Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 февраля 2018, вторник, 12:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
06 февраля 2018, 11:04
астрономия

Вода на планетах системы TRAPPIST-1

Планетная система TRAPPIST-1 глазами художника
Планетная система TRAPPIST-1 глазами художника
ESO/M. Kornmesser

Европейская Южная обсерватория (ESO) сообщила о результатах первой попытки проанализировать состав землеподобных планет из системы TRAPPIST-1. Ученые пришли к выводу, что все семь планет, обращающихся вокруг карликовой звезды TRAPPIST-1 состоят преимущественно из каменных пород, а воды на некоторых из них может быть даже больше, чем на Земле. Плотности этих планет, которые теперь известны с гораздо большей точностью, чем прежде, свидетельствуют о том, что у некоторых из них вода может составлять до 5 % их массы, то есть примерно в 250 раз больше, чем количество воды в океанах Земли. Более горячие планеты, расположенные вблизи своей звезды, вероятно, окружены плотной атмосферой из водяного пара, а более далекие покрыты льдом. Четвертая от центральной звезды планета по своим размерам, плотности и количеству света, которое она получает, больше всего похожа на Землю. Из семи планет системы она, по-видимому, в наибольшей степени является каменной и потенциально может обладать запасами воды.

Планетная система тусклого красного карлика TRAPPIST-1, находящегося всего в 40 световых годах от Земли, была обнаружена в 2016 году с помощью телескопа TRAPPIST-Юг в обсерватории ESO Ла Силья. Наблюдения, выполненные в следующем году на наземных телескопах, в том числе на Очень Большом Телескопе ESO, а также на Космическом телескопе Спитцера, выявили в этой системе не менее семи планет, близких по размеру к Земле. Планеты получили обозначения TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h, в порядке увеличения расстояния от центральной звезды.

После того, как с наземными телескопами, в том числе с новым инструментом SPECULOOS в обсерватории ESO Параналь, и с Космическими телескопами Спитцера и Кеплера были выполнены новые наблюдения системы, группа исследователей во главе с Симоном Гриммом (Simon Grimm) из Бернского университета применила к полученным данным сложные методы численного моделирования и определила плотности планет системы TRAPPIST-1 с гораздо большей точностью, чем это было сделано ранее. Для расчета плотности необходимо знать размеры и массу планет. Размеры неплохо определяются методом транзитов, которыми были обнаружены эти планеты. А вот массу узнать значительно сложнее, так как масса планеты, которая движется по определенной орбите, может быть разной, и прямого способа оценки массы по параметрам орбиты не существует. Но в системе с большим количеством планет есть другая возможность определения массы: более массивные планеты возмущают орбиты своих соседей в большей степени, чем легкие, что влияет на моменты транзитов.

Группа Симона Гримма по этим трудно измеримым и очень слабым эффектам оценила наиболее вероятные массы всех семи, использовав огромное количество наблюдений моментов транзита, сложнейшие методы компьютерной обработки данных и изощренные методы моделирования. Симон Гримм рассказывает: «Планеты системы TRAPPIST-1 расположены так близко друг к другу, что оказывают друг на друга сильное гравитационное воздействие, и поэтому моменты их прохождений по диску материнской звезды – транзитов – несколько сдвигаются. Эти сдвиги зависят от масс планет, от расстояний между ними и от других орбитальных параметров. В нашей компьютерной модели мы изменяли параметры орбит планет до тех пор, пока вычисленные моменты транзитов не совпали с наблюдаемыми, а из этого нашли и массы планет».

Член исследовательской группы Эрик Агол (Eric Agol) так комментирует значение выполненной работы: «Одна из целей исследований экзопланет – установить состав тех из них, которые напоминают Землю по размерам и температуре. После открытия системы TRAPPIST-1 технические возможности интрументов ESO в Чили и орбитального Космического телескопа Спитцера позволили достичь этой цели. Мы впервые узнали, из чего состоят землеподобные экзопланеты!».

Измеренные плотности в сочетании с моделями состава планет приводят к заключению, что поверхности семи планет системы TRAPPIST-1 – не просто голая каменная пустыня. По-видимому, они содержат значительное количество летучих веществ, вероятно, воды, количество которой у некоторых из них достигает 5 % массы планеты. Это очень много – для сравнения, на Земле вода составляет всего около 0,02 % ее массы! Использованные модели допускают существование и других летучих соединений, таких, как углекислота. Однако, именно вода в виде пара, жидкости или льда лучше всего подходит на роль доминирующего компонента на поверхности планет: она является наиболее часто встречающимся источником летучих соединений в протопланетных дисках с таким же химическим составом, как у Солнца.

«Конечно, плотность, хоть это и важная характеристика планеты, ничего не говорит о ее обитаемости. И все же, наша работа – большой шаг вперед на пути исследования возможности существования жизни на этих планетах», – говорит соавтор работы Брис-Оливье Демори (Brice-Olivier Demory) из Бернского университета.

ESO/M. Kornmesser

TRAPPIST-1b и c, самые близкие к центральному светилу планеты системы, скорее всего, имеют каменное ядро и окружены гораздо более плотными атмосферами, чем Земля. А вот TRAPPIST-1d – самая легкая: ее масса всего около 30% земной, и ученые сомневаются, что у нее может быть заметная атмосфера, океаны или ледяной покров.

Астрономы с удивлением обнаружили, что TRAPPIST-1e – единственная из всех планет системы, плотность которой несколько выше, чем у Земли. Это может означать, что у нее, возможно, имеется более плотное железное ядро, что она не обязательно окружена плотной атмосферой, что на ней нет океанов или ледяного щита. Загадочным образом TRAPPIST-1e оказывается значительно более «каменной», чем все остальные планеты системы. По размерам, плотности и количеству энергии, которую она получает от своей материнской звезды, эта планета больше всех остальных похожа на Землю.

TRAPPIST-1f, g и h настолько далеки от центральной звезды, что вода на их поверхности должна замерзать. Если у них есть атмосферы, они вряд ли содержат тяжелые молекулы, которыми богата земная атмосфера, как, например, углекислый газ. «Интересно, что в этой системе планеты с самой большой плотностью – не самые близкие к своему светилу, и что на более холодных планетах не может быть плотной атмосферы», – замечает Каролина Дорн (Caroline Dorn), соавтор работы из Цюрихского университета.

Планетная система TRAPPIST-1, несомненно, останется в центре внимания исследователей и будет интенсивно изучаться с помощью наземных и космических инструментов, в том числе с Чрезвычайно Большим Телескопом ESO и с Космическим телескопом Джеймса Уэбба NASA/ESA/CSA.

Астрономы усиленно ищут планеты и вокруг других слабых красных звезд, похожих на TRAPPIST-1. Член группы Мишель Гийон (Michaël Gillon) говорит: «Наша работа – свидетельство огромного интереса к исследованиям близлежащих ультра-холодных карликов — таких, как TRAPPIST-1 — на предмет обнаружения транзитов экзопланет земного типа. Именно эта задача является основной для проекта SPECULOOS, новой программы поиска экзопланет, которая сейчас запускается в обсерватории ESO Параналь в Чили». Комплекс обзорных телескопов SPECULOOS сейчас готовится к вводу в действие в обсерватории ESO на Паранале.

Результаты исследования представлены в статье, которая публикуется в журнале Astronomy & Astrophysics.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.