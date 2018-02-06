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06 февраля 2018, 11:24
ВВП офшор
Симон Жаворонков

Инвестиционный вопрос

брифинг Анатолий Аксаков
брифинг Анатолий Аксаков
Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Глава комитета по экономполитике Госдумы Анатолий Аксаков в понедельник на финансовой конференции РСПП сообщил, что законопроект, который уточнит определение иностранных инвесторов, может быть принят уже в начале марта 2018 года. Эта, казалось бы, техническая информация на самом деле много значит для российского бизнеса.

Все последние годы российское правительство и законодатели боролись с офшорами, омыванием денег и т. д. — в результате российское законодательство стало, возможно, одним из самых жестких в этой сфере. С одной стороны это, конечно, хорошо, но, с другой, на этом фоне жаловаться на отсутствие иностранных инвестиций довольно странно.

Проект, о котором говорил Аксаков, вносит правки в три закона, регулирующие иностранные инвестиции, — это закон «Об иностранных инвестициях в РФ», или ФЗ-160, закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение…», или ФЗ-57, и закон «О недрах», или ФЗ-27.

По словам Аксакова, планируется уточнить понятия иностранного инвестора и расширмить возможности инвестировать в российские стратегические предприятия. В частности, ограничения на инвестиции будут сняты для ряда стран, ранее отнесенных к офшорным.

«Мы в рамках борьбы с офшорами в рамках деофшоризации экономики в отдельной части перегнули палку и, таким образом, определили иностранных инвесторов и ограничили их, что, к сожалению, многие из них, вполне добросовестные участники рынка, не могут участвовать в инвестировании в различные проекты в стране», — передает «Газета.ru» слова депутата. Среди стран, в отношение которых немного переборщили, к примеру, Гонконг.

 
Гарегин Тосунян
Киселев Сергей/АГН "Москва"

Впрочем, на конференции РСПП обсуждали не только иностранные инвестиции, но и развитие банковского сектора, очень больную тему в последнее время.

Так президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что наблюдает еще большее «огосударствление финансовой системы». Таким образом он фактически повторил тезисы доклада АРБ, который был опубликован в марте 2017 года. Тогда АРБ обвинила ЦБ в фаворитизме, указав, что многие решения принимаются кулуарно и в интересах небольшой группы лиц. Санация не должна приводить к огосударствлению рынка, и конечный этап должен заключаться в продаже оздоровленного банка, а для этого надо, чтобы банковский бизнес был привлекательным для инвестиций, говорил тогда Тосунян.

Год назад ЦБ крайне резко отреагировал на доклад АРБ, а теперь, похоже, в целом с ним согласен. Зампреда ЦБ Дмитрий Тулин отметил, что регулятор беспокоится из-за тех же самых рисков. ЦБ понимает, что возвращение на рынок санируемых банков, которые перешли в собственность регулятора, может быть сопряжено с трудностями.

 
Дмитрий Тулин
Пресс-служба ЦБ РФ

«Мы реально планируем выход из банков, которые попали в нашу собственность, после финансового оздоровления. Многие эксперты скептически к этому относятся... Выйти действительно сложно. Кому-то это быстро удавалось — такие страны, как США и Великобритания национализировали крупнейшие банки, потом их продавали. В Швеции застряли с этим лет на 20... и выходили через фондовый рынок. Ничего нового и сверхъестественного у нас не происходит», — рассказал о перспективах Тулин.

В перспективе после возвращения этих банков на рынок они будут конкурировать даже с госбанками, рассказал он.

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