«Коммерсантъ»: «Летчик принял бой на земле». В Сирии сбит Су-25, пилот погиб.

«"Почта России" оцифровала квитанции»: ФГУП надеется ускорить выдачу посылок.

«Особо перепроверенное лицо»: подписи в поддержку Владимира Путина признаны почти безупречными.

«Ведомости»: «Государство может снять с себя часть расходов на медицину». Чиновники и эксперты обсуждают такой эксперимент в нескольких регионах.

«США заподозрили Россию в готовности первой нанести ядерный удар»: опубликована новая ядерная доктрина США.

«ЦИК завершает проверку подписей кандидатов в президенты»: зарегистрировать могут всех, кто сдал подписные листы.

РБК: «Вашингтон отказался от долговой ямы». Минфин США признал негативные последствия расширения санкций на российские госбумаги.

«Уполномоченный»: Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами и экспертами.

«"Росгонки" выходят на старт»: трассу «Формулы-1» в Сочи передадут некоммерческой организации.

«Известия»: «"Грачам" прописали высоту». В пяти километрах от земли Су-25 найдут надежную защиту от переносных зенитно-ракетных комплексов.

«Охрану больниц вооружат знаниями»: для сотрудников ЧОПов разработали профстандарт с внушительным перечнем требований.

«Избыток топлива в России увеличил экспорт в полтора раза»: профицит на внутреннем рынке сдержит рост топливных цен до весны.

«Газета.ru» в материале «Национальная вражда: Киев и Варшава не поделили историю» пишет, что Украина теряет своего главного европейского адвоката.

«Отложить автоматы: к чему привел конгресс по Сирии в Сочи». Сочинский диалог по Сирии поможет женевскому.

The Economist: «Город на севере Англии позволяет прикинуть, какой будет жизнь, когда мигранты уедут» (A northern English town offers a glimpse of life when migrants leave). В городе Харрогейте сокращение миграции на несколько лет опережает тенденцию в остальной Британии.

Bloomberg: «Избирателям нравится экономика, но не Трамп» (Voters Feel Good About the Economy, Not About Trump). Американское общество сильно поляризовано, но раскол проходит не по линии противостояния демократов и республиканцев.

The Wall Street Journal: «Публикация меморандума усиливает конфронтацию по поводу российского следствия; Трамп говорит, что этот документ его полностью реабилитирует» (Memo’s Release Escalates Clash Over Russia Probe; Trump Says It ‘Totally Vindicates’ Him). Документ, опубликованный конгрессменами-республиканцами, указывает на злоупотребления правоохранительных органов, которые пытались следить за людьми из штаба президента США Дональда Трампа.

The Washington Post: «Внутри ФБР: гнев, тревога, работа — и страх перед серьезным ущербом» (Inside the FBI: Anger, worry, work — and fears of lasting damage). Сотрудники ФБР обеспокоены постоянными нападками со стороны консерваторов.

The Guardian: «Две масонские ложи тайно орудуют в Вестминстере» (Two Freemasons' lodges operating secretly at Westminster). Ложи, состоящие из депутатов парламента и политических журналистов, настолько скрытны, что даже околопарламентские репортеры не знают, кто туда входит.

Reuters: «Рухани раскритиковал новый американский ядерный план, назвав его угрозой для России» (Iran's Rouhani raps new U.S. nuclear plan as threat to Russia). Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в том, что они угрожают России новым ядерным оружием.