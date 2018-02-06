В Дагестане отправлено в отставку правительство республики – такое решение принял врио президента Дагестана Владимир Васильев. Он также назначил временно исполняющего обязанности главы правительства республики. Ряд высокопоставленных республиканских чиновников задержаны.

Как сообщили информационному агентству «Интерфакс» в пресс-службе администрации главы и правительства республики, врио председателя правительства республики Дагестан стал Анатолий Карибов, ранее являвшийся временно исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Дагестана.

Анатолий Карибов e-dag.ru

5 февраля следователи в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств задержали прежнего врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, у задержанных проведены обыски, при этом у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты «Берета», пистолет Макарова и два автомата Калашникова, а также боеприпасы.

Как пояснила Петренко, в рамках расследования была установлена причастность Гамидова, Исаева, Юсуфова, Шахова и иных лиц к совершению хищения путем мошенничества. По данным осведомленного источника информагентства, четверых высокопоставленных чиновников Дагестана уже этапируют в Москву для проведения дальнейших следственных действий, причем следствие намерено в ближайшее же время направить в Басманный суд Москвы ходатайство о взятии задержанных под стражу.

Золотой пистолет Гамидова sledcom.ru

Как пояснила газета «Ведомости» со ссылкой на Петренко, речь идет о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию социальных программ. Добавим: Гамидов был назначен на пост главы правительства в июле 2013 года, а до этого 17 лет возглавлял республиканский минфин.

Напомним, смена власти в Дагестане началась в октябре 2017 года, когда вместо Рамазана Абдулатипова республику возглавил Владимир Васильев, генерал-полковник полиции в отставке, в то время занимавший пост заместителя председателя Госдумы. Абдулатипова же тогда назначили спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспия.

В начале декабря 2017 года Васильев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что просил его о помощи, чтобы «по желанию наших граждан навести порядок в республике во всех отношениях». А в середине января 2018 года в Дагестан прибыла группа Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. Как сообщало информационное агентство ТАСС, в группу вошли прокуроры из разных субъектов, кроме Северо-Кавказского федерального округа.

Вскоре мэра Махачкалы Мусу Мусаева обвинили в превышении должностных полномочий: Счетная палата Дагестана обнаружила нарушения в мэрии за 2016-2017 годы на сумму в 3 млрд рублей. 31 января в отставку ушел прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов. Затем главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова также обвинили в превышении должностных полномочий. А уже за этим последовали задержания членов правительства республики.

Муса Мусаев и Шамиль Исаев e-dag.ru

По словам главного редактора Интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, Гамидовы являются последним из влиятельных кланов Дагестана, с которым договорился Абдулатипов, в то время возглавлявший республику. Муса Мусаев, занимавший пост мэра Махачкалы, по сведениям Шведова, был «полностью человеком Гамидова». В то же время Васильев, по мнению Шведова, пришел в республику с принципиально иной задачей – никаких кланов не создавать и ни с кем не договариваться.

«Если такие декларации будут соответствовать делам, это будет серьезным шагом в изменении управления на Северном Кавказе. Это будет внешнее управление. И такая модель может коснуться других северокавказских регионов», – приводят «Ведомости» пояснения Шведова.

По последним данным, всем задержанным бывшим представителям правительства Дагестана предъявлены обвинения. Кроме того, следствие оценило сумму ущерба, нанесенного бюджету в результате махинаций дагестанских чиновников. Как заявили в Следственном комитете, ущерб составил 107,8 миллиона рублей, передает информационное агентство РБК.

Прокомментировать для «Полит.ру» последние события в республике согласился Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его мнению, происходящее увязано с выборами, однако эта тема не будет забыта после их завершения.

«Во-первых, происходящее, конечно, связано с выборами – в том смысле, что любые решения относительно серьезных шагов в непосредственном преддверие выборов так или иначе проходят сквозь призму соображений избирательной кампании. И, естественно, раз это происходит сегодня, с выборами это связано. Другое дело, что это, с моей точки зрения, не демонстрация чего-то перед выборами, после которой дальше все сойдет на нет.

Это действительно используется в ходе выборов как демонстрация решительности и твердости в борьбе с коррупцией и самоуправством местных клановых элит. Но на деле это – часть гораздо более длительного и серьезного процесса, который мы видим, как мне кажется, и в отношении этнических республик (сюда можно поставить позицию по языку в Татарстане), и в отношении региональных политических элит. То есть желание Центра жестко поставить их под свой контроль.

В этом смысле происходящее сегодня, разумеется, имеет отношение к выборам, но в Дагестане это уже третья волна серьезных «чисток» в отношении местной элиты. И, очевидно, волна эта – не последняя, дальше дело может дойти и до представителей федеральных структур в регионе. Насколько успешным окажется этот проект, мне кажется, сейчас судить рано. Но по крайней мере можно полагать, что это может быть воспринято достаточно позитивно местными жителями, рядовыми дагестанцами. Они, с одной стороны, всегда критикуют Москву за то, что она дает мало денег, а с другой – вменяют ей в вину, что она не следит за тем, как эти деньги разворовываются, и не обеспечивает эффективность их расходования.

В этом смысле интересно будет посмотреть на их реакцию. До сих пор то, что мы видели, было, по сути, неким пактом, заключенным между Москвой и дагестанскими элитами, согласно которому им много чего позволялось. В обмен во время выборов, скажем, они демонстрировали всецело поддержку Кремлю. Сейчас это политическая машина разрушена, и насколько это повлияет на результат голосования, еще неясно. С одной стороны, граждане должны скорее позитивно к этому отнестись – если только это не будет переведено в плоскость этнического противостояния. А с другой стороны, та машина, которая раньше давала по Дагестану всегда очень высокие результаты, больше работать не будет», – сказал Николай Петров.

Комментируя предположение аналитиков, что само появление Васильева на должности врио главы республики может свидетельствовать об изменении принципа управления республикой, о переходе к «внешнему управлению», он высказал мнение, что процесс этот начался еще до появления Васильева – с приходом к власти Абдуллатипова.

«Появление Васильева во главе республики – это не начало перехода к внешнему управлению, а, скорее, середина: то, что делалось во времена Абдуллатипова, уже можно рассматривать как укрепление внешнего контроля над клановыми элитами. И понятно, что назначение Васильева – временное. Сейчас, когда пыль осядет, будет найден новый кандидат – или конфигурация кандидатов, конфигурация власти, которая позволит в сентябре сформировать новую власть. Словом, когда назначили Васильева, было понятно, что это назначение – не на долгий срок. Но мне кажется, мало кто ожидал, что демонстративно жестких действий со стороны Центра.

Да, высказываются соображения, что первой ласточкой начинающихся перемен было несколько задержание несколько лет назад очень влиятельного в Дагестане мэра Махачкалы Саида Амирова (Амиров был задержан в 2013 году – прим.ред.). И из того, что каких-то массовых волнений по этому поводу не последовало, было сделано заключение, что можно достаточно радикально разбираться с местными элитами, и что это – только некий миф, будто у каждого из находящихся у власти в республике людей есть огромная армия вооруженных сторонников их клана, которая может начать какую-то бучу в Дагестане в случае попыток сместить этих людей.

Здание Правительства Дагестана allie/flickr.com

Но мне кажется, здесь проблема заключается в том, что, демонтируя старые, очевидным образом архаичные и неэффективные (особенно с точки зрения Москвы) механизмы управления в Дагестане, Центр должен предложить им какую-то замену. А вот насколько он в состоянии эту замену предложить, насколько в состоянии обеспечить большую эффективность того, что возникнет на месте разрушенных механизмов? От этого и зависит дальнейшая судьба всего проекта. Если окажется, что меняются только люди, а никаких радикальных перемен население Дагестана не почувствует, то результат вряд ли окажется позитивным.

Вообще мне кажется, что ситуация в Дагестане и в целом на Северном Кавказе – очень запущенная и тяжелая. У людей были довольно большие ожидания, они надеялись на вмешательство Центра, а этого не происходило много-много лет. И многие из тех людей, которые могли бы и поддержать этот процесс, и сами напрямую участвовать в выстраивании новых, более современных управленческих схем, покинули республику. Осталась ли там какая-то база для того, чтобы на месте ломаемого выстроить что-то новое, это большой вопрос», – подчеркнул Николай Петров.

По последним сведениям, на должность премьера Дагестана предложена кандидатура министра экономики Татарстана Артема Здунова.