В Сирии был сбит Су-25 Министерства обороны РФ. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«В Сирии сбит российский самолет, пилот захвачен в плен», — сообщает твиттер AFP.

Информацию о том, что летчик был захвачен боевиками, подтвердили и другие источники.

«Группировка повстанцев сбила Су-25. Российский пилот спустился на парашюте и был взят в плен», — цитирует главу базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека Рами Абделя Рахманна DW.

В телеграме опубликовали фотографию, на которой изображен мужчина, предположительно, катапультировавшийся и взятый в плен пилот.

«На Хмеймиме сообщили, что была потеряна связь с Су-25 во время выполнения задания в провинции Идлиб», – пишет телеграм-канал Directorate 4.

Позднее появилась информация о том, что пилот все же погиб.

Телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на неназванные источники, уточнил, что российский самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух». По данным иностранных информационных агентств, сбитый Су-25 — дело рук группировки Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср». Ее представители также опубликовали на ютуб-канале видео, где видно, как падает самолет с горящим крылом, а пилот катапультируется. Утверждается, что это был российский Су-25, который был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.

Позднее информацию в российском военном ведомстве подтвердили официально.

«3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб. По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса», — сообщили ТАССу в Министерстве обороны РФ.

Там также отметили, что Центр по примирению совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации, «принимает меры по возвращению тела убитого летчика».

Напомним, что 1 февраля на ютуб-канале Edlib Media Center публиковали видео попытки боевиков сбить российский Су-25 на востоке Идлиба. Однако в том случае самолет пролетел сквозь огненную завесу и покинул опасный район.

«Су-25, предназначенные для непосредственной поддержки сухопутных войск, довольно часто попадают под обстрелы сирийских боевиков», — отмечает «Московский комсомолец».

«Коммерсант» уточняет, что за время операции в Сирии ВКС РФ потеряли 4 военных самолета, не считая инцидента 3 февраля.

«24 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24М в районе сирийско-турецкой границы. 13 ноября 2016 года во время тренировочного полета с авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецов" в Средиземном море потерпел крушение истребитель МиГ-29К. 5 декабря истребитель Су-33 при посадке на палубу "Адмирала Кузнецова" выкатился за пределы посадочной полосы и упал в воду. 10 октября 2017 года при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии разбился бомбардировщик Су-24», — напоминает издание.