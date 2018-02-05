Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказалась допустить на Олимпийские игры в Южной Корее 15 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Решение вызвало возмущение в России; МОК намерен опротестовать вердикт арбитража.

О том, что МОК отклонил попытку России дозаявить дополнительно 13 спортсменов и двух тренеров, которые не были допущены МОК до участия в Олимпиаде-2018 из-за допинговых нарушений, но позднее были оправданы Спортивным арбитражом в Лозанне и обвинения в применении допинга были с них сняты, стало известно 5 февраля. В этот день МОК рассмотрел заявку Олимпийского комитета России на 15 представителей делегации, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Заявление МОК по этому поводу было опубликовано на сайте организации. «Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане-2018 для группы "Олимпийские спортсменов из России" отклонена», – говорится в нем.

Напомним, CAS вынес решение по поводу 39 российских спортсменов 1 февраля. Сообщалось, что арбитраж полностью снял с них санкции и восстановил их результаты, полученные в ходе сочинской Олимпиады в 2014 году. Однако крайний срок подачи заявки для участия в Олимпиаде-2018 заканчивался 28 января, за неcколько дней до этого момента, и именно тогда российская заявка была подана.

Эксперты высказывали мнение, что вне зависимости от того, какое решение примет CAS, российским спортсменам, не попавшим в список в заявке, уже не дадут возможности поехать в Пхенчхан. Фактически, так и получилось.

В результате в приглашении было отказано Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (скелетонисты), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (лыжники), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (конькобежцы) и саночнице Татьяне Ивановой. Кроме того, МОК отказался приглашать тренеров Сергея Чудинова и Альберта Демченко.

Александр Третьяков

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с журналистами информационного агентства РБК назвала решение МОК войной. «Я и раньше говорила, что это будет большая война, и вот она продолжается», – заявила Вяльбе. По ее оценке, судебные разбирательства в данной ситуации неизбежны.

Что касается судебных разбирательств, то о них говорили и представители МОК, и представители WADA, Всемирного антидопингового агентства. Они выражали недовольство решением арбитража и объясняли, что планируют оспорить его.

Между тем решение Спортивного арбитража в Лозанне считается окончательным, а Федеральный трибунал Швейцарии, который является вышестоящим по отношению к нему, сам по себе не выносит новых решений – может только рекомендовать рассмотреть дело еще раз, объяснил в беседе с «Полит.ру» Николай Пешин, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ). К тому же, по его словам, практика показывает, что большинство обращений Федеральный трибунал Швейцарии отклоняет.

В России подход МОК подвергают критике, и если представители МОК после решения Спортивного арбитража в Лозанне заговорили о необходимости реформирования этой инстанции, то в России считают, что пришло время реформировать МОК и WADA.

«Ну что же, ООО МОК свой выбор сделало, тем самым расставив точки над "и". Кстати, помогли последним сомневающимся понять истинную причину таких решений. Это крах олимпизма!» – так написал, например, в своем микроблоге в Twitter знаменитый боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Другой депутат, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, полагает, что МОК мог вынести подобное решение в результате давления на его руководителя Томаса Баха со стороны США.

Николай Валуев / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

«CAS постановил, что наши спортсмены честные, и после этого МОК был обязан допустить их до Игр. Я сопоставляю факты: в день решения суда по нашим атлетам появилась информация, что власти США подозревают в коррупции ряд крупных спортивных организаций, в том числе МОК и Международную федерацию футбола. Думаю, это было давление на господина Томаса Баха, и МОК не смог сдержать удар, оттого такое решение; считаю, это неприкрытое крупномасштабное давление на нашу страну», – сказал он информационному агентству ТАСС.

Любопытно, что газета The Sunday Times, вместе с немецким телеканалом ARD получившая доступ к некоей секретной базе данных о допинг-пробах, утверждает, будто аномальные показатели, свидетельствующие о наличии в крови спортсменов допинга, были обнаружены в сотнях проб лыжников из разных стран, причем сотни лыжников избежали дисквалификации, несмотря на такой результат. Всего же в мире треть всех допинг-проб медалистов Олимпиад и чемпионатов мира с 2001 года признана подозрительными, утверждает издание, и речь не только о российских медалистах.

В Кремле придерживаются мнения, что решение Спортивного арбитража должно было поставить точку в этом вопросе. «Мы искренне сожалеем в связи с этим решением МОК. Мы все-таки считаем, что решение CAS абсолютно должно снять какие-либо подозрения на счет спортсменов. Мы убеждены в том, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», – приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Между тем глава МОК Ричард Бах убежден в обратном: по его мнению, оправдания российских спортсменов в Спортивном арбитраже недостаточно для приглашения их на Зимнюю Олимпиаду-2018. Выступая на церемонии открытия 132-й сессии МОК, Бах сказал, что для получения приглашения на Олимпиаду необходимо нечто большее, нежели просто отсутствие санкций.

Ричард Бах, глава МОК

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия, вот почему мы дали возможность отдельным чистым спортсменам соревноваться в Пхенчхане, но в самых строгих условиях, – цитирует информагентство слова Баха. – Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их чистоте, кроме того, они прошли на 50% больше тестов, чем спортсмены из других стран. Мы применяли такую же строгую процедуру и после крайне неутешительного решения CAS, удовлетворившего ряд апелляций. Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы не пригласили этих спортсменов.»

Депутат Госдумы, вице-президент паралимпийского комитета России Олег Смолин не выразил удивления решением МОК. «МОК сам для себя установил некоторые критерии, которым решение CAS не являются указом. На мой взгляд, это все приведет к дальнейшим разногласиям внутри международного спортивного движения, потому как решение суда означает, что наши спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях – кроме Олимпийских игр. Так что решение МОК я не могу назвать удивительным», – сказал Смолин в интервью корреспонденту интернет-издания «Газета.Ru».

В то же время, по его мнению, вряд ли у МОК получится изменить это решение, еще раз обратившись в Спортивный арбитраж.