Эксперты РАНХиГС и Институт Гайдара в своем макроэкономическом обзоре констатируют: экономика страны не может расти быстрее 1,5–2% в год при существующих ограничениях. Причин для этого несколько, точнее пять (такие, как проблема с инвестициями, стабильность на рынке труда и т.д.) — но самое неприятно то, что они не новы, а переходят из года в год.

Так сложилось, что именно РАНХиГС и Институт Гайдара являются чуть ли не главными поставщиками экономических программ для правительства. Можно, конечно, спросить, почему эти проблемы не были решены ранее. Но, наверное, куда важнее понять, почему с ними уже как минимум несколько лет невозможно ничего сделать.