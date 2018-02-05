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05 февраля 2018, 11:45
Израиль Польша Украина холокост
Анна Сакоян

Польша и историческая правда

Памятник жертвам погрома в местечке Едвабне. Польша
Памятник жертвам погрома в местечке Едвабне. Польша

Верхняя палата польского парламента одобрила законопроект, запрещающий приписывать полякам соучастие в преступлениях немецких нацистов и отрицать «преступления украинских националистов». Многие англоязычные СМИ оживленно обсуждают эту тему в том, что касается польского соучастия. Оговорка об украинских националистах их не интересует.

Законопроект, пишет BBC, вступит в силу только в том случае, если его подпишет президет Польши Анджей Дуда. Дуда по этому поводу уже сказал, что Польша имеет право «защищать историческую правду». Перспектива этого закона вызвала протест среди израильских депутатов, которые, наоборот, стремятся к ужесточению законов, запрещающих отрицание холокоста. В законопроекте, подчеркивает автор, содержится оговорка, что под его действие не попадают случаи, когда утверждения о соучастии поляков в преступлениях немецких нацистов делаются в искусстве или научной деятельности.

В верхней палате парламента за него проголосовали 57 человек против 23 (двое воздержались). Поляки уже давно протестовали против таких формулировок, как «польские лагеря смерти». Эти лагеря строили немецкие нацисты, вторгшиеся в Польшу в 1939 г. Наиболее скользкое место в законопроекте, оговаривается в материале, - это вопрос о том, будет ли он допускать высказывания об индивидуальной коллаборации отдельно взятых поляков с нацистами, которую большинство историков считают бесспорным фактом.

 
Концентрационный лагерь Аушвиц / pixabay.com

«Польские лагеря смерти», комментирует BBC, - это и в самом деле удручающе расхожее выражение, используемое СМИ и также лидерами разных стран. На самом деле, предполагает комментатор, те, кто так говорит, может быть, ничего плохого и не имеют в виду, а просто пользуются готовым клише. Но поляки обижаются, как будто говорящие намекают на их участие. А польскому правительству, в свою очередь, нравится представлять Польшу в виде жертвы, причем не только нацистской Германии, но и Советского Союза.

Польский сенат, пишет Financial Times, проигнорировал международную критику и одобрил законопроект. Характерно, что он проигнорировал даже критику со стороны США, которые обычно выступают в качестве близкого союзника Польши, а теперь стали выражать недовольство. В частности, речь шла об угрозе свободе слова и неконтролируемых последствиях для прочего законодательства, а также для стратегических интересов и отношений Польши с США и Израилем. Польша на это возразила, что никакой угрозы свободе слова нет, как нет и никаких рисков для партнерства с Вашингтоном.

По поводу пренебрежения к предпочтениям США высказалась американская газета Washington Post. В отличие от BBC, автор здесь высказывается значительно более категорично. Если президент подпишет закон, это значит, что любой человек, нарушивший его, рискует лишением свободы сроком до трех лет. А нарушением будет считаться любое утверждение о том, что некоторые поляки были причастны к нацистским преступлениям. Между тем, среди самих поляков эта инициатива, по всей видимости, сильного протеста не вызывает.

 
Польский Сейм. Мужчина с флагом /pixabay.com

Правящая партия «Право и справедливость», комментирует автор, уже давно обнаружила, что верный способ привлечь к себе симпатии электората — это подчеркивать героическое прошлое Польши. За это партию критиковали некоторые другие государства, которые подозревали такую политику в том, что она способствует росту ультраправых настроений.

В ноябре имело место националистическое шествие, приуроченное к 99-й годовщине польской независимости, и на этом шествии присутствовали лозунги экстримистского содержания. Это шествие, конечно, не было официальной инициативой партии, но показательно, считает автор, что оно не повлекло за собой никаких осуждающих высказываний со стороны правительства. Осуждали, опять-таки, внешние игроки, а правящая партия от этого становилась лишь популярнее среди поляков.

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