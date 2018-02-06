Центральная избирательная комиссия во вторник, 6 февраля, зарегистрировала Владимира Путина, действующего президента, кандидатом на мартовских выборах. Решение было поддержано единогласно — ранее эксперты ЦИКа констатировали, что сданные штабом подписи почти идеальны, забракованы были всего 0,39% при допустимом уровне в 5%.

Владимир Путин стал первым кандидатом-самовыдвиженцем, которого зарегистрировали на этих выборах. Владимир Жириновский и Павел Грудинин, которые также зарегистрированы, выдвинуты парламентскими политическими партиями.

Владимир Путин на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

При этом в подписях Григория Явлинского Центризбирком нашел 1,07% брака, в подписях Ксении Собчак — 1,33%, в подписях Сергея Бабурина — 3,18%, в подписях Максима Сурайкина — 3,72%, а в подписях Титова — 4,35%. Иными словами, для их регистрации также нет никаких препятствий, а значит 18 марта в бюллетенях будет указано восемь фамилий — если, конечно, какой-нибудь из кандидатов не начнет нарушать выборное законодательство или, например, не снимется с выборов.

По данным ВЦИОМ, Путин имеет все шансы на победу в первом туре. Правда, доля его сторонников среди желающих проголосовать постепенно снижается. Согласно последнему опросу ВЦИОМа, который был проведен 26–28 января, впервые за Путина хотят проголосовать менее 70%, 69,9%.

На втором месте по уровню поддержки оказался Грудинин с 7,2% голосов, на третьем — Жириновский с 5,9% (в середине января за Грудинина и Жириновского хотели голосовать по 6,1% опрошенных). За Собчак готовы голосовать 1,2% респондентов, за Явлинского — 0,9%, за Титова — 0,3%.

Ксения Собчак в штабе / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Логично, что все участники выборов заявляют, что считают своим главным конкурентом именно Владимира Путина. Действительно, если все оппоненты Путина будут работать над тем, чтобы привлечь своих сторонников на участки 18 марта, то у них появится минимальный шанс на второй тур. Впрочем, в штабе Владимира Путина тоже не дремлют и работают на явку.

Собственно явка — сейчас самый спорный вопрос для оппозиции. Зарегистрированные кандидаты, что логично, пытаются привлечь на выборы своих сторонников. А Алексей Навальный, один из лидеров оппозиции, которого ЦИК не допустил до выборов из-за того, что он осужден по «делу Кировлеса», призывает к бойкоту выборов, чтобы низкая явка стала показателем отношения граждан к нелегитимным, по его мнению, выборам.

А.Навальный в суде / mskagency.ru

При этом Навальный, например, не отрицает необходимости вести наблюдения за выборами. Так что представители его штаба, вместе с партией «Гражданская инициатива», от которой выдвинута Ксения Собчак, организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и Дмитрием Гудковым, который собирается выдвигаться в мэры Москвы в сентябре 2018 года, совместно организуют наблюдение за выборами. Это достаточно редкий пример кооперации на «либеральном фланге» российской оппозиции — впрочем, ни одна из представленных на нем политических сил никогда не отрицала необходимость контроля над ходом голосования.