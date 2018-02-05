Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 февраля 2018, понедельник, 16:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Администрация Тюмени планирует снести 164 гаража на улице Широтной
Минздрав РФ обсуждает проект реформ бесплатного медицинского страхования
Боевая техника привлечена к чистке улиц от снега в Москве
90,5% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы
Преподавателя ТИУ задержали в университете за получение взятки
Ребенок с «сердцем» в желудке спасен врачами «ОКБ № 2» в Тюменской области
Первый этап профилактического проекта «Онкопатруль» прошел в Тюменском ТЦ
Новые площадки для отдыха появятся в лесопарке «Затюменский»
#Происшествия
#Общество
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
05 февраля 2018, 14:32
бизнес Борис Титов Великобритания Владимир Путин выборы Россия
Аббас Галлямов

Зачем Титов летал в Лондон

Борис Титов
Борис Титов
Любимов Андрей/АГН "Москва"

Борис Титов, кандидат в президенты от Партии роста и бизнес-омбудсмен России, передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из-за границы. Этот список он подготовил после визита в Великобританию.

В ходе визита 3 февраля в Пушкинском доме в Лондоне Титов встретился со сбежавшими из России бизнесменами и пообещал содействовать им в возвращении в страну, если они этого хотят.  На встрече присутствовали около 30 человек, в том числе бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков и другие.

 
Владимир Ашурков
navalny.com

В списке желающих вернуться находятся десятки имен, заявил Титов журналистам информационного агентства РИА Новости. Он уточнил, что в отношении некоторых бизнесменов из числа включенных в список в России в настоящее время еще идут судебные разбирательства.

По словам Титова, работа над списком продолжится, причем именно в направлении его расширения. Для этого, пояснил бизнес-омбудсмен, в шести странах мира, в том числе и Великобритании, были открыты пункты сбора обращений от российских предпринимателей, передает информационное агентство РБК.

Между тем в Общественной палате России выражают сомнения в том, что идея возвращения на Родину сбежавших их страны бизнесменов реализуема. Как подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб, дела тех граждан, которые уехали за границу, спасаясь от судебных разбирательств, не могут рассматриваться все вместе, вопросы должны решаться индивидуально.

 
Владислав Гриб
Erokhin/Wikimedia Commons

«С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства», – приводит РИА Новости слова главы комиссии.

В то же время по оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета, желание бизнесменов вернуться вполне закономерно. В эфире радио Sputnik  эксперт объяснил, что, с его точки зрения, в отношении российского бизнеса, который сейчас находится за границей страны, начинаются перемены. 

«Хотят возвратиться, потому что в Британии становится хуже. Российский бизнес, несмотря на нарастающее неформальное давление, предпочитал эту юрисдикцию. Но сейчас ясно, что тренд определился, давление будет нарастать, поэтому необходимо искать новые юрисдикции. И оптимальный вариант – возвращение в Россию. Но бизнес согласен возвращаться на измененные правила игры, и он хочет участвовать в формировании этих правил», – считает Павел Салин.

 
На улице Лондона
Alan Stanton/flickr.com

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. По его оценке, действия Бориса Титова в данном случае увязаны с предвыборной кампанией, и по-своему вполне успешны. Эти действия могут дать Титову возможность увеличить количество голосов на выборах.

«Титов пытается нащупать свое место в предвыборной повестке. В истории с возвращением бизнесменов это ему удалось. Широкие электоральный массы эта история, конечно, не заинтересует, но на них Титов и не претендует. Зато на бизнесменов, подвергающихся давлению силовиков, это произведёт приятное впечатление. Они могут увидеть в Титове своего заступника.

Вместе с сотрудниками и членами их семей они вполне могут дать существенную прибавку к голосам, которые получит Титов. Предпринимателей, ставших жертвами рейдеров в погонах, в стране немало», – объяснил Аббас Галлямов.

По его мнению, власти вполне могут отнестись к идее Титова благосклонно, так как это отвечает их интересам в плане избирательной кампании и, к тому же, может положительно сказаться на инвестиционном климате страны.

«Властям выгодно подыграть Титову с точки зрения избирательной кампании. Хотя бы ради того, чтобы потеснить в повестке Грудинина. Да и с точки зрения создания общего контекста это тоже хорошо: чем более серьезными и успешными представляются кандидаты, тем респектабельнее выглядит кампания. Поэтому, думаю, власти прореагируют на инициативу положительно.

С точки зрения долгосрочного инвестиционного климата примирение с бизнес-сообществом властям тоже выгодно. Экономика деградирует и не восстановив доверия предпринимательского класса ее не оживить. Другое дело, что многим силовикам все это не понравится, поэтому они грудью встанут, чтобы похоронить инициативу Титова», – полагает Аббас Галлямов.

 
Пушкинский дом в Лондоне
Matt Brown/flickr.com

Между тем пока неясно, можно считать эту поездку одним из эпизодов президентской кампании самого Бориса Титова, поскольку, по словам самих бизнесменов, участвовавших во встрече, бизнес-омбудсмен убеждал их, что без президента Путина Россия будет пребывать в хаосе.

«Про Жириновского Титов упомянул вскользь, в качестве примера [того], что без Путина Россия будет в хаосе. Мы все понимаем, что он не может говорить многое, да и политические вопросы обходил. Надо сказать, что в зале преобладала другая точка зрения», –  рассказал журналистам РБК Андрей Сидельников, лондонский политэмигрант и лидер общественного движения «Говорите громче!», один из участников встречи в Пушкинском доме.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Павел Грудинин сдает документы в ЦИК. 28 декабря 2017
Грудинин отчитался перед ЦИК о закрытии счетов в Австрии и Швейцарии
Наручники арест
Задержанных дагестанских чиновников вывезли в Москву
Дмитрий Песков
Песков назвал гарантию неприкосновенности бизнесменов-«возвращенцев»
Владимир Шаманов
Шаманов назвал предварительную причину гибели Су-25 в Идлибе
Дмитрий Песков
Песков рассказал о борьбе с МОК за справедливость
16:26 Задержанных дагестанских чиновников вывезли в Москву
16:24 Гепарды обладают уникальным вестибулярным аппаратом
16:24 Шаманов назвал предварительную причину гибели Су-25 в Идлибе
15:59 Минобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика Су-25
15:37 В российской армии создадут руководящий политический орган

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Яков Протазанов
Яков Протазанов
4 февраля 1881 года родился Яков Протазанов, пионер русского кинематографа
15:36 Песков рассказал о борьбе с МОК за справедливость
14:56 На и.о. премьера Дагестана завели дело о хищении из бюджета
14:33 Сырые куриные шейки оказались связаны с опасной болезнью собак
14:29 Песков назвал гарантию неприкосновенности бизнесменов-«возвращенцев»
14:05 Роскомнадзор предупредил о поддельных письмах с требованием удалить информацию
13:57 Минфин запланировал новый рекорд по закупке иностранной валюты
13:46 Синоптики посулили москвичам самые холодные день и ночь
13:25 СМИ узнали о задержании высокопоставленных чиновников в Дагестане
13:11 Недалеко от пирамиды Хеопса нашли гробницу знатной жрицы
13:00 Южнокорейский суд освободил вице-президента Samsung
12:44 Грудинин отчитался перед ЦИК о закрытии счетов в Австрии и Швейцарии
12:39 США начали вывод войск из Ирака
12:10 В Азербайджане на полгода перенесены выборы президента
11:49 СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика
11:14 СМИ узнали об обыске у врио премьер-министра Дагестана
11:09 Серебренников смонтировал фильм о Цое без нарушения условий ареста
10:55 В России за три года закрыли половину вузов
10:52 Лидеры двух Корей решили воспользоваться Олимпиадой для встречи
10:30 AliExpress запустит в России новую площадку до 600 рублей
10:22 СМИ узнали о планах снять с бюджета часть затрат на ОМС
10:07 Собчак рассказала о планах на выборы в Госдуму в 2021 году
09:55 СМИ узнали о предложении РСПП по смягчению «закона Яровой»
09:24 CAS отреагировал на критику МОК после оправдания россиян
09:23 Титов передал Путину список желающих вернуться в РФ бизнесменов
09:16 МИД РФ объяснил отсутствие ответа на «кремлевский список»
08:57 В Минздраве назвали причины смертности в 2016 году
08:43 Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в США
08:29 МОК отказал 15 оправданным россиянам в приглашении на ОИ-2018
08:13 На Кипре президентские выборы выиграл Анастасиадис
08:00 Уборкой снега в Москве занялись военные
04.02 20:10 В США задержан угрожавший похищением Ланы Дель Рей мужчина
04.02 19:36 При аварии на железной дороге в США пострадали более 100 человек
04.02 19:00 На Кипре стартовал второй тур выборов президента
04.02 18:23 Волонтер понесет флаг РФ перед сборной атлетов на ОИ
04.02 18:13 Ким Чен Ын с супругой проехал по ночному Пхеньяну на троллейбусе
04.02 17:54 ФСИН отчиталась об экономии на питании заключенных
04.02 17:28 В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым
04.02 16:51 В Москве из-за снегопада повалило тысячи деревьев
04.02 16:32 Богатым россиянам сохранят пенсии
04.02 16:05 В Киеве начался митинг сторонников Саакашвили
04.02 15:03 Анкара заявила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии
04.02 14:45 Титов поговорил с беглыми бизнесменами об опасности майдана
04.02 14:15 Кадыров рассказал о блокчейне в Чечне
04.02 13:44 «Форма воды» дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США
04.02 13:10 В Москве во время непогоды пострадали пять человек
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Александр Турчинов Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспилотник беспорядки биатлон бизнес биология бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Кемеровская область Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия монархия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры Ольга Голодец ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Росавиация Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Нарышкин Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд тарифы Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.