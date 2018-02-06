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06 февраля 2018, 16:32
допинг МОК Олимпийские игры Россия суды
Михаил Прокопец

Что не сможет игнорировать МОК

Офис юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд"
Офис юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд"

32 российских спортсмена обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, оспаривая решение МОК по недопуску их на Олимпийские игры-2018, которые состоятся в Южной Корее. Решение не допускать их МОК принял после того, как Спортивный арбитраж снял с них обвинение в использовании допинга.

Как говорится в оказавшемся в распоряжении информационного агентства ТАСС заявлении швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд.», в иске отмечается «нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS». В иске также упоминается нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

Швейцарские юристы отмечают, что в дополнение к заявленным в Лозанне основаниям для иска в документе отмечен «санкционный характер примененных МОК критериев приглашения» и их существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. Действительно, исполком МОК тогда одобрил три критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов использовала их 17. Спортсмены также заявили о нарушении их прав и злоупотреблении МОК своей монопольной позицией.

 
Собрание российских спортсменов перед Олимпиадой в Южной Корее / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Кроме того, спортсмены ходатайствуют о проведении слушания уже 7 февраля 2018 года. Между тем глава CAS заявил, что затрудняется сказать, сколько времени займет рассмотрение, передает информационное агентство РБК.

Коллективный иск, согласно данным, опубликованным на сайте CAS, подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (лыжный спорт), Ксения Столбова, Иван Букин (фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (хоккей).

Этот иск был подан после того, как 5 февраля МОК отказал в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые уже были оправданы 1 февраля CAS. Руководитель МОК Томас Бах, объясняя решение комитета, сказал, что снятие санкций со спортсменов еще не является достаточным основанием для приглашения их на Олимпиаду. Добавим: сессия МОК в тот же день поддержала дисквалификацию Олимпийского комитета России. Правда, 6 февраля стало известно, что МОК не исключает восстановление ОКР в правах, частично или даже полностью, еще до конца Олимпиады-2018. Об этом, в частности, заявила руководитель одной из комиссий МОК Николь Хевертц.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился Михаил Прокопец, представитель юридической компании «Сила», специализирующийся на защите спортсменов в случае обвинения их в применении допинга. По его словам, если Спортивный арбитраж в Лозанне примет решение в пользу россиян и по поводу допуска к конкретной Олимпиаде, то МОК уже не будет иметь возможности это решение проигнорировать.

 
Михаил Прокопец

«Нужно разделять две ситуации. Первая – решение, вынесенное Лозаннским спортивным арбитражем (CAS) в отношении российских спортсменов, о том, что комиссия Дениса Освальда (комиссия МОК, проверявшая данные комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов на Сочинской Олимпиаде в 2014 году – прим.ред.) дисквалифицировала их неправомерно. Вторая – это решение Международного олимпийского комитета о приглашении или не приглашении спортсменов на Игры. Это абсолютно разные вещи.

У МОК было около 17 критериев, по которым они приглашали к участию. Одним из этих критериев было решение комиссии Освальда, но это именно что только один из критериев. Почему МОК не пригласило тех спортсменов, которые сейчас этого добиваются? Фактически, МОК сказал: «Окей, у нас есть комиссия Освальда с одним критерием, но есть и другие критерии, которые мы вам не назовем, секретные. Так что даже если по поводу выводов комиссии Освальда вас оправдали, это еще не значит, что мы вас пригласим.»

Соответственно, именно поэтому спортсмены сейчас и подали в CAS свое заявление с просьбой допустить их. И если CAS скажет, что допустить их к Олимпиаде-2018 нужно, то МОК не сможет это решение проигнорировать. Успеют ли они это сделать? Да, вполне можно успеть – это же будет разбирать специальная панель от CAS, которая рассматривает апелляции в течение одного-двух дней. Эта панель была создана именно для разрешения споров во время Олимпиады, когда нет возможности ждать шесть месяцев.

 
Виды Олимпийской деревни в Пхёнчхане / ntv.ru

Что касается того обстоятельства, что эти спортсмены не были включены в первоначальную заявку России на участие в Олимпиаде, то не был они включены закономерно – потому что в отношении них еще не было завершено производство. Может ли МОК каким-то образом все же использовать этот факт как аргумент в пользу недопуска их к Олимпиаде? Ну, аргументы у МОК могут быть любыми, это очевидно будет состязательный процесс: МОК будет приводить свои аргументы, наши спортсмены – свои. Да, МОК может сослаться в том числе на это. Насколько основательным могут посчитать этот аргумент, сейчас сказать сложно», – объяснил Михаил Прокопец.

Пока предполагается, что на Олимпиаде в Южной Корее выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек.

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