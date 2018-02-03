От Сталинграда до Олимпиады

Сегодня, 3 февраля, по всей стране проводились акции под общим названием «Россия в моем сердце», приуроченные к 75-летней годовщине Сталинградской битвы. Однако, как пишут СМИ, «в связи со скорым началом Олимпийских игр в Пхенчхане» у мероприятия появилась еще одна, побочная тема — поддержка российских атлетов, которые поедут в Южную Корею под нейтральным флагом. В акциях принимали участие и сами спортсмены, в том числе бывшие олимпийцы.

По данным МВД РФ, в общей сложности на «Россию в моем сердце» вышли более 520 тысяч человек в 129 городах. «В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии», — сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Патриотическая акция "Сильная армия - сильная Россия" проходит в эти минуты в #Иваново! pic.twitter.com/h9gAkUtyG5 — Платонов Дмитрий (@Platonov_Dmitry) 3 февраля 2018 г.

На Дальнем Востоке, с которого по понятным причинам началась волна акций, на улицы вышли около 4 тысяч человек, в Приморье участники развернули гигантский триколор, в Благовещенске около 700 активистов выстроились, образовав слово «МИР», а на Сахалине, где стоял 18-градусный мороз, подняли баннер с пожеланиями для спортсменов.

В Южно-Сахалинске акция проходила под лозунгом «За чистый спорт — без политики» с участием членов сборной РФ по фристайлу, которые как раз тренировались в тех краях, — Егора Короткова, Сергея Ридзика, Семена Денщикова, Игоря Омелина, Кирилла Гладкова, Анастасии Чирцовой и Виктории Завадовской. «Правда на нашей стороне, поэтому будем болеть за российских спортсменов, за нашу страну», — заявил олимпийский призер-байдарочник Георгий Цыбульников.

В Салехарде погода была настолько сурова к участникам акции, что им пришлось спрятаться под крышу, но мероприятие все равно состоялось. Зато в Махачкале выдался сравнительно погожий день, поэтому акция, включавшая в себя выступление известных дагестанских спортсменов, завершилась концертом, который посмотрели около пяти тысяч человек.

В Грозном на площади перед мечетью «Сердце Чечни» состоялся митинг-концерт «Россия в моем сердце!» По данным МВД по ЧР в нем приняли участие более 170 тыс. человек. pic.twitter.com/qVYFMvU987 — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 3 февраля 2018 г.

Столько же людей пришли на мероприятие в Нижнем Новгороде, где перед ними выступила чемпионка Пекина-2008 по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, призвавшая сограждан всячески поддерживать участвующих в Олимпиаде-2018 россиян.

На Урале масштабные акции состоялись в Екатеринбурге и Челябинске, но самыми массовыми и зрелищными, конечно, оказались мероприятия в обеих столицах. В Москве на Васильевском спуске митинг-концерт «Россия в моем сердце» собрал свыше 60 тысяч человек

На Лиговский проспект в Санкт-Петербурге вышли около 10 тысяч зрителей, акция продолжалась около 40 минут. Там выступила депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Турина-2006 в беге на коньках Светлана Журова.

«Последнее время их столько раз ругали, говорили, что это неправильное решение, что они поехали на Олимпиаду, — сказала она о российских атлетах, — а теперь, когда они будут видеть, что их поддерживает страна, будут знать, что сделали правильно».

Напомним, из РФ в Пхенчхан поедут 168 атлетов (в настоящее время Международный олимпийский комитет решает вопрос о пересмотре заявок тех, кто выиграл иски о своей допинговой «чистоте» в спортивном арбитраже в швейцарской Лозанне).

Россияне будут выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом, российский триколор запрещен, в том числе на сопутствующих Олимпиаде мероприятиях и трибунах для болельщиков, поскольку, как напомнили в МОК, РФ официально не присутствует в числе стран-участниц. Тем не менее россиянам предположительно разрешат пронести государственный флаг на церемонии закрытия Олимпиады.

Ранее МОК обнародовал свод правил поведения для атлетов из РФ, специально составленный рабочей группой, которая собрана, чтобы следить за российскими спортсменами в ходе всех олимпийских мероприятий. Там, в частности, содержится запрет на участие в любых мероприятиях, которые могут быть расценены как противоречащие духу олимпийского движения.