«Коммерсантъ» в статье «В Дагестане пало временное правительство» пишет, что после задержаний врио премьера и двух его замов кабинет отправлен в отставку.

«Кредиты обеспечили невыдачей»: банки стали одобрять меньше залоговых ссуд.

«Игра на объяснение»: ЦСР представил свою программу приватизации и сокращения госдоли в экономике.

«Ведомости»: «Эксперты Кудрина нашли деньги на ускорение экономики». Альтернатива повышению налогов — приватизация крупных компаний.

«Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов»: так банки сэкономят на работе с наличными.

«В Дагестане началась зачистка местных кланов»: это может изменить систему управления на Северном Кавказе.

РБК: «У аэропортов остался осадок». Снегопад привел к задержке и отмене более 850 авиарейсов.

В статье «Республика под следствием» совершается попытка предсказания, что последует за арестами в правительстве Дагестана.

«ЦСР указал государству на выход»: президентские эксперты разработали план новой приватизационной кампании.

«Известия»: «Рыцарь снова на коне». После нескольких лет затишья Сильвио Берлускони триумфально возвращается в большую политику.

В статье «Из ряда вор выходящий» рассказывается, куда мигрируют из России профессиональные домушники.

«"Тюльпан" выйдет в онлайн»: самые мощные в мире минометы станут ударным элементом сетецентрических войн.

«Газета.ru»: «Игра на опережение. Алиев торопит новый срок». В Азербайджане объяснили проведение внеочередных президентских выборов.

Как депутаты будут возвращать иностранных инвесторов в Россию рассказывается в материале «Вернись, я все прощу».

The Economist: «Может ли повышение процентной ставки испортить американский экономический подъем?» (Might higher interest rates spoil America’s economic boom?). Рынки поколебались, когда актуализировалась перспектива усиления инфляции.

Bloomberg: «Европейское окно для приема Македонии закрывается» (Europe's Window to Shore Up Macedonia Is Closing). Массовые митинги в Афинах против компромиссов по поводу наименования Македонии указывают, что проблема не потеряла актуальности за 26 лет.

The Wall Street Journal: «Британия исключает таможенный союз с ЕС после Brexit'а» (U.K. Rules Out Customs Union With EU After Brexit). Британское правительство заявило, что Британия после отделения от ЕС не согласится на ограничения, связанные с членством в его таможенном союзе.

The Telegraph: «Британия столкнется с "неизбежными торговыми барьерами" после Brexit'а, предупредил Мишель Барнье» (Britain faces 'unavoidable barriers to trade' after Brexit, Michel Barnier warns). Главный переговорщик со стороны ЕС по отсоединению Британии Мишель Барнье предупредил британское правительство, что отказ от членства в таможенном союзе неизбежно приведет к препятствиям в торговле.

BBC: «Будущее Зумы на кону. АНК проводит встречу лидеров» (Zuma future in balance as ANC leaders meet). Правящая партия ЮАР принимает решение о том, следует ли отправить в отставку президента, обвиняемого в коррупции.

Al Jazeera: «Как бы выглядела торговая война между США и Китаем» (What a US-China trade war would look like). Протекционистская политика президента США Дональда Трампа может вывести из строя мировую экономику.