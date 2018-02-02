«Роснефть» построила уникальный медцентр в Геленджике

2 февраля 2018 года в Геленджике состоялось открытие многопрофильного медицинского центра. Центр построен НК «Роснефть» в сотрудничестве с Международным Медицинским Центром «СОГАЗ» в рамках программы развития инфраструктуры города-курорта, сообщается на сайте компании.

В церемонии открытия приняли участие Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Председатель Правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов, Генеральный директор Международного Медицинского центра «СОГАЗ» Владислав Баранов и генеральный директор компании ENKA Агах Тара Мехмет.

Уникальная по уровню оснащенности клиника построена в рекордные сроки. Работы были завершены за 13 месяцев.

Строительство осуществлялось турецкой компанией ENKA. Договор на строительство был подписан 10 октября 2016 года в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, в период проведения Всемирного энергетического конгресса.

Эксплуатация клиники будет осуществляться силами высокопрофессиональных специалистов Международного Медицинского Центра «СОГАЗ».

Новый медицинский центр - это высокотехнологичная современная многопрофильная клиника. Это новая страница медицинского обслуживания Краснодарского края. В клинике установлено самое современное медицинское оборудование. Проектная мощность амбулаторно-поликлинического отделения клиники составляет 334 посещения в смену.

Важно подчеркнуть, что в клинике установлен первый в России аппарат для глубинного изучения артерий и вен (ангиограф Artis One). Среди прочего оборудования: магнитно-резонансный томограф экспертного класса Magnetom Aera, компьютерный томограф PhilipsIngenuity Elite, биохимический анализатор Architectcс8000 (ABBOT) и иммунохимический анализатор Architect 2000 (ABBOT). Наличие теле-медицинского оборудования позволит проводить сложные высокотехнологичные операции под руководством ведущих российских специалистов.

Помимо многопрофильного медицинского центра, в состав комплекса входит многоквартирный жилой дом для персонала. Также построен комплекс бытового обслуживания, строится вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

Общая стоимость строительства медицинского центра и его оснащения, включая уникальное оборудование и объекты социальной инфраструктуры, составила 5 миллиардов рублей.