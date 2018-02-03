В США приняли новую ядерную доктрину. Разработку документа поручил Пентагону Дональд Трамп зимой прошлого года после избрания на пост президента страны. До этого доктрина менялась еще при Бараке Обаме в 2010 году, она была рассчитана на 5-10 лет.

Накануне военные представили результат своей работы за год: 75-страничный документ учитывает изменившуюся обстановку на геополитической арене, силы самих США и потенциальных противников. В частности, речь идет о России, Китае, Иране и Северной Корее (так говорят разработчики документа).

«Россия выработала военную стратегию, предусматривающую ядерную эскалацию для решения поставленных задач. Такое развитие событий, наряду с захватом Крыма и ядерными угрозами в адрес наших союзников, ознаменовало возвращение России по ее собственному решению к конкуренции великих держав», — цитирует ТАСС главу Пентагона Джеймса Мэттиса.

В документе подчеркивается, что именно тактика и стратегия России спровоцировали Пентагон на разработку нового документа. «Москва угрожает ограниченным применением ядерного оружия первой, наводя на мысль об ошибочном расчете на то, что ядерные угрозы или ограниченное применение способно парализовать США и НАТО и, таким образом, завершить конфликт на условиях, выгодных для России», — приводит информагентство выдержки из документа.

В доктрине указано, что «Китай тоже модернизирует и расширяет свои и так уже значительные ядерные силы», «ядерные провокации Северной Кореи угрожают миру в регионе и на всей планете», а «Иран продолжает вкладывать средства в реализацию крупной программы разработки баллистических ракет».

Впрочем, разработчики настаивают, что цель ядерного оружия — это только сдерживание, и пока власти США не намерены нажимать на «красную кнопку». О том же говорит и заказчик нового документа, который, похоже, остался им доволен.

«Доктрина описывает роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности. Она адаптирована для решения широкого спектра угроз XXI века. Она усиливает сдерживание стратегических нападений на нашу нацию, наших союзников и партнеров, а также подтверждает нашу приверженность контролю над вооружениями и ядерному нераспространению, поддерживает мораторий на ядерные испытания и обязуется активизировать усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на ядерный терроризм», — приводит слова Трампа сайт Белого дома.

В Москве же документ, подготовленный по просьбе президента США, назвали пропагандистским, поскольку руководство нашей страны неоднократно подчеркивало готовность к разоружению, а американцы, напротив, своими действиями только ухудшают отношения и фактически выходят из них в одностороннем порядке.

«Это декларация о новом витке гонки вооружений, если не по количественным, то по качественным параметрам, с использованием новейших технологий: с одной стороны — демонстрировать показное миролюбие, а с другой стороны — "неожиданно" обвинять Россию в том, что она готовит нанесение ядерного удара первой. Сразу напомню, что ни в одной официальной военной доктрине, стратегии России ничего подобного нет», — сказал РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

В Китае еще до публикации ядерной доктрины США опубликовали доклад Народно-освободительной армии КНР, который также был посвящен вооружениям. В документе подчеркивалось, что республика придерживается стратегии ненападения и нанесения ядерного удара первыми, но вынуждена развивать разработки в этом направлении, чтобы «избежать ядерного шантажа со стороны других держав».

Надо напомнить, что в 2017 году Нобелевская премия мира была вручена Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN) — за успехи в уничтожении смертоносных боеголовок на всей планете.

«Лауреатом стало международное объединение активистов, выступающих за безоговорочное уничтожение ядерного оружия во всем мире — и сумевших добиться очевидных успехов. Так, не в последнюю очередь под давлением активистов ICAN в июле этого года был подписан международный договор ООН о запрете ядерного оружия», — писала тогда немецкая Deutche Welle.

Документ в сентябре 2017-го подписали 50 государств — участников ООН, однако ядерные державы и страны НАТО бойкотировали договор.