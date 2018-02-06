Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) нашли источники для финансирования дефицита бюджета: это государственная собственность. Нужно не только приватизировать крупные компании, но и создать маханизм, который осложнил бы сохранение компаний в госсобственности.

Экспансия госсектора в России стала «однозначным» трендом, она стала причиной снижения эффективности и рыночных механизмов в целом, и самих предприятий. Даже частные компании подвергаются «неформальному огосударствлению», пишут в докладе «Эффективное управление государственной собственностью» эксперты ЦСР.

Эксперты оценили долю госсектора по итогам 2016 года в 46%, при том что за 10 лет до того, в 2006 году, на долю государства приходилось 39,6% ВВП. Для получения таких оценок эксперты учли вклад в экономику 106 крупнейших компаний с государственным участием (КГУ). Из них 86 относятся к компаниям с мажоритарной долей государства, еще 20 — с миноритарной долей (10–50%). Второй компонент — это сектор государственного управления (СГУ), а третий — стоимость, создаваемая государственными унитарными предприятиями (ГУП).

Логистический центр ФГУП "Почта России" Зыков Кирилл/АГН "Москва"

«Основной вклад в рост относительного размера государственного сектора вносили КГУ: их доля в ВВП выросла с 20,2% в 2006 году до 25,3% в 2016 году. Доля СГУ за тот же период так же повысилась — с 16,9 до 19,2%. Доля ГУП, наоборот, сократилась — с 2,5% ВВП до 1,5%, что стало результатом целенаправленного воздействия государства на постепенное свертывание данной, как правило неэффективной, организационно-правовой формы», — говорится в исследовании.

При этом, как заявляют авторы, чем больше в компании доля государства, тем ниже ее эффективность. Рост размера прямой государственной собственности ведет и к снижению производительности труда, и к увеличению долговой нагрузки.

Отметим, что по оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) все еще хуже: по расчетам экспертов этого ведомства, доля государства в экономике доходит до 70%. Министерство финансов США в своем недавнем «кремлевском докладе» подсчитало, что компании, более 25% акций которых принадлежат государству, обеспечили 70% российского ВВП в 2016 году.

Эксперты ЦСР указывают, что существует множество аргументов в пользу приватизации и разгосударствления экономики. Во-первых, указано в докладе, это «является глобальным трендом». Во-вторых, численность предприятий госсектора снижается, однако «уровень прямого и косвенного участия государства в экономике, особенно в отдельных секторах (через крупнейшие компании, банки с госучастием и госкорпорации), остается весьма значительным». В-третьих, размер госимущества, считают эксперты, избыточен по сравнению с объемом функций властей. Также в докладе говорится о том, что необходимо создавать условия для справедливой конкуренции, стремиться к эффективности и развитию отраслевого регулирования, снижать расходы бюджета. Не в последнюю очередь приватизация — это получение дополнительных доходов бюджета.

Церемония открытия газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский» kremlin.ru

Впрочем, у приватизации есть и риски. В ЦСР признают, что в результате собственность просто может перейти из рук правительства в руки госкомпаний, также может сказаться неразвитость регулирования некоторых отраслей, которая не так заметна, когда их контролирует государство, а еще нужно следить, чтобы условия приватизации были сформулированы максимально четко.

Отчасти для того, чтобы не допустить развития ситуации по плохому сценарию, экономисты предлагают жестко ограничивать разрастание госсектора, очистить его от некрупных непрофильных активов, а также сократить не только прямое, но и косвенное участие государства в экономике.