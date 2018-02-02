Топ новостей 2 февраля
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились сообщения о переносе послания Владимира Путина Федсобранию, Дмитрию Пескову пришлось извиняться за агитацию, МОК 3-4 февраля решит судьбу оправданных судом российских спортсменов.
Послания президента Федеральному собранию ждут 27 февраля
Президент Владимир Путин может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию 27 февраля, рассказали в администрации главы государства.
СМИ узнали дату обсуждения МОК оправданных российских олимпийцев
Первое в этом году совещание Международного олимпийского комитета (МОК) 3 и 4 февраля будет посвящено решению Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских спортсменов. Изначально спортивные функционеры собирались обсудить процедуру тестирования допущенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане российских спортсменов.
WADA выразило готовность опротестовать оправдание российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настороженно отнеслось к решению Спортивного арбитража в Лозанне (CAS) об оправдании 28 российских олимпийцев. Как сказано на официальном сайте организации, решение арбитража вызвало «серьезную озабоченность».
Песков извинился в ответ на замечание Памфиловой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков извинился за свои высказывания и заявил, что принял к сведению замечания председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. 29 января Дмитрий Песков назвал действующего президента России и кандидата в президенты Владимира Путина «абсолютным лидером политического олимпа». В ответ Элла Памфилова сделала ему замечание: «Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента. Высказывания подобного типа в адрес своего руководителя, которые могут восприниматься как определенная агитация, конечно, недопустимы, поэтому мы сделали такое замечание».
Как бы сказал Станиславский: «НЕ ВЕРЮ!» pic.twitter.com/1vzTjbpXOa— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 февраля 2018 г.
Защита Белых обжалует приговор
Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов объявил, что защита намерена обжаловать приговор экс-чиновнику. Еще один защитник Белых, Александр Глушенков, назвал приговор абсурдным и заявил, что ситуация с «контролируемой» взяткой «очень сильно похожа на провокацию».
Сурок Фил предсказал американцам долгую зиму
Сурок по кличке Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал американцам еще шесть недель зимы. В Америке традиция предсказаний погоды по поведению сурка Фила зародилась в 1840-е годы. В российских зоопарках пытаются создать ее аналоги. В частности, сурок по кличке Мальчик из Липецкого зоопарка предсказал сегодня раннюю весну в регионе. Раннее наступление весны предсказал и сурок Федор из Ярославского зоопарка — он вышел из своей норки и поел орехов. А еж Пых из зоопарка Екатеринбурга предсказал, что весна придет рано, но будет пасмурной.
В ЦИКе нашли незакрытые зарубежные счета у Грудинина
У кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина обнаружились действующие счета в Швейцарии и Австрии. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев. «Есть непонимание у нас: два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты, и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты — я не знаю, не готов утверждать», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».
Минобороны показало уникальные документы о Сталинградской битве
Минобороны РФ на своем официальном сайте запустило мультимедийный раздел с архивными данными, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы. «Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом», — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Памятная надпись на стене Дома Павлова.— Исторический музей (@StateHistorical) 2 февраля 2018 г.
Фото Я.И. Рюмкин.
Сталинград, 1943 г.#Сталинградскаябитва75#Сталинградскаяпобеда75#КоллекцияГИМ pic.twitter.com/dZMIg2Zk1M
ВЦИОМ провел опрос о приравнивании сожительства к браку
ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к гражданскому браку и его приравнивании к официальному. Совместное проживание без штампа в паспорте считают нормальным 46% опрошенных россиян. Не одобряют подобные отношения 45% респондентов.
Матвиенко предложила подумать о создании в России министерства одиночества
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села предложила использовать все возможные форматы, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В частности, перенять опыт британских коллег и задуматься о создании министерства одиночества.
Минилюб, миниправ и миниодиночество.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 2 февраля 2018 г.
Все по Оруэллу! pic.twitter.com/fBldFUaSNA