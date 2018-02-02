Топ новостей 2 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились сообщения о переносе послания Владимира Путина Федсобранию, Дмитрию Пескову пришлось извиняться за агитацию, МОК 3-4 февраля решит судьбу оправданных судом российских спортсменов.

Президент Владимир Путин может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию 27 февраля, рассказали в администрации главы государства.

Круглый стол о ситуации с допуском российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Первое в этом году совещание Международного олимпийского комитета (МОК) 3 и 4 февраля будет посвящено решению Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских спортсменов. Изначально спортивные функционеры собирались обсудить процедуру тестирования допущенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане российских спортсменов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настороженно отнеслось к решению Спортивного арбитража в Лозанне (CAS) об оправдании 28 российских олимпийцев. Как сказано на официальном сайте организации, решение арбитража вызвало «серьезную озабоченность».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков извинился за свои высказывания и заявил, что принял к сведению замечания председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. 29 января Дмитрий Песков назвал действующего президента России и кандидата в президенты Владимира Путина «абсолютным лидером политического олимпа». В ответ Элла Памфилова сделала ему замечание: «Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента. Высказывания подобного типа в адрес своего руководителя, которые могут восприниматься как определенная агитация, конечно, недопустимы, поэтому мы сделали такое замечание».

Супруга Никиты Белых, на оглашении приговора в Пресненском суде / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов объявил, что защита намерена обжаловать приговор экс-чиновнику. Еще один защитник Белых, Александр Глушенков, назвал приговор абсурдным и заявил, что ситуация с «контролируемой» взяткой «очень сильно похожа на провокацию».

Кадр из фильма "День сурка" / YouTube.com

Сурок по кличке Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал американцам еще шесть недель зимы. В Америке традиция предсказаний погоды по поведению сурка Фила зародилась в 1840-е годы. В российских зоопарках пытаются создать ее аналоги. В частности, сурок по кличке Мальчик из Липецкого зоопарка предсказал сегодня раннюю весну в регионе. Раннее наступление весны предсказал и сурок Федор из Ярославского зоопарка — он вышел из своей норки и поел орехов. А еж Пых из зоопарка Екатеринбурга предсказал, что весна придет рано, но будет пасмурной.

Павел Грудинин, кандидат на должность президента РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

У кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина обнаружились действующие счета в Швейцарии и Австрии. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев. «Есть непонимание у нас: два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты — я не знаю, не готов утверждать», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

Наградные документы / mil.ru

Минобороны РФ на своем официальном сайте запустило мультимедийный раздел с архивными данными, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы. «Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом», — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Влюбленные едят пиццу / pixabay.com

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к гражданскому браку и его приравнивании к официальному. Совместное проживание без штампа в паспорте считают нормальным 46% опрошенных россиян. Не одобряют подобные отношения 45% респондентов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села предложила использовать все возможные форматы, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В частности, перенять опыт британских коллег и задуматься о создании министерства одиночества.