«Коммерсантъ»: «Черный нал ушел с корпоративных карт». Мошенники усложнили схемы обналичивания.

«В центр Хруничева устремился кредитор»: за земли предприятия развернулась борьба.

«Итуруп приводят в готовность к истребителям»: военной авиации расширили географию взлетов и посадок.

«Ведомости»: «Владелец "СТС медиа" Иван Таврин выводит на IPO самого себя». Он хочет привлечь $200 млн в компанию, у которой нет ни активов, ни бизнеса.

«Суд приговорил экс-губернатора Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима»: его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

«"Аэрофлот" дорого заплатит за российский МС-21»: 50 лайнеров обойдутся в $5 млрд — выше каталожной цены.

«Европейцы уступили дорогу ВТБ»: ЕБРР продал крупнейший российский долг.

Пять вопросов о решении спортивного арбитража Лозанны задаются в материале «Осужденные на победу».

«МС-21 окрылил ОАК и "Аэрофлот"»: крупнейший авиаперевозчик подписал контракт на 50 новых российских самолетов.

«Известия»: «Черная полоса Белых». Как и за что осудили бывшего губернатора Кировской области.

С чем связана отставка влиятельного главы госбезопасности Узбекистана объясняется в статье «Тень Ислама».

«Великий ремонт»: атомные крейсера вернутся на флот с новым оружием, но не все.

«Газета.ru» в материале «Москва утонет и замерзнет» дает прогноз погоды на первую неделю февраля.

В статье «"Тайная война": в США вскрыли "глубинное государство"» рассказывается, почему ФБР опасается публикации доклада о слежке за соратниками Трампа.

The Econonist: «Тереза Мэй невыносима, но неустранима» (Theresa May is intolerable—but unsackable). Британия должна держаться за своего неадекватного премьер-министра.

Bloomberg: «Техноинвесторы заранее тревожатся о доходах Apple» (Tech Investors Nervous Ahead of Apple Earnings). Технологические инвесторы беспокоятся о благополучии всех техногигантов, но сейчас их больше всего занимают доходы Apple.

The Wall Street Journal: «Alphabet и Aramco вступили в переговоры о строительстве большого саудовского технического центра» (Alphabet, Aramco in Talks to Build Large Saudi Tech Hub). Саудовский государственный нефтяной гигант Aramco и корпорация Alphabet, в которую входит в Google, задумались о совместном создании крупного технического центра в Саудовской Аравии.

CNBC: «Белый дом собирается разрешить Палате представителей опубликовать республиканский меморандум о российском следствии, если это одобрит Трамп» (White House plans to let House release GOP memo on Russia probe, if Trump approves it). По сведениям CNBC, публикация, вероятно, состоится в пятницу, хотя это еще не точно.

BBC: «Польский сенат одобрил законопроект о холокосте» (Polish Senate passes Holocaust bill). Голосование состоялось, несмотря на сильную критику со стороны Израиля и беспокойство со стороны США.

Al Jazeera: «США "вложились в провальную стратегию" в Афганистане» (US 'invested in a failed strategy' in Afghanistan). США обещает бороться с «Талибаном», а между тем, эксперты и бывшие дипломаты утверждают, что американские вооруженные силы оказались заблокированы в затяжном конфликте.