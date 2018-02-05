В столице России подводят итоги самого сильного снегопада за всю историю наблюдений, который обрушился на Москву в выходные. Выпало 122% месячной нормы осадков, повалены около 2 тысяч деревьев, оборваны линии электропередач. В аэропортах задержаны сотни рейсов, люди не могут добраться на работу: пробки не рассасываются даже глубокой ночью.

«На Варшавском шоссе в 02:00 образовалась пробка в семь баллов. Примерно в это же время на Ленинградском шоссе водители наглухо встали в пробку длиной 7,5 км», — передает «Первый канал».

Синоптики не утешают: снег продолжит идти. К концу дня высота сугробов может увеличиться еще на 15–20 сантиметров. «Из-за непогоды в московских школах объявлен свободный режим посещения занятий», — говорится в сообщении на официальном сайте столичного правительства.

Несколько тысяч человек вышли ликвидировать последствия снегопада, коммунальщики действуют в усиленном режиме. В некоторых районах к работе привлечены военнослужащие, на улицы выведена спецтехника.

Автобусный коллапс в Москве !!! pic.twitter.com/62pcZDwmyQ — Нескучный Снеговик (@Neskuchniy911) 4 февраля 2018 г.

«В столице дежурят 1020 бригад скорой помощи и 150 — неотложной помощи. В травматологических отделениях ведется круглосуточный прием пациентов», — уточнили в столичном департаменте здравоохранения. Известно о гибели одного человека.

«Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — сказали «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

Уже в субботу синоптики отмечали, что стихия бьет все рекорды. В этот день выпало 11 мм осадков. Воскресенье не принесло облегчения — снег продолжал валить.

«Выпадет сегодня около 15 миллиметров осадков, это 42% месячной нормы, то есть за пару дней в столице выпадет около месячной нормы. Такие снегопады бывают чуть ли не раз в сто лет», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Разгул стихии не обошелся без человеческих жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал он в своем твиттере.

Уровень опасности, в субботу промаркированный как «желтый», в воскресенье был повышен до «оранжевого». Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение — не только в Москве и Подмосковье, но и в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях. Синоптики предупреждали о сильных осадках.



«Ожидается сильный, местами очень сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, ветер 15-20 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы», — сообщили в Росгидрометцентре.

Из-за налипшего снега только в Москве были повалены больше 2000 деревьев, оборваны провода. Все коммунальные службы были переведены на работу усиленном режиме. На улицы города были выведены 15 единиц спецтехники, 70 тысяч рабочих. За двое суток из Москвы было вывезено больше миллиона кубометров снега.

На усиленное дежурство заступили также сотрудники столичного метро, медицинских учреждений и дорожно-патрульной службы.

Создан оперативный штаб при МЧС России. В чрезвычайном ведомстве попросили москвичей без нужды не выходить из дома, машины запарковать в гаражах, либо же подальше от рекламных конструкций, деревьев и опор освещения, при возможности не выезжать на трассы.



«При необходимости на автомобильных трассах Троицкого и Новомосковского округа Москвы будут развернуты три стационарных и один мобильный пункт обогрева», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в субботу и воскресенье на московских дорогах заторы оценивались в 5-6 баллов, в основном, на Третьем транспортном, на Садовом кольце и в центре, несмотря на призывы московского управления МЧС России и Центра организации дорожного движения.



В Москве сегодня настоящая сибирская пурга pic.twitter.com/lDvdKEphX2 — Тихон Реус (@TihonReys) 4 февраля 2018 г.

Предсказуемо возникли проблемы с авиасообщением. По состоянию на вечер воскресенья количество задержанных рейсов перевалило за 150, еще три десятка были отменены. Телеграм-канал Mash опубликовал видео посадки самолета в одном из столичных аэропортов, снятое из кабины пилота. «Спойлер: Очень сложно и страшно», — написали авторы канала.

Причиной мощных снегопадов синоптики назвали средиземноморский циклон, который к вечеру воскресенья сменился арктическим антициклоном, из-за которого в начале недели похолодает до -11 градусов.



И о погоде в Москве pic.twitter.com/Dfo1c9Ia7x — Леди Кац (@lady_Katz) 4 февраля 2018 г.

«Если у нас практически весь январь температура существенно была выше климатической нормы, то теперь она не только вернется к норме, но и будет даже чуть ниже нормы», — сообщила ТАСС главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

«Циклон оказывает влияние на территорию Центрального федерального округа (на такие субъекты, как Москва, Московская область, Владимирская область) и смещается в направлении Приволжского федерального округа. В субъектах Приволжского федерального округа также организована работа, чтобы встретить этот циклон, приведены силы и средства в повышенную готовность», — предупредил начальник Управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Сергей Фофанов.