Топ новостей 5 февраля

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня задержали высокопоставленных чиновников Дагестана, МОК отказал реабилитированным спортсменам из РФ в поездке на Олимпиаду, а Павел Грудинин отчитался перед ЦИК о закрытии иностранных счетов.

Сотрудники ФСБ задержали четырех высокопоставленных чиновников дагестанского правительства - врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Ранее у них прошли обыски, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. На Гамидова заведено дело о мошенничестве по факту хищения из бюджета республики денежных средств, которые были выделены на реализацию социальных программ.

А ведь все владельцы золотых пистолетов наверняка думают, что мы им просто завидуем. — шило в стенку (@michaelnacke) 5 февраля 2018 г.

Комиссия МОК отказала 15 россиянам, 13 спортсменам и двум тренерам, оправданным CAS, в приглашении для участия в ОИ в Пхенчхане. «После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным», — заявили в МОК. CAS пообещал изучить рекомендации комиссии. В Кремле заявили, что продолжают диалог с МОК.

МОК отказался пригласить на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAShttps://t.co/5wI0FDUEYh ну что ж,ООО МОК свой выбор сделало,тем самым расставив точки над"и". Кстати помогли последним сомневающимся понять истинную причину таких решений.Это крах олимпизма! — Валуев Николай (@NickValuev) 5 февраля 2018 г.

Павел Грудинин на заседании в ЦИК / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Павел Грудинин передал ЦИКу документы, свидетельствующие о закрытии им счетов в иностранных банках. «В налоговой декларации и в налоговой системе все счета закрыты», — заявил он. Сегодня комиссия планирует зарегистрировать кандидатами на пост президента Владимира Путина, Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.

А Путина ЦИК завтра зарегистрирует кандидатом. Заживём! — Tania Felgengauer (@t_felg) 5 февраля 2018 г.

Замглавы МИД Сергей Рябков заверил, что РФ не будет действовать во вред себе, реагируя на составленный в США кремлевский доклад. «Мы не гонимся в этой ситуации за строгой зеркальностью и во вред себе действовать не будем», — отметил он. По словам Рябкова, ответ последует тогда, когда Москва оценит совокупность факторов и придет к выводу, что этот момент настал.

Прошло всего два рабочих дня, но НЕсанкционный список уже начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета. Одного даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию. — Михаил Касьянов (@MKasyanov) 5 февраля 2018 г.

Сбитый Су-25 / YouTube.com

Майор Роман Филипов до последнего пытался держать Су-25 в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой, заявили в Минобороны РФ. Филипов вел неравный бой и, подпустив боевиков на несколько десятков метров, подорвал себя гранатой.

Минобороны: Летчик сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Герой России посмертно.

Вечная память герою, до конца выполнившему свой долг pic.twitter.com/lfVJUgFtLN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 февраля 2018 г.

Дмитрий Песков заявил, что лучшей гарантией неприкосновенности предпринимателей, желающих вернуться в Россию, является не слово главы государства, а действующее в стране законодательство. «Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более мы знаем, что Лондон - это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране», — отметил он.

Дорогие журналисты, которые пишут что Абрамович подал документы на резидентство Швейцарии, вот вам эксклюзивчик. Он уже им стал https://t.co/acRt6Qw0BD pic.twitter.com/d9K1wb9Adp — Георгий Албуров (@alburov) 5 февраля 2018 г.

Сервер хранения данных / pixabay.com

Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что реализация«пакета Яровой» приведет к росту тарифов на связь на 90%. Речь идет о требованиях к хранению данных, которые могут «поглотить» инвестиционные бюджеты российских операторов. РСПП предложил правительству сократить сроки и объемы хранимой информации, исключить из-под действия закона трафик выделенных сетей связи и сетей спецназначения, а также трафик корпоративных пользователей.

Первомайское шествие / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

На базе существующих воспитательных структур в российской армии будет создано Главное военно-политическое управление. Оно будет обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру. Управление станет преемником воспитательных структур.

Там-то уж зачем? Туда только уже полностью обработанные приходят.https://t.co/IMJlzjF30T — Львович (@Sector_KL) 5 февраля 2018 г.

AliExpress запускает в РФ новый проект, целевой аудиторией которого станет молодежь до 25 лет. Бренд «Лоукостер» будет специализироваться на торговле товарами стоимостью до 600 рублей. «Лоукостер» начнет работать в формате мобильного предложения.

пресс-службе aliexpress, конечно, респект, но уже 10 часов как 5 февраля, но никакой площадки "Лоукостер" нет ни в десктопной, ни в мобильной версии. Не помню, когда это СМИ начали выпускать новости не про то, что произошло, а про то что будет https://t.co/3WZfLGPm6h — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 5 февраля 2018 г.

Снегопад в Москве / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Во вторник и среду москвичей ждет резкое похолодание до -14…-19 °С ночью и -8…-13 °С днем. К выходным в столицу снова придут снегопады. Между тем в Госдуме предложили мэрии Москвы освободить водителей от платы за парковку на время ликвидации последствий снегопада. Сегодня этим занимаются специальные службы совместно с военными.

В Москве в работы по борьбе с последствиями снегопада подключена военная техника. Вот такой #снегопад pic.twitter.com/DJa5z3IWdQ — Василий Тимофеев (@VasiliyTimofeev) 5 февраля 2018 г.