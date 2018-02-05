Борис Титов, кандидат в президенты от Партии роста и бизнес-омбудсмен России, передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию из-за границы. Этот список он подготовил после визита в Великобританию.

В ходе визита 3 февраля в Пушкинском доме в Лондоне Титов встретился со сбежавшими из России бизнесменами и пообещал содействовать им в возвращении в страну, если они этого хотят. На встрече присутствовали около 30 человек, в том числе бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков и другие.

Владимир Ашурков navalny.com

В списке желающих вернуться находятся десятки имен, заявил Титов журналистам информационного агентства РИА Новости. Он уточнил, что в отношении некоторых бизнесменов из числа включенных в список в России в настоящее время еще идут судебные разбирательства.

По словам Титова, работа над списком продолжится, причем именно в направлении его расширения. Для этого, пояснил бизнес-омбудсмен, в шести странах мира, в том числе и Великобритании, были открыты пункты сбора обращений от российских предпринимателей, передает информационное агентство РБК.

Между тем в Общественной палате России выражают сомнения в том, что идея возвращения на Родину сбежавших их страны бизнесменов реализуема. Как подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб, дела тех граждан, которые уехали за границу, спасаясь от судебных разбирательств, не могут рассматриваться все вместе, вопросы должны решаться индивидуально.

Владислав Гриб Erokhin/Wikimedia Commons

«С точки зрения правовой, нет возможности тех, кто в Лондоне, освободить от наказания массово и пригласить в Россию. Я пока таких юридических механизмов не вижу. Я как адвокат и правозащитник приветствую такую идею, но, к сожалению, она не реализуема, потому что там самые разные люди. Это все-таки должно проходить в индивидуальном порядке, под надзором генерального прокурора, под контролем главы государства», – приводит РИА Новости слова главы комиссии.

В то же время по оценке Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета, желание бизнесменов вернуться вполне закономерно. В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что, с его точки зрения, в отношении российского бизнеса, который сейчас находится за границей страны, начинаются перемены.

«Хотят возвратиться, потому что в Британии становится хуже. Российский бизнес, несмотря на нарастающее неформальное давление, предпочитал эту юрисдикцию. Но сейчас ясно, что тренд определился, давление будет нарастать, поэтому необходимо искать новые юрисдикции. И оптимальный вариант – возвращение в Россию. Но бизнес согласен возвращаться на измененные правила игры, и он хочет участвовать в формировании этих правил», – считает Павел Салин.

На улице Лондона Alan Stanton/flickr.com

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился политаналитик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России. По его оценке, действия Бориса Титова в данном случае увязаны с предвыборной кампанией, и по-своему вполне успешны. Эти действия могут дать Титову возможность увеличить количество голосов на выборах.

«Титов пытается нащупать свое место в предвыборной повестке. В истории с возвращением бизнесменов это ему удалось. Широкие электоральный массы эта история, конечно, не заинтересует, но на них Титов и не претендует. Зато на бизнесменов, подвергающихся давлению силовиков, это произведёт приятное впечатление. Они могут увидеть в Титове своего заступника.

Вместе с сотрудниками и членами их семей они вполне могут дать существенную прибавку к голосам, которые получит Титов. Предпринимателей, ставших жертвами рейдеров в погонах, в стране немало», – объяснил Аббас Галлямов.

По его мнению, власти вполне могут отнестись к идее Титова благосклонно, так как это отвечает их интересам в плане избирательной кампании и, к тому же, может положительно сказаться на инвестиционном климате страны.

«Властям выгодно подыграть Титову с точки зрения избирательной кампании. Хотя бы ради того, чтобы потеснить в повестке Грудинина. Да и с точки зрения создания общего контекста это тоже хорошо: чем более серьезными и успешными представляются кандидаты, тем респектабельнее выглядит кампания. Поэтому, думаю, власти прореагируют на инициативу положительно.

С точки зрения долгосрочного инвестиционного климата примирение с бизнес-сообществом властям тоже выгодно. Экономика деградирует и не восстановив доверия предпринимательского класса ее не оживить. Другое дело, что многим силовикам все это не понравится, поэтому они грудью встанут, чтобы похоронить инициативу Титова», – полагает Аббас Галлямов.

Пушкинский дом в Лондоне Matt Brown/flickr.com

Между тем пока неясно, можно считать эту поездку одним из эпизодов президентской кампании самого Бориса Титова, поскольку, по словам самих бизнесменов, участвовавших во встрече, бизнес-омбудсмен убеждал их, что без президента Путина Россия будет пребывать в хаосе.

«Про Жириновского Титов упомянул вскользь, в качестве примера [того], что без Путина Россия будет в хаосе. Мы все понимаем, что он не может говорить многое, да и политические вопросы обходил. Надо сказать, что в зале преобладала другая точка зрения», – рассказал журналистам РБК Андрей Сидельников, лондонский политэмигрант и лидер общественного движения «Говорите громче!», один из участников встречи в Пушкинском доме.