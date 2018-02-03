Накануне Росавиация выдала предписание авиакомпании Azur Air, по которому перевозчику надо в течение ближайших полутора месяцев устранить все нарушения, иначе она лишится лицензии. Такое решение было принято чиновниками от авиации по итогам проверки компании в декабре 2017 года.

«В деятельности авиаперевозчика были выявлены несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы», — говорится в сообщении на сайте Росавиации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что авиакомпания, согласно действующему воздушному законодательству РФ, получила ограничение эксплуатанта — и в зависимости от дальнейших действий руководства Azur Air лицензия либо будет аннулирована вовсе с 21 марта, либо же ограничения могут быть сняты.

«До этой даты (20 марта) включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельности и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам», — пояснили в Росавиации.

В самой авиакомпании заверили, что в ближайшее время устранят все нарушения, на которые указывают в Росавиации, а затем подготовят заявку на восстановление полного сертификата эксплуатанта.

«Azur Air не видит затруднений в части устранения в полном объеме несоответствий и недостатков, выявленных регулятором в результате проверки деятельности авиаперевозчика», — сказали РБК в авиакомпании.

«В кратчайшие сроки будет подготовлена и подана заявка в Росавиацию на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта с приложением всех необходимых документов, свидетельствующих об устранении замечаний. Авиакомпания продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте самой авиакомпании.

При всем этом уже на следующий день после этого заявления самолет Azur Air не смог вовремя вылететь в мексиканский Канкун из московского аэропорта Домодедово.

«Борт вылетел в 10:25. Задержка составила около пяти часов. Из них два часа ушло на устранение технической неисправности, а все остальное время пришлось уговаривать группу пассажиров. В результате они отказались от рейса, пришлось снимать багаж. Их было 17», — сообщила телеканалу 360 директор по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Матюшина, которая также уточнила, что борт менять не стали.

На прошлой неделе самолет Azur Air, направлявшийся из Москвы на Кубу с 294 пассажирами и 14 членами экипажа на борту, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити. Консульство России в Нью-Йорке первоначально сообщило, что это произошло «в связи с возникшей неисправностью двигателя». Но позже в авиакомпании опровергли эти данные — там заявили, что посадка «не носила экстренного характера» и была связана с «повышенным расходом топлива».

РБК уточняет, что в 2017 году авиакомпания перевезла 3,747 млн пассажиров, на 60% больше, чем в 2016-м. В парке Azur Air при этом есть только 20 самолетов фирмы Boeing — восемь 757-200, семь 767-300 и пять 737-800. «Коммерсант», ссылаясь на данные системы «СПАРК-Интерфакс», уточняет, что компанией владеет ООО «Ван2Флай», которое принадлежит Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.

Больше всего беспокойства в связи с новостями об Azur Air возникло у работников туристической отрасли, поскольку авиакомпания специализируется на чартерных рейсах и является основным перевозчиком у крупного оператора Anex Tour. Представители последнего, впрочем, пока не выражают беспокойства.

«Что будет дальше, посмотрим. Уверен, что необходимости помогать материально авиакомпании не будет», — сказал РБК гендиректор туроператора Азамат Шамырканов.

Эксперты отрасли уверены, что авиакомпания успеет устранить все нарушения до конца марта, когда традиционно публикуется летнее расписание.

«Вероятно, в Росавиации сочли реальным данный срок для выполнения требований ведомства. Важно, что на сегодняшний день все интересы пассажиров и заказчиков рейсов учтены, мы наблюдаем вполне разумные действия со стороны авиационных властей», – сказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко порталу TourDom.