Зачем Титов летал в Лондон
Борис Титов, кандидат в президенты от Партии роста и бизнес-омбудсмен России, передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из-за границы. Этот список он подготовил после визита в Великобританию.
В ходе визита 3 февраля в Пушкинском доме в Лондоне Титов встретился со сбежавшими из России бизнесменами и пообещал содействовать им в возвращении в страну, если они этого хотят. На встрече присутствовали около 30 человек, в том числе бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков и другие.
В списке желающих вернуться находятся десятки имен, заявил Титов журналистам информационного агентства РИА Новости. Он уточнил, что в отношении некоторых бизнесменов из числа включенных в список в России в настоящее время еще идут судебные разбирательства.
По словам Титова, работа над списком продолжится, причем именно в направлении его расширения. Для этого, пояснил бизнес-омбудсмен, в шести странах мира, в том числе и Великобритании, были открыты пункты сбора обращений от российских предпринимателей, передает информационное агентство РБК.
Между тем в Общественной палате России выражают сомнения в том, что идея возвращения на Родину сбежавших их страны бизнесменов реализуема. Как подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб, дела тех граждан, которые уехали за границу, спасаясь от судебных разбирательств, не могут рассматриваться все вместе, вопросы должны решаться индивидуально.
«С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства», – приводит РИА Новости слова главы комиссии.
В то же время по оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета, желание бизнесменов вернуться вполне закономерно. В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что, с его точки зрения, в отношении российского бизнеса, который сейчас находится за границей страны, начинаются перемены.
«Хотят возвратиться, потому что в Британии становится хуже. Российский бизнес, несмотря на нарастающее неформальное давление, предпочитал эту юрисдикцию. Но сейчас ясно, что тренд определился, давление будет нарастать, поэтому необходимо искать новые юрисдикции. И оптимальный вариант – возвращение в Россию. Но бизнес согласен возвращаться на измененные правила игры, и он хочет участвовать в формировании этих правил», – считает Павел Салин.
Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. По его оценке, действия Бориса Титова в данном случае увязаны с предвыборной кампанией, и по-своему вполне успешны. Эти действия могут дать Титову возможность увеличить количество голосов на выборах.
«Титов пытается нащупать свое место в предвыборной повестке. В истории с возвращением бизнесменов это ему удалось. Широкие электоральный массы эта история, конечно, не заинтересует, но на них Титов и не претендует. Зато на бизнесменов, подвергающихся давлению силовиков, это произведёт приятное впечатление. Они могут увидеть в Титове своего заступника.
Вместе с сотрудниками и членами их семей они вполне могут дать существенную прибавку к голосам, которые получит Титов. Предпринимателей, ставших жертвами рейдеров в погонах, в стране немало», – объяснил Аббас Галлямов.
По его мнению, власти вполне могут отнестись к идее Титова благосклонно, так как это отвечает их интересам в плане избирательной кампании и, к тому же, может положительно сказаться на инвестиционном климате страны.
«Властям выгодно подыграть Титову с точки зрения избирательной кампании. Хотя бы ради того, чтобы потеснить в повестке Грудинина. Да и с точки зрения создания общего контекста это тоже хорошо: чем более серьезными и успешными представляются кандидаты, тем респектабельнее выглядит кампания. Поэтому, думаю, власти прореагируют на инициативу положительно.
С точки зрения долгосрочного инвестиционного климата примирение с бизнес-сообществом властям тоже выгодно. Экономика деградирует и не восстановив доверия предпринимательского класса ее не оживить. Другое дело, что многим силовикам все это не понравится, поэтому они грудью встанут, чтобы похоронить инициативу Титова», – полагает Аббас Галлямов.
Между тем пока неясно, можно считать эту поездку одним из эпизодов президентской кампании самого Бориса Титова, поскольку, по словам самих бизнесменов, участвовавших во встрече, бизнес-омбудсмен убеждал их, что без президента Путина Россия будет пребывать в хаосе.
«Про Жириновского Титов упомянул вскользь, в качестве примера [того], что без Путина Россия будет в хаосе. Мы все понимаем, что он не может говорить многое, да и политические вопросы обходил. Надо сказать, что в зале преобладала другая точка зрения», – рассказал журналистам РБК Андрей Сидельников, лондонский политэмигрант и лидер общественного движения «Говорите громче!», один из участников встречи в Пушкинском доме.