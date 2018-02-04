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04 февраля 2018, 15:00
кредиты МВФ Украина
Катерина Норсеева

Кредитная история

МВФ
МВФ
World Bank Photo Collection

МВФ готов предоставить Украине новый кредит — речь идет о транше в 2 млрд долларов. Причем ожидание одобрения длится уже несколько месяцев. Программы кредитования общей суммой в 17,5 млрд долларов были одобрены еще в марте 2015 года сроком на четыре года. К настоящему времени Киев получил 8,7 млрд долларов. В этом году Национальный банк рассчитывал на получение 3-3,5 млрд долларов. Однако, чтобы претендовать на эти деньги, украинцам придется пойти на непопулярные меры по отношению к собственным гражданам, поскольку МВФ требует не повышать заработную плату жителям страны. 

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики. Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда», — цитирует «Газета.ру» постоянного представителя МВФ на Украине Йосту Люнгмана.

Действительно, у украинских властей были планы по увеличению заработной платы в стране. В частности, они планировали поднять МРОТ с 3,7 до 4,2 тысячи гривен (примерно до 150 долларов). Кроме того, декларировалось и желание поднять среднюю зарплату по стране. 

«По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тысяч гривен. Это при минимальной зарплате 3200 гривен. Уже сейчас мы с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь средняя зарплата может достичь 10 тысяч гривен», – цитирует вице-премьера Украины Виктора Розенко «24 канал». 

Он также уточнил, что зарплата в стране за год выросла на 40-50%, однако, согласно данным регулятора, речь идет о 18,9%.  

«Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8 777 гривен, что в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы. По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 17,4%, а за последние 12 месяцев — на 35,5%», — говорится на официальном сайте Госстата Украины. 

При этом ранее агентство Moody's внесло Украину в список стран, где есть риск негативного шока из-за высокого уровня государственного долга в иностранной валюте. Об этом сообщало РИА Новости Украина. По последним данным, внешний долг Незалежной составляет более 77 млрд долларов. Именно на покрытие прошлых займов и нужны привлеченные средства Международного валютного фонда. 

Однако сдерживание роста зарплат — не единственное требование МВФ, которое нужно соблюсти украинским властям, чтобы получить новый кредит. Речь идет также и о повышении тарифов на газ. 

«Обязательства по программе, которая поддерживается МВФ, предусматривают приведение цен на газ в соответствие с уровнем импорта. Поэтому сейчас фокус именно на этом… В конце концов, окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. На пути к нему важно продолжать корректировать цену на газ в соответствии с ценой импорта», — приводит слова Люнгмана «Газета.ру». 

В официальном Киеве информацию о требованиях МВФ по газу подтвердили. 

«Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь. Я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране. И нужно все так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений», – цитирует «КП-Украина» заявление премьер-министра страны Владимира Гройсмана. 

Власти заверяют, что тарифы не будут подниматься. По крайней мере, в 2018 году. Однако украинские СМИ, ссылаясь на внутренние документы Министерства финансов страны, предполагают рост уже с весны. Причем рост весьма существенный

«Цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62% с 4 942 до 8 030 гривен за тысячу кубометров, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. Эта информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК "Нефтегаз Украины", проведенного Министерством финансов Украины. В дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент до 8 530 гривен за тысячу кубометров», — сообщают «Украинские новости». 

Неясно, какую позицию займут власти страны, оказавшиеся между молотом и наковальней. Но политика МВФ вызывает все больше недовольства. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, который считает, что «Украина должна слезть с финансовой иглы МВФ, избавиться от его диктата, перестать слепо следовать советам кредиторов».

«Все, что интересует МВФ, — это желание и дальше зарабатывать на Украине, выделяя кредиты. Все их рекомендации сводятся к урезанию льгот украинцам и сокращению государственных обязательств в социальной сфере, бесконечному повышению коммунальных тарифов и введению новых налогов для населения, повышению пенсионного возраста и тому подобному», — приводит цитату парламентария портал «Банки.ру». 

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