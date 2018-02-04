Мы продолжаем знакомство с археоптериксами, окаменевшие останки которых дошли до наших дней. Айхштеттский экземпляр археоптерикса был найден в 1950-х, а описан в 1970-х годах. Столь значительный разрыв во времени объясняется следующими обстоятельствами. Находка была сделана в 1951 году в деревне Воркерсцелль (известное окаменелостями место, даже на гербе которого красуется аммонит). Владельцем экземпляра стал Франц Ксавер Фрей, ландрат Аугсбурга и депутат баварского парламента. Он предоставил находку для изучения Францу Ксаверу Майеру, священнику и ученому, хранителю коллекции окаменелостей в семинарии города Айхштетт. После предварительного изучения Майер пришел к выводу, что перед ним сравнительно редкий экземпляр компсогната и купил у Фрея этот экземпляр за хорошую (для компсогната, но не для археоптерикса) цену. Исследуя уже приобретенную окаменелость, Майер понял, что ошибся, и перед ним останки не компсогната, а археоптерикса. Хотя юридически покупка была совершена, Майер считал, что он невольно ввел в заблуждение Фрея по поводу ценности находки. Поэтому он чувствовал моральную обязанность рассказать всё Фрею и позволить ему расторгнуть сделку. Но одновременно Майер понимал, что его семинария никогда не сможет купить археоптерикса, и опасался, что ценная окаменелость будет потеряна для науки. Пока Майер решал этическую дилемму, археоптерикс хранился у него в сейфе.

Айхштеттский экземпляр

В 1965 году умер Фрей. В 1972 году в Айхштетте был основан новый палеонтологический музей, куда 84-летний Майер с согласия наследников Фрея передал археоптерикса. Поскольку на создание музея были выделены достаточные фонды, а сам музей нуждался в звезде экспозиции, наследникам Фрея досталась адекватная плата. Описание этого археоптерикса сделал палеонтолог Петер Веллнхофер в 1974 году. В вышедшей в 2009 году монографии Веллнхофера «Археоптерикс. Икона эволюции» высказывается мнение, что он представляет собой отдельный вид (A. recurva) или даже род (Jurapteryx recurva). Айхштеттский экземпляр самый маленький из археоптериксов, зато у него хорошо сохранился череп.

Жертвой ошибки поначалу стал и зольнхофенский экземпляр археоптерикса. Он был добыт в 1970-е годы и попал в коллекцию Фридриха Мюллера, бургомистра Зольнхофена. Считалось, что это останки компсогната. Но в ноябре 1987 года, когда коллекцию должно было приобрести государство для открытия нового музея (современный Музей бургомистра Мюллера), для ее оценки были приглашены Петер Веллнхофер и Гюнтер Фиоль. Они поняли, что на самом деле это археоптерикс. Так что и музей Зольнхофена получил жемчужину своей коллекции.

Зольнхофенский экземпляр

Но судьба зольнхофенского экземпляра оказалась не столь простой. Он стал предметом судебного разбирательства. В 1988 году владелец карьера Франц Ксавер Штёпфель подал в суд на двух рабочих и Фридриха Мюллера. Он утверждал, что археоптерикс был найден в его карьере в Винтершофе этими рабочими и тайно продан Мюллеру. В 1994 году дело было прекращено, так как геологический анализ показал, что известняк отличается от образцов из Винтершофа, а других свидетельств в пользу истца не нашлось. Но в 1995 году Штёпфель подал новое заявления, предоставив свидетельства частных коллекционеров, утверждавших, что им предлагали купить этого археоптерикса. В 1998 году суд постановил вернуть археоптерикса Штёпфелю, но город Зольнхофен оспорил это решение в Высшем окружном суде Баварии, который в 2001 году поддержал сторону города. Штёпфель подал апелляцию в Верховный суд Германии, но и тот в 2004 году решил, что археоптерикс был приобретен законно и может остаться в музее.

Пока судьбу этого экземпляра обсуждали юристы, палеонтологи вели вокруг него свои споры. В 2001 году польский палеонтолог и специалист по эволюции птиц Анджей Элжановский из Вроцлавского университета опубликовал исследование, где пришел к выводу, что отличия зольнхофенского экземпляра от других археоптериксов нельзя объяснить индивидуальными вариациями, так что следует признать его не только отдельным видом, но и отдельным родом. Элжановский предложил название Wellnhoferia grandis в честь Петера Веллнхофера. С ним согласились в 2003 году Фил Сентер и Джеймс Робинс из Университета Северного Иллинойса, но возразили в 2007 году несколько немецких и американских палеонтологов в главе с Геральдом Майром. Зольнхофенский археоптерикс (или веллнхоферия) несколько крупнее своих собратьев, но для своего размера у него более короткий хвост, а также на одну в четвертом пальце ноги не пять фаланг, как у остальных, а всего четыре.

В августе 1992 года в известняковом карьере Лангенальхайма, принадлежащем предприятию Solenhofer Aktien-Verein, рабочий Юрген Хюттингер нашел обломки известяка с новым экземпляром археоптерикса. Хюттингер сложил обломки плиты, как паззл, и сперва принял находку за птерозавра, но потом заметил отпечатки перьев. Рабочий честно сообщил о находке директору карьера, а тот вызвал для ее изучения Петера Веллнхофера. Очисткой окаменевших костей от породы занялся опытный препаратор Эрнст Шмия. Он работал до декабря и в какой-то момент понял, что отсутствует кончик одного из крыльев. Недостающую часть решили разыскать и после того, как перебрали более тонны камня, действительно нашли.

Мюнхенский экземпляр

Археоптерикс, ставший известным как мюнхенский экземпляр, торжественно предстал перед публикой на пресс-конференции в Зольнхофене в апреле 1993 года. Он был показан на выставке в Баварской коллекции, а также в Музее Филда в Чикаго, где выставка была приурочена к ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных и носила название «Археоптерикс – птица, которая потрясла мир». В 1994 – 1999 годах он выставлялся в Мюнхене в Баварской коллекции на правах аренды, владельцем экземпляра была компания Solenhofer Aktien-Verein. Руководство компании получало немало предложений о продаже археоптерикса, но выбрало из всех потенциальных покупателей Баварскую коллекцию, которой продало его за два миллиона марок.

Мюнхенский экземпляр – самый молодой из археоптериксов. Скелет его, за исключением поврежденного черепа, очень хорошо сохранился. В первичном описании Петер Веллнхофер указал, что данный археоптерикс единственный, у которого имеется грудинная кость. Поэтому заподозрили, что это отдельный вид археоптерикса (A. bavarica). Однако в 2004 году после исследования в ультрафиолетовом диапазоне Веллнхофер и Хельмут Тишлингер пришли к выводу, что фрагмент, принятый за грудину, был расширением левой воронковидной кости, сместившимся после смерти животного.

К сожалению, пока недостаточно изучен так называемый экземпляр из Дайтинга. О его существовании объявил директор Музея естественной истории в Мюнхене Матиас Маузер в 1996 году. Слепок с этого экземпляра был представлен на выставке в музее. Было также объявлено, что археоптерикс был найден у деревни Дайтинг в 1990 году. Если это так, то это единственный экземпляр археоптерикса не из зольхофенских известняков, а из более позднего слоя – формации Мёрнсхайм. Согласно описанию Маузера, сохранились только череп и несколько частей скелета, включая лопатки, плечевую кость, вилочковую кость и крыло с неполной верхней конечностью.

Экземпляр из Дайтинга

После выставки экземпляр исчез, владелец его сохранял анонимность. В 2009 году палеонтолог Раймунд Альберсдорфер сумел связаться с владельцем экземпляра из Дайтинга и убедить его продать своего археоптерикса. Но о результатах исследований пока ничего не сообщается.

Еще один экземпляр археоптерикса с 2004 года хранится в Музее бургомистра Мюллера, часто его называют мюллеровским экземпляром. Он принадлежит семействам Оттман и Штайль, владельцам карьера, где он был найден, и находится в музее на правах аренды. Экземпляр сильно неполный, он представляет собой кости только одного крыла. За это он получил прозвище «куриное крылышко».

Мюллеровский экземпляр («куриное крылышко»)

Очередной экземпляр археоптерикса хранится в США, в Центре динозавров Вайоминга в городе Термополис (термополисский экземпляр). Впервые о нем услышали в 2001 году, когда частный коллекционер предложил купить его Музею Зенкенберга во Франкфурте. В 2005 году Центр динозавров Вайоминга опубликовал пресс-релиз, где сообщалось, что археоптерикс принадлежал швейцарскому коллекционеру, умершему еще в 1970-х. Его вдова предлагала купить археоптерикса Музею Зенкенберга, затем Центру динозавров Вайоминга. У Центра не нашлось требуемой суммы, но он отыскал частное лицо, пожелавшее сохранить анонимность, которое купило этот экземпляр, а затем передало его в долгосрочную аренду Центру динозавров Вайоминга. Ученых беспокоило, что археоптерикс окажется в собственности частного музея, но Центр динозавров объявил, что готов давать исследователям доступ к своему экземпляру.

Термополисский экземпляр

Термополисский экземпляр прекрасно сохранился, недостает лишь некоторых позвонков. Более того, хорошо видно прикрепление перьев к телу, а значит мертвых археоптерикс сравнительно недолго находился в водах лагуны, прежде, чем его занесло донными отложениями. В 2007 году Геральд Майр и его коллеги пришли к выводу, что термополисский экземпляр принадлежал к виду Archaeopteryx siemensii, как и берлинский экземпляр.

Наконец, еще два экземпляра, найденных в 2010 и 2011 году. Оба они принадлежат частным лицам, но переданы для изучения палеонтологам Университета Людвига и Максимилиана в Мюнхене. Руководит этими исследованиями палеонтолог Оливер Раухут. Устойчивых названий у экземпляров пока нет. Подробное описание одного и опубликовали на прошедшей неделе Раухут вместе Кристианом Фотом и Хельмутом Тишлингером. Как уже говорилось, это старейший из археоптериксов, его возраст, определенный стратиграфически, составляет 150 миллионов лет. Найден он был у деревни Шамхауптен в Баварии. В 2014 году была опубликована статья про другой экземпляр, который примечателен тем, что сохранил следы не только контурных перьев на крыльях и хвосте, но и покровного оперения на теле и ногах.

Одиннадцатый экземпляр

Двенадцатый экземпляр

Все известные нам археоптериксы – сравнительно небольшие существа. Размером они не превосходят вороны. Вот уже более ста лет не утихают споры, насколько велика была способность археоптериксов к полету. Могли ли они летать активно или же только планировали, подобно белкам-летягам. Особенности строения скелета заставляют многих ученых предполагать, что отношение массы к несущей поверхности крыла («нагрузка на крыло») у археоптериксов было таково, что им был доступен только планирующий полет. Но высказываются и другие аргументы, в которых предлагается схема прикрепления мышц обеспечивающая хоть и примитивный, но машущий полет.

Размеры разных экземпляров археоптерикса

Последние варианты реконструкции образа жизни археоптериксов приходят к тому, что эти существа обитали на побережьях в открытых местах или в зарослях кустарника, и большую часть времени бегали по земле. Тогда, возможно, они были способны не к планирующему полету с дерева на дерева, а могли взлетать с поверхности земли и пролетать некоторое расстояние, спасаясь от хищника. В 2013 году Майкл Хабиб из Университета Южной Калифорнии даже предположил, что археоптериксы не приобретали способность летать, а, наоборот, утрачивали ее. Согласно его исследованию, по пропорциям тела археоптериксы близки ко многим современным птицам из семейств поганковых и пастушковых. Эти птицы часто живут у воды, летают в большинстве своем плохо, неспособны к длительному перелету, а некоторые их виды совсем утратили умение летать.

Вариант реконструкции археоптерикса

В заключение стоит напомнить, что, по мнению исследователей, археоптерикс не был предком современных птиц. В ходе юрского периода способность к полету неоднократно возникала у разных групп рептилий, и только одна из них дала начало тем птицам, которые летают сейчас. Археоптериксы же, вероятно, были связаны с другой группой – так называемыми энанциорнисов (Enantiornithes), широко распространенным в меловом периоде. Скелет энанциорнисов отличался от современных птиц несколькими признаками, у них имелись зубы и когти на крыльях. Отличия в расположении плечевой кости и строении грудины делали их полет, по предположениям исследователей, непохожим на полет современных птиц. Сильно отличалось и строение хвоста энанциорнисов. Хвостовой отдел позвоночника современных птиц значительно укорочен, а последние несколько его позвонков слились в единую кость – пигостиль, от которой идут расходящиеся веером рулевые перья, отсюда название подкласса веерохвостые. У энанциорнисов пигостиля не было, хвост многих из них образовывали только два – четыре хвостовых пера, а если имелся веер из перьев, структура его была не такая, как у нынешних птиц.

Известно более 80 видов энанциорнисов, размером от воробья до грифа, правда, некоторые из этих видов описаны только по одной кости. Наиболее представительные находки энанциорнисов были сделаны в формации Лас-Ойас у испанского города Куэнка и в китайской провинции Ляонин (биота Жэхэ), вообще же находки этих птиц известных на всех континентах кроме Антарктиды. Одни энанциорнисы плавали и питались водорослями, как современные утки, другие были зерноядными, как воробьи, третьи ловили насекомых, как ласточки, четвертые предпочитали рыбу, как бакланы, пятые были хищниками, как соколы, а шестые добывали себе пищу в зоне прибоя, подобно современным куликам. Исчезли энанциорнисы около 66 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами.