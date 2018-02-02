Пресненский суд Москвы признал Никиту Белых, бывшего губернатора Кировской области, виновным во взяточничестве. Это решение суд огласил 1 февраля 2018 года. Белых приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также приговорен к штрафу в 48,2 млн рублей. Белых запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

Белых обвинялся в получении взяток в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Зудгаймера. Взамен Белых, по версии следствия, обещал покровительство компаниям взяткодателей, связанным с освоением леса в Кировской области.

Белых находился в заключении с 24 июня 2016 года, когда он был задержан в ресторане в центре Москвы при получении денег от Зудгаймера. На следующий же день суд выдал санкцию на его арест. Обвинение требовало для него наказания в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 100 миллионов рублей и лишения на восемь лет права занимать руководящие должности во власти.

Сам Белых себя виновным не признал; в последнем слове заявил только, что «кому-то интересно поддерживать миф, что все чиновники мздоимцы» и что он хочет лишь, чтобы суд разобрался и ситуации и принял справедливое решение, передает газета «Коммерсантъ».

Никита Белых на должности Губернатора Кировской области kirov-portal.ru

Как сообщает интернет-издание «Репаблик», Белых назвал выдвинутые против него обвинения «фантасмагоричными и абсурдными» и объяснил: «Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей – для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области».

Между тем задолго до заключительной части судебного процесса политологи начали высказывать мнения, что Белых может быть приговорен к реальному сроку и что приговор с большой вероятностью может оказаться суровым. Такой позиции придерживался, в частности, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«У Белых изначально было слабые позиции; резонансность этого дела тоже не удалось разыграть; плюс на процесс еще наложилась повестка муниципальных выборов. Словом, плохая новость для экс-губернатора в том, что если так и дальше пойдет, он вполне может получить реальный срок. Причем ему сложно будет избежать достаточно серьезного приговора», – объяснял Абзалов в беседе с «Полит.ру» в первой половине сентября 2017 года.

Теперь, когда приговор по делу Никиты Белых вынесен, прокомментировать его для «Полит.ру» согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, приговор был вполне ожидаемо жесткий, так как ранее достаточно жесткий приговор был вынесен по делу Улюкаева.

Вынесение приговора А.Улюкаеву в Замоскворецком суде Любимов Андрей/АГН "Москва"

«У меня не было никаких сомнений в том, что приговор Никите Белых будет достаточно суровым, после того, как суд вынес приговор по делу Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического развития России. Если посмотреть на дела, то ситуация абсолютно идентична: обвинение просило 10 лет лишения свободы, суд снизил наказание до 8 лет. И в случае с господином Улюкаевым, и в случае с господином Белых картина одна.

И думаю, де деле Белых особых следов аппаратной игры или заговора искать не нужно. Здесь все очень просто: господин Белых стал жертвой прецедента. Ведь сейчас любой судья, который будет выносить приговор по сходному делу в отношении высокопоставленного чиновника, обвиняющегося в коррупции, трижды подумает, прежде чем выносить приговор существенно более мягкий, чем был приговор господину Улюкаеву и господину Белых.

Фактически, чтобы не возникло никаких вопросов, суд вынес господину Белых такой же приговор, какой был вынесен господину Улюкаеву. А что касается шансов на пересмотр дела, то, в принципе, есть достаточно серьезная вероятность (и это, опять-таки, увязано и с будущим господина Улюкаева), что по весне будет реализован некий сценарий либо с амнистией, либо с помилованием.

Словом, в том, что ни Улюкаев, ни Белых не будут восемь лет сидеть в тюрьме, я уверен. И скорее всего, этот вопрос решится уже в ближайшие месяцы», – сказал Павел Салин.

Александр Хорошавин youtube.com

Говоря об ожидаемых изменениях к лучшему в судьбе Белых, он уточнил, что все же приговоры по следующим аналогичным делам останутся суровыми. «Да, все же приговоры по подобным делам теперь могут быть впредь достаточно жесткими. Если я правильно помню, господину Хорошавину (бывшему губернатор Сахалина – прим.ред.) обвинение еще в декабре попросило вынести довольно жесткое наказание. Пока приговор ему оглашен не был; думаю, он будет суровым.

В то же время бывшему губернатору Новосибирской области господину Юрченко приговор был вынесен в ноябре 2017 года, и приговор этот был достаточно мягким: Юрченко по аналогичному обвинению был приговорен к условному лишению свободы. А потом, после того, как был оглашен жесткий приговор Улюкаеву, стало ясно, каковы перспективы. Теперь судьи будут действовать так, чтобы не могло возникнуть вопросов наподобие "А почему вы жалеете коррупционеров?".

Василий Юрченко youtube.com

Белых, повторю, просто стал жертвой прецедента. Он как подсудимый особенно никому не был нужен, а у бенефициаров его дела не было такого ресурса, чтобы воздействовать на суд. Однако в силу существования прецедента иначе судья уже действовать не мог, так как к нему в противном случае действительно появились бы вопросы», – пояснил Павел Салин.

Между тем защита Белых уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Андрей Грохотов отметил: «Мы рады, что суд услышал доводы защиты и оправдал Никиту Юрьевича по одному эпизоду... Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам». Он подтвердил: «Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться».