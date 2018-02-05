Ксения Собчак заявила в субботу на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге, что собирается участвовать на выборах в Государственную Думу, которые намечены на 2021 год. При этом она признала, что шансов победить на президентских выборах у нее нет.

«Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год» — сказала Собчак, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

По мнению Собчак, президентские выборы сейчас — это альтернатива для тех людей, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Она также сказала, что планирует голосовать на президентских выборах в 2018 году в Москве. «Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана», — сказала Собчак.

Ксения Собчак сдала подписи в ЦИК sobchakprotivvseh.ru

Ранее Собчак уже говорила, что не рассчитывает на победу в президентской гонке — но о своем желании участвовать в думских выборах ранее не заявляла. Хотя и обещала, что приходит в политику всерьез и надолго. Впрочем, один из кандидатов на прошлых президентских выборах, Михаил Прохоров, также собирался строить свою политическую партию, но потерпел неудачу и сейчас политикой не занимается.

Между тем Центризбирком закончил проверку подписных листов в поддержку Владимира Путина. В ЦИК были сданы 315 тысяч подписей, проверку прошли случайно отобранные 60 тысяч, недостоверными признаны всего 232. О результатах проверки подписей за Путина сообщил накануне зампред ЦИК Николай Булаев. Вся проверка заняла меньше недели.

Скорее всего, Центризбирком зарегистрирует Путина уже на этой неделе. Он станет третьим зарегистрированным кандидатом — ранее регистрацию прошли Владимир Жириновский и Павел Грудинин, им не нужно было собирать подписи поскольку они выдвигаются от парламентских партий.

На проверке в ЦИКе также находятся подписные листы еще пяти кандидатов. Помимо Ксении Собчак, подписи сдали Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.

Единый информационный день в Центризбиркоме РФ Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Отметим, ЦИК уже опубликовал первый финансовый отчет кандидатов в президенты. По нему видно, что больше всех на сбор подписей потратил Григорий Явлинский: его штаб потратил 196 рублей на одну подпись. Дальше с большим отрывом идут Собчак (42 рубля), Титов (27 рублей) и Путин (14 рублей). Максиму Сурайкину и Сергею Бабурину подписи «достались» почти бесплатно (7 и 3 рубля за штуку соответственно).

Из этого же отчета видно, что Сурайкин и Бабурин еще и самые «бедные» кандидаты, у них почти пустые избирательные счета. как они собираются вести кампанию — непонятно. Впрочем, их еще не зарегистрировали.