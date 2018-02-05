Анатолий Артамонов дал официальный старт интернет-проекту «Клён»

5 февраля в Калужском Инновационном культурном центре губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в коллегии регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций по итогам 2017 года.

Перед началом мероприятия на выставочной экспозиции на площадке телерадиокомпании «Ника ТВ» глава региона дал старт интернет-проекту «Клён ТВ», нажав на кнопку «пуск» на сенсорном экране, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Совместный проект министерства и телерадиокомпании создан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей и объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с 2018 года Десятилетием детства.

Цель сайта – предоставить возможность родительскому сообществу региона и детям общаться в едином интернет-пространстве. На портале родители получат актуальную информацию, для детей это площадка по реализации собственных проектов, общения, развития.

К разработке портала активно привлекались дети и подростки. В его работе будут принимать участие специалисты всех профильных министерств и ведомств региона.

Анатолий Артамонов пожелал успехов разработчикам идеи. Интернет-портал «Клен» начал работу по адресу: http://klentv.ru.