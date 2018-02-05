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05 февраля 2018, 15:00
Калужская область Москва

Калужане и москвичи лучше узнают друг друга

Концерт в честь победного окончания Великого стояния на реке Угре
Концерт в честь победного окончания Великого стояния на реке Угре
mkkaluga.ru/photo/gallery/13466-225953.html

5 февраля в рамках отчетной коллегии министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин представил перспективы развития двусторонних отношений между нашей областью и столичным регионом, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

В прошлом году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы. Одним из крупных проектов соглашения стала организация проведения  дней Калужской области в столице и дней Москвы в нашем регионе с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах.

По словам Олега Калугина, в этом году 14 июля в день празднования Великого Стояния на реке Угре 1480 года и проведения масштабной реконструкции, в Калужской области пройдут Дни Москвы. Жители столицы также смогут ближе познакомиться с нашей областью - в сентябре, в рамках празднования освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. В это время в Москве состоятся Дни Калужской области.

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