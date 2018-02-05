Следственный комитет сообщил о задержании в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в Дагестан членов регионального правительства, в том числе исполняющего обязанности премьера Абдусамада Гамидова и двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

«При проведении следственных мероприятий следователями СКР во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски. В ходе обысков у Абдусамада Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты Беретта и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, ее слова опубликованы в телеграм-канале ведомства.

ВРИО Главы Республики Дагестан Владимир Васильев проводит оперативное совещание e-dag.ru

В Следственном комитете пояснили, что в ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем задержанным и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

Дагестанские чиновники были задержаны в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона (ч. 4 ст. 159 УК России, мошенничество), дело возбуждено Главным управлением Следственного комитета России.

Оперативные действия в Махачкале, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, начались в ночь с 4 на 5 февраля. «Речь идет о масштабных мероприятиях по противодействию коррупции на территории республики, ситуация в Дагестане контролируется директором ФСБ», — отметил он, добавив, что силовики проверяют Табасаранский район, Махачкалу, Избербаш, Ботлих, Буйнакский и Кизилюртовский районы. По его словам, у следователей есть материалы по главам этих районов, а также по ключевым министрам. «Вопросы следствия касаются перераспределения бюджетных средств, а также превышения должностных полномочий», — отметил источник.

«У большинства чиновников правительства и администраций городов и районов паника, причем такая же паника и у разных главврачей и прочих главных бюджетников», — сообщил собеседник издания. В Дагестане, по его словам, еще ожидаются массовые аресты высокопоставленных чиновников.

Напомним, 4 месяца назад, в начале октября, главой Дагестана был назначен Владимир Васильев. Он является «варягом» для республики — строил карьеру в Москве и до последнего времени возглавлял фракцию ЕР в Госдуме.

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который сейчас занимает пост спецпредставителя президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона, назвал аресты в руководстве республики «кампанейщиной».

Рамазан Абдулатипов e-dag.ru

«Такие предложения уже были по Чечне, окружить [Северный Кавказ] колючей проволокой», — провел аналогию Абдулатипов. Он уверен, что «если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам, надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении».

Напомним, в середине января в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело за махинации с землей. Тогда различные эксперты и источники журналистов в правоохранительных органах говорили, что это уголовное дело — первое, но не последнее в Дагестане после смены главы республики.