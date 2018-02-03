Оправданные лыжники и иски о диффамации
Оправданные решением Спортивного арбитража в Лозанне российские лыжники намерены подать в суд и потребовать компенсации за моральный и репутационный ущерб от решения МОК о недопуске их к Олимпиаде-2018 из-за применения допинга. Меж тем WADA выражает обеспокоенность решением суда.
Речь идет о восьми лыжниках из числа 39 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Как пояснила журналистам Елена Вальбе, президент Федерации лыжных гонок России, они намерены подать иск в связи с необоснованным обвинением в приеме допинга. Сделать это планируется уже после завершения Олимпийских игр.
«Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год», — приводит пояснение Вяльбе информационное агентство ТАСС.
Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. По оценке ряда экспертов, формально это позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее. Еще 11 россиян были оправданы с заменой пожизненной дисквалификации на пропуск одной Олимпиады, когда состоится в феврале 2018 года в Южной Корее.
Между тем ранее высказывались мнения, что россияне, которых Спортивный арбитраж оправдал, все же не смогут участвовать в Играх-2018, поскольку заявка на участием российских атлетов должна была быть подана (и была подана) не позднее 28 января.
В то же время Всемирное антидопинговое агентство WADA не скрывает обеспокоенности решением Спортивного арбитража и выражает намерение поддержать Международный олимпийский комитет в решении оспорить вердикт в федеральном суде Швейцарии, сообщает информационное агентство РИА Новости.
По мнению руководства WADA, известие об оправдании российских спортсменов вызовет в мире тревогу и разочарование, в особенности же сильно их будет провоцировать оправдание тех 28 спортсменов, которым арбитраж не определил наказания в виде пропуска южнокорейской Олимпиады. Агентство при этом подчеркивает, что, по его данным, все 39 оправданных спортсменов участвовали в «системной допинговой программе России».
Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ).
«Решение Лозаннского арбитражного суда (CAS) является окончательным, но есть два основания, по которым, согласно швейцарскому закону о Швейцарском федеральном трибунале можно обжаловать решения, вынесенные CAS.
Первое основание – это процедурные нарушения. То есть существует регламент (кодекс Спортивного арбитража), в соответствии с которым проходит процедура рассмотрения; если он не был соблюден – допустим, был заявлен свидетель, а его не вызвали и не допросили в суде, – решение можно обжаловать. Второе основание для пересмотра – нарушение так называемого public order, общественного правопорядка. То есть если решение, которое вынес суд, нарушает какие-то базовые, фундаментальные ценности общества, то оно также может быть обжаловано.
Но вся практика обжалования решений CAS показывает, что Швейцарский федеральный трибунал отклоняет абсолютное большинство обжалований. Небольшая часть все же поддерживается – в том смысле, что Швейцарский федеральный трибунал дает рекомендации пересмотреть дело. То есть, по существу новых решений Швейцарский федеральный трибунал не выносит. Поэтому пусть МОК обдумывает решение CAS и пусть даже обращается в трибунал, но вероятность рассмотрения такого обращения по существу очень и очень низка.
Ну, и, естественно, возникает вопрос со всеми теми спортсменами, которые не попадают в олимпийскую заявку и не могут принять участие в Олимпийских играх. Их часть и достоинство в результате этого действительно пострадали. Так что ко всей цепочке, начиная от тех лиц, кто принимал решение об отстранении спортсменов и заканчивая Ричардом Маклареном, который готовил доклад о применении допинга, могут быть поданы иски о диффамации. Причем речь тут идет уже не только о CAS, а о любых государственных судах. Где там живет Макларен, в Канаде? Значит, там ему можно определить иск о защите чести и достоинства.
Что касается расчета размера вреда, то его можно вести по какой угодно системе: допустим, спортсмен не принял участие в Олимпийских играх, а мог бы выиграть там золотую медаль и получить определенное количество призовых, премиальных и что там еще выплачивают спортсменам в случае победы. Плюс учесть вред для репутации, не заключенные спонсорские контракты… Словом, ясно, что потенциально суммы исков могут быть заоблачными. И все это вполне возможно предъявлять через обычное правосудие, через гражданские процессы», – сказал Николай Пешин.
Напомним, президент России Владимир Путин уже комментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Он отметил, что это решение не может не радовать, однако призвал относиться к нему без эйфории и подчеркнул, что России следует продолжить работу над антидопинговой программой и антидопинговой политикой.