Москвичам не везет с погодой. Прогнозируют, что в выходные выпадет месячная февральская норма осадков. Осадков, а не снега — потому что в субботу ожидается потепление до положительной температуры. Зато уже в ночь на понедельник синоптики обещают похолодание до −14 градусов.

Москвичи, конечно, знают, что делать: ругать коммунальные службы и лично Сергея Собянина, благо мэр делает все, чтобы работа его администрации ассоциировалась именно с ним. Хотелось бы, конечно, чтобы жители столицы заодно оставили в понедельник утром автомобили дома и город не встал в десятибалльной пробке. А в выходные можно обойтись без поездки в торговый центр. Но это, конечно, мечты — такого не бывает.