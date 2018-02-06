Химкинский суд как механизм добывания денег из воздуха

В Подмосковье задержан Юрий Цукерман, один из основателей секты «Бога Кузи». Возможно, это дает Андрею Еремину,известному коллекционеру и фигуранту дела о десяти миллионах долларов, надежду на восстановление справедливости. Возможно, механизм для добывания мошенниками денег наконец перестанет работать.

История Андрея Еремина, о которой писала еще в июле 2017 «Новая газета», а затем публиковала материл и «Полит.ру», началась осенью 2014 года, когда, вернувшись в Москву после поездки за границу, он обнаружил в почтовом ящике повестки с вызовом в Химкинский городской суд. Приехав туда, он узнал, что обвинялся в невозвращении долга известному мошеннику Константину Вачевских в сумме 10 миллионов долларов и был признан виновным – на основании расписки, которую якобы выдал пресловутому Вачевских.

Еремин и фамилии Вачевских не знал, и денег у него не одалживал, и расписки – в которой, кстати, говорилось, что в случае невозвращения долга в срок разбирательство должно проходить именно в Химкинском горсуде – никогда не писал. Решение суд вынес в его отсутствие в августе 2014 года, обжаловано оно не было (так как Еремин в это время находился за границей и о судебном разбирательстве не знал) и вступило в силу.

Надо сказать, что Вачевских, о котором Еремин представления не имел, в некотором смысле уже тогда был фигурой известной. Еще в 2013 году о нем знали руководителей Сбербанка, Альфа-банка, Нового московского банка и «Северстали» – знали как о бенефициаре ГК «Металлоинвест-маркет», не расплатившемся по кредитам, которых он набрал на 517 миллионов рублей. В связи с этим глава Сбербанка Герман Греф и другие руководители банков даже обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и просили взять под личный контроль расследование в отношении Вачевских.

Узнав о своем неожиданном «долге», Еремин затребовал в суде оригинал расписки для передачи его на экспертизу, получил ее от секретаря канцелярии Тереховой и передал в следственные органы, ведущими дело Вачевских в Хабаровске по другим эпизодам мошенничества, связанного с кредитами в вышеперечисленных банках. Проведенная по решению суда экспертиза в институте при ФСБ признала, что расписка написана не Ереминым, а установить подлинность подписи на документе «не представляется возможным».

Между тем председатель Химкинского горсуда Вадим Агеенко, обнаружив отсутствие оригинала расписки в материалах дела Еремина, вышел из себя. Как рассказывала тогдашний руководитель отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Александра Щедрина, в то время являвшаяся начальником Тереховой, он «изменился в лице <…>, начал кричать на меня и Терехову. Первое, что он сказал: «Я вместе с вами по этапу не пойду!». Это происходило при свидетелях; после еще несколько дней Агеенко, по словам Щедриной, угрожал ей, причем также при свидетелях. По оценке Щедриной, его действия демонстрировали «неконтролируемый страх перед Вачевских» и «опасения за свою судьбу».

Вскоре после этого Щедрину уволили – по официальной версии, за грубое нарушение служебных обязанностей и вред, причиненный государственному органу. Служебной проверки при этом не проводили. Кроме того, Агеенко обратился в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области с требованием возбудить в отношении Щедриной уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) – за то, что ее починенная выдала ответчику расписку. В прокуратуре дело возбуждать не стали и, по словам Щедриной, отказывали в этом четырежды. В итоге Агеенко обратился в Химкинский Следственный комитет , где дело все же возбудили. Дело вела следователь Ирина Зембатова, к которой мы еще вернемся.

Что касается Еремина, то Верховный суд РФ к тому времени отменил решение Мособлсуда, и отправил дело на новое рассмотрение – опять в Химкинский горсуд, так как об этом ходатайствовал адвокат Вачевских. Там Еремин снова был признан должником. Однако, узнав, что в Хабаровском крае разбирается дело по банковскому мошенничеству на 517 миллионов рублей против Вачевских, он направил оригинал «своей расписки» туда на новую экспертизу. И там расписку повторно признали поддельной.

По мнению Щедриной, между председателем Химкинского горсуда Вадимом Агеенко и «бизнесменом» Вачевских существуют тесные связи, из-за которых иск Вачевских к Еремину и рассматривается в этом суде. Щедрина подчеркивала: если в гражданском деле фигурирует расписка, то по ней обязательно назначают экспертизу, а решение выносят только после этого. В деле Еремина экспертизы не было, и проблемы начались именно тогда, когда тот ее инициировал. А ведь по закону он имел на это право.

В настоящее время Вачевских уже более трех лет находится в СИЗО, и в Хабаровском суде дело дошло до предъявления обвинения; прокурор попросил у суда наказания для «бизнесмена» в виде 10,5 лет лишения свободы, совокупно за мошенничество перед банками и фальшивую расписку Еремина. Тем не менее, Еремина не оставляют в покое, в том числе следственный комитет по городу Химки. И, как это ни абсурдно, Химкинский Следственный комитет в лице Ирины Зембатовой никак не хочет признавать результаты работы группы следователей, которую уже три года работают над этой историей. Также игнорируется факт предъявления обвинения прокурором, дело уже больше года рассматривается судом. По делу Еремина следствие окончено и сейчас оно находится в прокуратуре.

Стоит также отметить, что ознакомиться с делом Еремину не дали и, в том числе в результате своеобразных методов работы молодого сотрудника СК Зембатовой, он получил нервный срыв; в настоящее время он находится в больнице, где проходит лечение. Причем следователи несколько раз забирали его на обследование в другие больницы, чтобы удостовериться в диагнозе.

Какое же отношение к происходящему имеет история уроженца Омска Юрия Цукермана и деятельность секты «Бога Кузи»? Самое прямое: расписку, которую создатель и бывший муж одной из жен «Бога Кузи» Жены Фролушкиной Юрий Цукерман предъявил суду и по которой в 2016 году получил свыше 215 миллионов рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу секты «бога Кузи», следствие называет поддельной. А пущена в ход она была все в том же Химкинском городском суде – после того, как Щербинский суд, в который Цукерман обратился первоначально, разбирательство по иску прекратил.

Из расписки следовало, что Цукерман передавал Фролушкиной деньги на ответственное хранение. Деньги эти к моменту судебного разбирательства находились на счетах ГУ МВД по Москве. Но так как Химкинский горсуд обязал ведомство вернуть миллионы, это было сделано. Как объяснил источник «Ленты.ру», деньги были переведены на счета, указанные Цукерманом.

Как сообщила информационному агентству «Интерфакс» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении Цукермана вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в розыск. На его счетах обнаружена и заблокирована часть похищенных средств в размере – около 85 миллионов рублей. Кроме этого, было изъято имущество, приобретенное им на похищенные деньги. И, наконец, в конце января Цукерман был задержан.

Представитель МВД не уточняла, назначалась ли Химкинском горсудом, вынесшим решение в пользу Цукермана, экспертиза расписки, которую бывшая супруга якобы давала Цукерману. Следствие, во всяком случае, устами Ирины Волк утверждает, что Цукерман «изготовил поддельные документы», на основании которых получил деньги.

Получил, напомним, по решению Химкинского горсуда, председатель которого демонстрировал удивительное неравнодушие к разбирательствам с использованием поддельной расписки. По словам Александры Щедриной, ей стало известно, что дело Еремина, например, он контролировал лично. «Секретарь судьи Мироновой Ю.В. Драгунова А. прямо сообщила мне, что в период рассмотрения данного гражданского дела председатель суда Агеенко В.М. проявлял к ходу рассмотрения дела необычайный интерес - практически ежедневно контролировал это дело. Я готова по данному факту сесть на полиграф чтобы подтвердить свои слова», – заявила Щедрина.

Возможно, случай с Цукерманом, возымевший значительный общественный резонанс даже в отрыве от резонансной истории самого «Бога Кузи», заставит правоохранительные органы задаться вопросом, почему именно этот суд фактически превратился в удобный механизм для получения денег мошенниками. Ведь очевидно, что МВД в такой ситуации не может быть заинтересовано в том, чтобы каким-либо образом замять историю, так как речь идет не только о мошенничестве, но и о репутационном ущербе.

Неудивительно будет, если у сотрудников правоохранительных органов также возникнут вопросы по деятельности председателя Химкинского горсуда, где выносят такие любопытные решения.

А значит, не исключено, что Андрей Еремин все-таки сумеет доказать свою правоту.

Надо отметить , что группа следователей неоднократно заявлялась в больницу, угрожаю медперсоналу забирала Еремина и возила по другим больницам , удостовериться в диагнозе.