Рост промышленности на 1% по итогам прошлого года не удовлетворяет власти, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию промышленного потенциала.

«По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может. Конечно мы знаем и положительные стороны этого роста, ряд секторов показывают хорошую динамику. Это транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая, химическая промышленность», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание участников заседания на то, что федеральные и региональные власти должны заботиться как о социальной сфере, так и о стимулировании промышленного экономического роста. «Это важнейшая задача для всех уровней власти», — подчеркнул Путин. При этом внимание должно уделяться тем секторам, где производится продукция с высокой добавленной стоимостью. «Нужно поддерживать перспективные проекты по выпуску продукции высоких переделов, которые будут пользоваться спросом и на внутреннем, и на зарубежном рынках. В том числе речь идет о кадровом обеспечении реального сектора экономики, о создании условий для применения современных технологий», — пояснил Путин.

Посещение завода «Ростсельмаш» kremlin.ru

В качестве примера успешной работы предприятий Путин привел Ростсельмаш — производителя сельскохозяйственной техники. По его словам, недавно технику Ростсельмаша не хотели покупать внутри страны, а сейчас предприятие продает ее в 37 стран, через пять лет их число вырастет минимум до 60.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на том же заседании заявила, что коммерческие банки будут стимулироваться кредитовать предприятия для развития бизнеса, а не для покупки или продажи компаний. По словам Набиуллиной, сейчас «значительная часть» банков дает кредиты в основном на финансирование сделок слияния и поглощения, четыре банка выдали кредиты на 2,5 трлн рублей для покупки или продажи компаний. «По сути дела, это означает большие риски, потому что предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и обслуживать тот кредит, который берут собственники предприятия», — пояснила она.

Заседание президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов kremlin.ru

В связи с этим ЦБ будет вводит дифференцированные требования к резервам. «Если банк кредитует операционную компанию на развитие производства, будут меньше резервы. Если это кредитование как раз таких вот финансовых сделок, сделок слияния и поглощения, будут повышенные требования по резервам», — рассказала Набиуллина.

Владимир Путин уточнил, означает ли это повышение требований лишь снижение для первой категории, Набиуллина в ответ рассказала, что ЦБ будет относится к банкам дифференцировано. «Для категории второй мы будем повышать, для первой снижать в том смысле, что разрешим им создавать меньше резервов, если они будут анализировать финансовое состояние предприятий. Безусловно, мы будем учитывать риски, чтобы банки управляли рисками. Банки — это не просто инвесторы, которые своими деньгами рискуют, это деньги вкладчиков. И, конечно, риски должны покрываться, и уровень резерва быть соответствующим», — объяснила она.

Накануне, напомним, Росстат оценил рост ВВП за 2017 год в 1,5%. Самый большой рост зафиксирован сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 5%. А вот основными источниками роста считается частный потребительский и инвестиционный спрос. Правда, именно проседание в этом секторе экономики стало причиной плачевных показателей в IV квартале. Есть основания полагать, что население впервые в конце года предпочитало не новогодние траты, а депозиты.

Пустой супермаркет pixabay.com

Ростом промышленности обеспокоен далеко не только Владимир Путин. Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач на двенадцатой экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России заявил, что «2018 год может оказаться лучше, чем ожидает значительная часть прогнозистов». «Сейчас называются цифры (роста — «Полит.ру») на уровне 2017 года, около 1,5 процента, но, скорее всего, они будут больше», — заявил он. В целом экономисты ожидают рост производства в машиностроении, обрабатывающей и добывающей промышленности, потребительском секторе.