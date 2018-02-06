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06 февраля 2018, 14:46
США фондовая биржа экономика
Анна Сакоян

Dow Jones и риторическая неудача

Атакующий бык обуздан
Атакующий бык обуздан
David Shankbone/flickr.com

Англоязычные СМИ оживленно обсуждают резкое падение индекса Dow Jones 5 февраля. Индекс снизился на 4,6%, что составляет шестилетний рекорд (предыдущий аналогичный случай имел место в августе 2011 г.). За падением Dow Jones вскоре последовали снижения других индексов: Standard & Poor на 4,1% и Nasdaq на 3,7%.

Американский Белый дом, пишет BBC, пытается заверить инвесторов в том, что падение не имеет долгосрочного значения. Свою главную задачу он видит в том, чтобы обеспечить прочное основание для экономического развития, и это действительно удается.

Признаки оздоровления экономики привели к бурному оживлению на американских рынках. С самого момента избрания в ноябре 2016 г. президент США Дональд Трамп регулярно публиковал твиты о росте показателей на биржевом рынке, как будто это было его достижением.

 
Фондовая биржа в Нью-Йорке
Cédric Puisney/flickr.com

На самом деле индексы, объясняет BBC, отражают поведение инвесторов. А инвесторы реагируют на изменения в американской и мировой экономике, с точки зрения того, как они могут сказаться на стоимости кредитования. В пятницу министерство труда США опубликовало отчет по занятости, который указывает на более значительный рост зарплат, чем ожидалось. Рост зарплат означает рост процентных ставок, то есть надеяться на низкие ставки уже не приходится.

В ответ на это инвесторы начали поспешно вкладываться в такие активы, которые дорожают за счет роста процентных ставок. Ссылаясь на эксперта, BBC отмечает, что эта ситуация — не признак крушения экономики, а результат того, что ее состояние оказалось лучше, чем представлялось прежде, поэтому игроки теперь перестраивают свои стратегии.

В этой истории наиболее примечательна риторическая сторона, комментирует BBC. Большинство американских президентов предпочитают не хвастаться ростом биржевых показателей, потому что это очень рискованное дело. Предыдущий президент США Барак Обама несколько раз отмечал некоторые биржевые успехи, но это было в контексте восстановления после финансового коллапса 2008 г. Трамп не придерживался этой распространенной осторожной тактики. Он, наоборот, был главным вестником биржевых успехов.

Закономерным образом, падение индексов, да еще такое резкое, читается как свидетельство политической неудачи, хотя само по себе ни о чем таком не говорит. Действительно, гораздо важнее, чтобы у экономики была надежная основа, чтобы росли зарплаты и сокращалась безработица. Если эти тенденции сохранятся, то все быстро забудут о падении индекса, а эта история останется лишь в качестве поучительного примера, какие риторические приемы лучше не использовать.

 
Dow Jones
Stan Wiechers/flickr.com

Politico тоже подчеркивает риторическую неудачу. В понедельник Трамп выступал с речью в штате Огайо. Это выступление было частью подготовки к предстоящим выборам в конгресс, которые состоятся осенью. Задача республиканской администрации сейчас в том, чтобы обеспечить себе парламентское большинство после выборов: ей нужно, чтобы преобладание в конгрессе сохранилось за республиканцами. В связи с этим Трамп в своем выступлении хвалил республиканцев, напоминая об экономических успехах, которые стали плодами их деятельности.

Трамп еще говорил, когда СМИ уже начали публиковать броские заголовки о падении индекса. Это, конечно, сильно смазало картину самим фактом совпадения, а также длинной предысторией, на протяжении которой Трамп напрямую связывал рост индекса со своими действиями. В получившемся контексте Белый дом счел нужным выпустить официальное заявление в ответ на новости об упавшем индексе. Тогда и был сформулирован тезис, что задача президента в том, чтобы обеспечивать стабильность экономики, а не показателей индексов.

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