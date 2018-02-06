Банковские сервисы становятся все более удобными и доступными с какой-то немыслимой скоростью. Еще недавно любая банковская операция требовала визита в отделение, сейчас все делается через приложения в телефоне, порой даже открытие счета. Для того, чтобы снять деньги с карточки, до сих пор нужно искать банкомат своего банка (или его партнера), иначе придется платить комиссию. Но, как пишут «Ведомости», Сбербанк и MasterCard вскоре могут запустить новую услугу: можно будет снимать наличные с карты не в банкоматах или отделениях банка, а прямо в магазинах.

Сложно сказать, почему именно банкинг развивается столь стремительно. Возможно, просто отрасль до сих пор слишком сильно была зарегулирована?