4 февраля на Кипре состоялся второй тур президентских выборов. Первый прошел 28 января, и тогда ни один из кандидатов не получил решающего большинства голосов. Во втором туре оппонентами выступили левоцентрист Ставрос Малас и действующий президент правоцентрист Кипра Никос Анастасиадис. Англоязычные СМИ обсуждают переизбрание Анастасиадиса, прежде всего, в контексте перспектив по воссоединению Кипра, а также в контексте экономического кризиса.

Победа Анастасиадиса, пишет Guardian, - это недвусмысленное выражение общественной признательности за стабильность его управления в течение предыдущих пяти лет. Он долго был фаворитом предвыборной гонки, но все же в первом туре он не набрал решающего числа голосов, потому что Малас неожиданно получил 30% поддержки. Этот всплеск популярности, впрочем, во втором туре стушевался: по всей видимости, избирателям сейчас важнее всего финансовая надежность, а Анастасиадис по итогам прошлого срока считается мастером выведения страны из экономического хаоса.

Ставрос Малас GUE/NGL/flickr.com/

Банковский кризис, комментирует Guardian, оказался для Кипра сильным ударом, сопоставимым с турецким вторжением в 1974 г. Разобравшись с банковским кризисом, Анастасиадис обеспечил себе пространство для маневров по преодолению конфронтации с турками. В свое время турки захватили треть территории Кипра на севере в ответ на действия сторонников присоединения к Греции. До настоящего времени на острове присутствует порядка 40 000 турецких военных. С тех пор неоднократно предпринимались попытки помириться, но всякий раз безуспешные. Последняя попытка была в прошлом году, и некоторое время на нее даже возлагали надежды, однако в итоге переговоры провалились.

От исхода греческих выборов на Кипре зависит дальнейшая судьба мирной сделки, писал Politico еще перед первым туром. Все три (на тот момент) фаворита так или иначе утверждали, что они собираются возобновить переговоры по воссоединению острова, который начиная с 1974 г. был разделен на две части: международно признанную греческую и непризнанную турецкую. Но у каждого кандидата были свои представления о границах компромисса.

На границе греческой и турецкой частей Кипра orientalizing/flickr.com

Анастасиадис уже проводил прошлым летом переговоры о воссоединении. После этого его упрекали в том, что он упустил прекрасную возможность. Сам он, впрочем, возражал, что намерен продолжить забуксовавшие переговоры с того момента, где они застряли на предыдущем этапе, и призывал прекратить упаднические разговоры. Малас отличается наибольшим энтузиазмом по поводу примирения. Наконец, третий кандидат, консерватор-популист Николас Пападопулос, был настроен наиболее радикально: он обещал потребовать, чтобы Турция немедленно вывела свои войска с турецкой части Кипра.

Deutsche Welle пишет, что сторонники Анастасиадиса шумно праздновали его победу, однако официальная явка была сравнительно небольшой — 73%. Это связано, в первую очередь, с высоким уровнем политической апатичности среди молодых избирателей. DW также подчеркивает, что важным фактором при выборе кандидата для киприотов были соображения экономического благополучия. Анастасиадис и сам использовал этот мотив в своей предвыборной кампании, когда предупреждал, что победа левого кандидата может подорвать экономическое восстановление на Кипре.