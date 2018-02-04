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04 февраля 2018, 12:00
армия КНДР США Южная Корея Япония
Елена Сычева

Учения — свет?

Флаги Японии и КНДР
Флаги Японии и КНДР

Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ будет просить представителей США и Южной Кореи возобновить совместные военные учения сразу же после завершения Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом пишет информационное агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники. По данным издания, на следующей неделе запланированы переговоры премьер-министра страны восходящего солнца с вице-президентом США Майклом Пенсом. С 6 по 8 февраля состоится визит американца в Токио. По всей видимости, разговор об учениях состоится как раз тогда. 

«Японская сторона считает необходимым возобновление таких масштабных военных маневров, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР и заставить ее в конце концов отказаться от своей ракетно-ядерной программы», — сообщает ТАСС

В ответ на известия о намерениях японской стороны спровоцировать американцев на возобновление учений глава северокорейского МИДа Ли Ен Хо отправил письмо генсекретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отреагировать на «опасные игры» США на Корейском полуострове, которые, как считают в КНДР, могут привести к ядерной катастрофе. 

Речь идет об ежегодных военных маневрах Foal Eagle и учениях Key Resolve. Их стали проводить с 2016 года, мотивировав это усилением напряженности из-за ядерных испытаний КНДР. И тогда, и в 2017-м совместные учения США и Республики Кореи проходили в марте.

Но накануне Олимпиады Южная Корея сама обратилась в адрес американских партнеров с просьбой не проводить маневры, чтобы не провоцировать северного соседа. Как сообщал в конце декабря прошлого года Financial Times, Сеул предложил не поднимать вопрос как минимум до второй половины марта, когда закроются уже Паралимпийские игры (церемония завершения соревнований запланирована на 18 марта). США на это предложение согласились, а сразу вслед за этим наметилось потепление в отношениях юга и севера. КНДР согласилась на то, чтобы отправить на Олимпиаду свою сборную (МОК одобрил путевки 22 атлетам), а позже страны и вовсе договорились о том, что спортсмены юга и севера пройдут на церемонии открытия под флагом единой Кореи. 

«Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом», — цитировало Ким Чен Ына агентство «Ренхап». 

После новогоднего обращения главы КНДР, в котором говорилось о восстановлении дипломатических отношений между странами, по предложению РК прошли переговоры обеих сторон в Пханмунджоме — это город на совместной границе двух государств. Позже состоялся телефонный диалог между югом и севером. 

Возобновление отношений двух стран тогда поддержали и представители Китая, России и даже США. 

«Сейчас они говорят про Олимпийские игры. Это начало, большое начало. Если эти переговоры во что-то выльются — это будет прекрасно для всего человечества. Я бы хотел, чтобы они приняли участие в Олимпиаде и чтобы затем это привело к чему-то еще. Так что я поддерживаю это на 100%», — говорил американский президент Дональд Трамп.

Однако по линии Япония — США настороженность в отношении КНДР никуда не делась. В начале января состоялась встреча министров обороны США и Японии Джеймса Мэттиса и Ицунори Онодэра. 

«Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение КНДР. Они обсудили важность усиления давления на Северную Корею для изменения ее курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий, а также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программ», — говорилось в сообщении на официальном сайте американского министерства обороны. 

При этом ранее Россия и КНР разработали дорожную карту, которая описывает, как урегулировать конфликт на Корейском полуострове. В том числе — с помощью моратория на проведение ядерных испытаний. Но также там сказано и о том, что США и РК должны отказаться от учений. 

«Северная Корея, с точки зрения США, тоталитарная страна под руководством странного человека, которого они, кстати, сами демонизируют. И многие американцы, благодаря СМИ, считают, что КНДР – это страна, которой вообще не должно быть. А значит любой диалог с Пхеньяном, это – слабость. Так что Трамп иногда говорит о силовом методе решения, чтобы порадовать своих избирателей», — сказала в интервью НСН научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова. 

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