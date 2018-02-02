Американские СМИ обсуждают визит находящегося под санкциями главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в США. Британские СМИ этой темой интересуются значительно меньше — сообщения в связи с этой историей публикует разве что канадско-британское агентство Reuters. Среди американских СМИ наибольший ажиотаж эта тема вызвала у тех продемократических изданий, которые питают острую неприязнь к президенту США Дональду Трампу.

Один из плодотворных способов выражения этой неприязни — рассуждения о связях Трампа с Россией и вмешательстве России во внутреннюю политику США с антидемократическими целями. В этот контекст встраивается история о встрече Нарышкина с представителями американских спецслужб и о новом санкционном «кремлевском списке».

Washington Post, ссылаясь на Associated Press, пишет, что глава ЦРУ Майк Помпео объяснил, что встреча была продиктована соображениями американской национальной безопасности, и это важнее, чем частный случай соблюдения санкционных ограничений. Объяснения Помпео изложил в письме, направленном лидеру партии меньшинства (то есть демократов) в конгрессе Чаку Шумеру, который заинтересовался этой встречей. Интерес Шумера, в свою очередь, был вызван тем, что за несколько дней до того администрация Трампа фактически сорвала новые санкции, против российских политиков и олигархов на основании вмешательства в американские выборы.

Контртеррористическая операция / pixabay.com

Помпео оговорил, что американская разведка периодически встречается с российскими коллегами, чтобы обсудить с ними некоторые вопросы, связанные, среди прочего, с контртеррористической работой, авиабезопасностью. Шумер не вполне удовлетворился объяснениями и стал требовать раскрытия информации о том, кто допустил и одобрил этот визит; какие еще представители российской делегации были под санкциями; и встречались ли они с представителями администрации Трампа.

Тему сорванных санкций подробно осветил The Atlantic. 29 января в соответствии с актом, принятым в американском конгрессе еще в июле, должно было произойти наряженно ожидавшееся событие: администрация Трампа должна была опубликовать список российских граждан (крупных политиков и бизнесменов), которые наиболее тесно связаны с правящей элитой. Предполагалось, что этот документ позволит дополнительно покарать российских злоумышленников.

Человек с биноклем / flickr.com

Но все надежды во вторник рухнули. Если первоначально ожидалось, что он будет представлять собой вскрытую историю российского заговора в лицах, то в действительности это оказался совершенно произвольно составленный список некоторых политиков и олигархов. Туда, подчеркивает автор, даже вошли некоторые хорошие люди — например, основатель «Яндекса», который либерал и даже пережил некоторые притеснения со стороны Кремля. С учетом того, заключает автор, как все ждали этих санкций и какой незначительный в итоге был выхлоп, этот санкционный список был скорее вредным, чем полезным.

Издание Daily Beast тоже очень занитересовалось историей визита российских граждан и уже в заголовке посвященного ей материала выдвинуло гипотезу, что санкционные российские делегаты опять заигрывалют с президентской администрацией. Русские, пишет автор, конечно, нарочно старались сделать так, чтобы визит не был таким уж секретным. Это все — часть российского заговора против американской демократии. Главный момент, по мнению автора, состоит именно в публичности.

В сфере разведки, оговаривается в материале, это обычное явление, когда сотрудничество вроде бы происходит по секрету, а потому информация на нем преднамеренно раскрывается. Это такой способ манипуляций. Главная задача российской внешней разведки, рассказывает автор, - это «шпионить за западными демократиями и распространять дезинформацию». И вмешательство в американские президентские выборы скорее всего, на ее совести. Может быть, даже она завербовала некоторых американцев из предвыборного штаба Трампа.