Чистый спорт и никакой политики

Сегодня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах жестко раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении апелляции 28 российских атлетов на недопуск к Олимпийским играм-2018.

На пресс-конференции в Пхенчхане, где 3 и 4 февраля проходит первое в 2018 году заседание исполнительного комитета, Бах заявил, что комиссия под руководством Валери Фурнейрон, которая и принимала решение по допуску россиян на Игры, рассмотрит вопрос выдачи новых приглашений «в кратчайшие сроки». Он пояснил, что итоговое решение «будет озвучено в ближайшие пару дней». Однако Бах высказал недовольство тем, что CAS намеревается прислать мотивировочную часть значительно позже: «Решение CAS — большое разочарование и неожиданность для нас. Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдет в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления».

По мнению главы МОК, CAS «теряет доверие к себе со стороны других спортсменов».

«Так что это даже не право, а обязанность МОК выразить беспокойство по поводу решения CAS. На встрече с комиссией атлетов это стало самой горячей темой для обсуждения. Спортсмены справедливо спросили нас о том, что МОК может сделать в такой ситуации, чтобы больше подобное не повторялось», - отметил он.

Кроме того, Бах выразил недовольство тем, что отсутствие мотивировочной части от CAS «затягивает процесс» распределения отобранных у экипажей бобслеиста Александра Зубкова золотых медалей между другими атлетами.

«Мы предприняли ряд мер, в том числе пожизненно отстранили бывшего министра спорта России, ныне занимающего пост вице-премьера Виталия Мутко. У нас есть новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх. Это покажет российскому спортивному сообществу, что оно может существовать чистым от допинга и при этом побеждать», — заявил он.

Между тем бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд призвал к реформе кодекса организации. Он пояснил, что основной информатор WADA, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, «возможно, спутал некоторые факты», хотя эту информацию затем подтвердили сначала Ричард Макларен, а затем комиссии Дениса Освальда и Самуэла Швида. А, кроме того, по его словам, один из арбитров CAS австриец Михаэль Гайстлингер «защитил присоединение Крыма к России в 2014 году» и «критиковал выводы комиссии Макларена».

Паунд рассказал, что МОК будет иметь основания для обжалования в швейцарских гражданских судах в случае превышения комиссией CAS своих полномочий. «Я поддерживаю тщательную оценку ситуации. В моем сознании нет тени сомнения, что доказательства комиссий существенные. Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб. Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных «причудливых» интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS», - заявил он.

«Думаю, что в России открывают шампанское и икру – это полная победа в их глазах. Это доказало, что агрессивный подход «отрицать, отрицать, отрицать» может работать, и в МОК не были проворными или креативными, чтобы предвидеть стратегии и последствия, и избегать беспорядка, в котором мы находимся сейчас. Не буду присутствовать на церемонии закрытия, если Россия, как и ожидалось, получит разрешение на марш под своим собственным флагом», — подытожил Паунд.

Стоит отметить, что комиссии пришлось вносить в повестку дня пункт о присутствии российских спортсменов на ОИ в последний момент — после того, как CAS снял все обвинения в нарушении антидопинговых правил с 28 отечественных атлетов, вернув им медали Игр-2014, и частично оправдал еще 11 человек. Кроме того, Олимпийский комитет России направил список из 13 действующих спортсменов и двух бывших, уже перешедших на тренерскую работу, с требованием немедленно снабдить их приглашениями для участия в Олимпиаде. Теперь дело каждого спортсмена предстоит рассмотреть в индивидуальном порядке.

Российская сторона не стала затягивать с ответом Баху. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она не согласна с его словами, а реформа нужна самому МОК и WADA. «Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS - Спортивный арбитражный суд - особенно после того, как МОК не устроило его решение», - отметила она.

«Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA - Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это - явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций», - добавила Матвиенко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков же расценил реакцию главы МОК как то, что сложилась ситуация, в которой «политика взяла верх над спортом». «Баху не нравится решение СAS. Поэтому он призывает к реформе суда по принципу: нам не нравится ваш вердикт - мы вас распустим. Постыдился бы такое заявлять», - написал Пушков в твиттере. Он также выразил мнение о необходимости реформировать сами WADA и МОК.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв расценил слова Баха как прямое давление на суд. «Никто не имеет права вмешиваться в суды, именно для этого они и существуют – независимые инстанции, которые определяют все за и против, доказательства и вину того или иного спортсмена. Для этого и был создан CAS. Поэтому заявление Баха о реформации CAS я расцениваю как способ давления на суд. Президенту МОК такие заявления давать некорректно, лучше надо было промолчать», – считает он. По словам Свищёва, решение суда было неожиданным, хотя и очевидным, «потому что в любой цивилизованной стране любой суд прежде всего рассматривает доказательства вины человека». «Так и в данной ситуации суд посчитал, что не все, но большинство наших ребят имеют право на пересмотр наказания, в том числе уменьшение срока дисквалификации либо полную реабилитацию. Потому CAS принял правильно решение для наших ребят», – отметил он.

Свищёв выразил надежду на то, что все реабилитированные спортсмены получат приглашения на Игры: «Считаем, что это было бы правильно. Уж коли дисквалификации нет, и суд принял такое решение, то я не понимаю, какие могут быть аргументы у МОК не прислать приглашения и аккредитации. В тех федерациях, где ребята попали под наказания, очень четко работают сейчас, отстаивают интересы своих спортсменов. Времени очень мало, но шансы есть, а значит, надо биться до последнего».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова же выразила уверенность, что слова Бах объясняются намерением МОК передать отобранные у россиян награды в ОИ в Сочи тем спортсменам, которые заняли места ниже. Эта церемония должна была пройти на церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Теперь же исполкому МОК придется искать оправдания перед этими спортсменами.