Каца обеспечивала техническую сторону организации выдвижения и поддержки кандидатов на выборах 2017 года.

Дмитрий Гудков на съезде партии «Яблоко» Киселев Сергей/АГН "Москва"

Одна из проблем в отношениях двух политиков в том, что Максим Кац вступил в партию «Яблоко» и, по его собственным словам, претендует на пост главы столичного отделения. Дмитрий Гудков готовится выдвигаться в мэры и, в принципе, не против того, чтобы его выдвинуло «Яблоко», но хотел бы начать кампанию уже сейчас — а «Яблоко» хоть и не против сотрудничества, но, все-таки, не готово давать никаких гарантий того, что летом 2018 года будет выдвинут именно Гудков.