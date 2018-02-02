Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду прибыла с визитом в Китай. Эта поездка рассматривается СМИ в контексте предстоящего отделения Британии от ЕС и связанной с этим потребности обзавестись независимыми торговыми связями. Наличие таких связей создало бы ей к моменту отсоединения от блока торговое подспорье на случай, если не удастся достигнуть выгодной сделки с ЕС. И стало бы хорошим аргументом уже на этапе обсуждении этой сделки с ЕС. Многие комментаторы оценивают визит Мэй в Китай как не очень продуктивный, с точки зрения возложенных на него надежд.

Взаимодействовать с китайским правительством всегда непросто, пишет The Economist. У Мэй дело осложняется тем, что ей нужно было еще найти правильный баланс между разными дипломатическими компонентами. С одной стороны, ей нужно было апеллировать к тезису о том, что Британия и Китай переживают «золотой век». Этот лозунг выдвинули в 2015 г. китайский президент Си Цзиньпин и предыдущий британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Они тогда пытались создать китайско-британский инвестиционный фонд.

Си Цзиньпин и Дэвид Кэмерон Number 10/flickr.com

С другой стороны, она также стремится больше вовлечь Британию в инициативу «Один пояс и один путь», в которую входят инфраструктурные проекты, оцениваемые в $4 трлн. Кэмерон по этому поводу тоже имел некоторые амбиции. Кроме того, этот визит нужен был, чтобы продемонстрировать глобальные планы Британии в контексте отделения от ЕС, а налаживание связей с Китаем в этом смысле очень показательно.

Но всё это Мэй нужно делать с большой осторожностью. Во-первых, демонстрируя глобальные планы, нужно делать так, чтобы нельзя было заподозрить британское руководство в заискивании перед лидерам других государств. Во-вторых, необходимо учитывать, что ЕС очень настороженно относится к невнятным схемам финансирования проектов в рамках «Пояса и пути». Он также подозревает, что вся эта инициатива нужна Китаю для того, чтобы распространить свое влияние на Центральную и Восточную Европу. Это значит, что дипломатическая маневренность Мэй весьма ограничена риском оскорбить чувства европейских и американских партнеров.

Китайское руководство, в свою очередь, хорошо осознает заинтересованность Британии в укреплении связей и, вероятно, считает, что Британия нуждается в Китае сейчас больше, чем он в Британии. Поэтому вместо уступок от китайского правительства поступило предложение, чтобы Британия (в лице Мэй) официально высказалась в поддержку «Пояса и пути». Для Китая это было бы тоже заявкой на победу в области его глобальных начинаний.

Тереза Мэй в Китае Number 10/flickr.com

В итоге дипломатия вышла несколько натянутая, заключает автор. Мэй, высказываясь о Китае, тактично избегала разговоров о правах человека, но в то же время не говорила и о «золотом веке» и не хвалила «Пояс и путь», а вместо этого призвала Китай с уважением относиться к международным торговым правилам. Таким образом, Мэй своих целей не добилась, но не добился и Китай. Если китайские политики рассчитывали, что на Мэй будет проще давить в условиях британских внутриполитических конфронтаций, то они ошиблись.