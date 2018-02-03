Оправданные решением Спортивного арбитража в Лозанне российские лыжники намерены подать в суд и потребовать компенсации за моральный и репутационный ущерб от решения МОК о недопуске их к Олимпиаде-2018 из-за применения допинга. Меж тем WADA выражает обеспокоенность решением суда.

Речь идет о восьми лыжниках из числа 39 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Как пояснила журналистам Елена Вальбе, президент Федерации лыжных гонок России, они намерены подать иск в связи с необоснованным обвинением в приеме допинга. Сделать это планируется уже после завершения Олимпийских игр.

«Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год», — приводит пояснение Вяльбе информационное агентство ТАСС.

Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. По оценке ряда экспертов, формально это позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее. Еще 11 россиян были оправданы с заменой пожизненной дисквалификации на пропуск одной Олимпиады, когда состоится в феврале 2018 года в Южной Корее.

Корея. стадион для змних Олимпийских игр

Между тем ранее высказывались мнения, что россияне, которых Спортивный арбитраж оправдал, все же не смогут участвовать в Играх-2018, поскольку заявка на участием российских атлетов должна была быть подана (и была подана) не позднее 28 января.

В то же время Всемирное антидопинговое агентство WADA не скрывает обеспокоенности решением Спортивного арбитража и выражает намерение поддержать Международный олимпийский комитет в решении оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По мнению руководства WADA, известие об оправдании российских спортсменов вызовет в мире тревогу и разочарование, в особенности же сильно их будет провоцировать оправдание тех 28 спортсменов, которым арбитраж не определил наказания в виде пропуска южнокорейской Олимпиады. Агентство при этом подчеркивает, что, по его данным, все 39 оправданных спортсменов участвовали в «системной допинговой программе России».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ).

Николай Пешин

«Решение Лозаннского арбитражного суда (CAS) является окончательным, но есть два основания, по которым, согласно швейцарскому закону о Швейцарском федеральном трибунале можно обжаловать решения, вынесенные CAS.

Первое основание – это процедурные нарушения. То есть существует регламент (кодекс Спортивного арбитража), в соответствии с которым проходит процедура рассмотрения; если он не был соблюден – допустим, был заявлен свидетель, а его не вызвали и не допросили в суде, – решение можно обжаловать. Второе основание для пересмотра – нарушение так называемого public order, общественного правопорядка. То есть если решение, которое вынес суд, нарушает какие-то базовые, фундаментальные ценности общества, то оно также может быть обжаловано.

Но вся практика обжалования решений CAS показывает, что Швейцарский федеральный трибунал отклоняет абсолютное большинство обжалований. Небольшая часть все же поддерживается – в том смысле, что Швейцарский федеральный трибунал дает рекомендации пересмотреть дело. То есть, по существу новых решений Швейцарский федеральный трибунал не выносит. Поэтому пусть МОК обдумывает решение CAS и пусть даже обращается в трибунал, но вероятность рассмотрения такого обращения по существу очень и очень низка.

Ну, и, естественно, возникает вопрос со всеми теми спортсменами, которые не попадают в олимпийскую заявку и не могут принять участие в Олимпийских играх. Их часть и достоинство в результате этого действительно пострадали. Так что ко всей цепочке, начиная от тех лиц, кто принимал решение об отстранении спортсменов и заканчивая Ричардом Маклареном, который готовил доклад о применении допинга, могут быть поданы иски о диффамации. Причем речь тут идет уже не только о CAS, а о любых государственных судах. Где там живет Макларен, в Канаде? Значит, там ему можно определить иск о защите чести и достоинства.

Корея. Символ Олимпийских игр

Что касается расчета размера вреда, то его можно вести по какой угодно системе: допустим, спортсмен не принял участие в Олимпийских играх, а мог бы выиграть там золотую медаль и получить определенное количество призовых, премиальных и что там еще выплачивают спортсменам в случае победы. Плюс учесть вред для репутации, не заключенные спонсорские контракты… Словом, ясно, что потенциально суммы исков могут быть заоблачными. И все это вполне возможно предъявлять через обычное правосудие, через гражданские процессы», – сказал Николай Пешин.

Напомним, президент России Владимир Путин уже комментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Он отметил, что это решение не может не радовать, однако призвал относиться к нему без эйфории и подчеркнул, что России следует продолжить работу над антидопинговой программой и антидопинговой политикой.