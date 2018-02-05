В понедельник, 5 февраля, китайская компания Alibaba Group запускает новую торговую площадку, которая была разработана специально для России — «Лоукостер». Это будет третий бренд Alibaba Group в России — после AliExpress и Tmall. Об этом в понедельник пишет РБК.

«Лоукостер» — это онлайн-дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 рублей. На такие категории сейчас приходится примерно 30% самых популярных запросов на AliExpress.

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress — его основную аудиторию составляют именно пользователи до 25 лет. Но новый канал ориентирован также на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке. Таким образом, «Лоукостер» поможет привлечь новых пользователей - представитель AliExpress рассказал, что в компании в первую очередь рассчитывают на жителей городов-миллионников.

Магазин одежды / pixabay.com

Напомним, бренд Tmall был запущен осенью 2017 года. Он специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегментов и работает с крупными международными и российскими брендами. Его «фишка» в том, что доставка товаров осуществляется со складов в России, а значит она занимает немного времени и порой может быть осуществлена в день заказа.

«Лоукостер», помимо прочего, нужен для того, чтобы AliExpress больше не воспринимался как площадка-дискаунтер. AliExpress, по словам его директора по развитию компании в России и странах СНГ Марка Завадского, уже отходит от этого имиджа: это видно и по среднему чеку, и по меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары. «С запуском "Лоукостера" мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России, — Tmall», — пояснил Завадский.

Сам сайт AliExpress был запущен в 2010 году, в 2012-м официально вышел на российский рынок, а уже в 2014 стал самым популярным интернет-магазином в России. Россияне — самая большая аудитория AliExpress, на них приходится около трети всех посещений.

Alibaba Group, «материнская» компания AliExpress, занимается не только онлайн-торговлей, но также электронными платежами, облачными сервисами и даже кинопроизводством.

Доставка почтовых отправлений / mskagency.ru

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам трех кварталов 2017 года на покупки из Китая приходится 52% от всех расходов россиян в зарубежных онлайн-магазинах. При этом в пересчете на количество посылок доля еще больше — на Китай приходится 90% всех заказов. Иными словами, в Китае покупается много дешевых товаров. Всего за три квартала 2017 года россияне получили из-за рубежа 214 млн посылок на 291 млрд рублей.

В правительстве уже несколько лет обсуждаются варианты обложения налогами покупок в иностранных интернет-магазинов. Совсем недавно, в январе, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что необходимо и снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок (сейчас он составляет 1 тысячу евро в месяц), и ввести НДС на такие покупки.